Wembanyama egyelőre orvosi felügyelet alatt – videón a hatalmas esés

Victor Wembanyama azt követően vesztette el az egyensúlyát, hogy a mozgását késve lekövető portlandi Jrue Holiday szabálytalankodott vele szemben; hatalmas és ijesztő esés következett, a francia center az állával érkezett a talajra, néhány másodpercig mozdulatlan maradt, majd mindenki megkönnyebbülésére szédelegve felült, és rövid konzultáció után bekocogott az öltözőbe.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

„Agyrázkódás. Az ilyenkor kötelező protokollt követjük, minden lépést maradéktalanul betartunk” – kommentálta röviden Mitch Johnson, a San Antonio vezetőedzője a történteket, egyben utalt a következő napok menetrendjére: a liga szabályzata szerint Wembanyamára két nap kötelező pihenő vár, azt követi jó néhány vizsgálat, legfőképpen neurológiai teszt, és ha minden lelet negatív, a csapatorvos a liga illetékesével konzultálva megadhatja a játékengedélyt.

Az 1–1-re álló San Antonio–Portland párharc következő mérkőzése pénteken lesz Portlandben; elméletileg az idény legjobban védekező játékosának megválasztott Wemby addigra játékra kész lehet, de az idő szorít.

Wembanyama a Spurs vezére, de a csapat nélküle sem erőtlen: az alapszakaszban 12 győzelmet és hat vereséget könyvelt el azokon a mérkőzéseken, amelyeken a 224 centiméter magas center nem játszott. A mostani sérülés sem pecsételte meg a texasiak sorsát: a negyedik negyedben volt olyan, hogy 14 ponttal vezettek (93–79), innen nem szoktak playoffmeccset veszteni – most megtörtént, ilyen nagy előnyről 2003 óta először.

„Mindannyiunknak rá kell tenni egy lapáttal – fogalmazta meg a tennivalókat Devin Vassell, a Spurs kiscsatára arra az esetre, ha a társ nem épül fel péntekig. – Jó néhány meccset lejátszottunk nélküle az idényben, pontosan tudjuk, mi minden hiányzik olyankor a játékunkból. Nincs mese, nem ragadhatunk le, együttes erővel be kell töltenünk a keletkezett hatalmas űrt.”