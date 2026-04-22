Nemzeti Sportrádió

Wembanyama egyelőre orvosi felügyelet alatt – videón a hatalmas esés

K. Zs.K. Zs.
2026.04.22. 17:12
Victor Wembanyama itt már túl a legnagyobb ijedelmen (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Itt van Amerika! Victor Wembanyama
Nem kizárt, de kicsi az esély arra, hogy Victor Wembanyama ott lesz a pályán a San Antonio Spursben a csapat következő mérkőzésén az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásának pénteki játéknapján; mint beszámoltunk róla, a francia klasszis hatalmasat esett a keddi meccs második negyedében, és nem folytathatta a játékot.

Victor Wembanyama azt követően vesztette el az egyensúlyát, hogy a mozgását késve lekövető portlandi Jrue Holiday szabálytalankodott vele szemben; hatalmas és ijesztő esés következett, a francia center az állával érkezett a talajra, néhány másodpercig mozdulatlan maradt, majd mindenki megkönnyebbülésére szédelegve felült, és rövid konzultáció után bekocogott az öltözőbe.

„Agyrázkódás. Az ilyenkor kötelező protokollt követjük, minden lépést maradéktalanul betartunk” – kommentálta röviden Mitch Johnson, a San Antonio vezetőedzője a történteket, egyben utalt a következő napok menetrendjére: a liga szabályzata szerint Wembanyamára két nap kötelező pihenő vár, azt követi jó néhány vizsgálat, legfőképpen neurológiai teszt, és ha minden lelet negatív, a csapatorvos a liga illetékesével konzultálva megadhatja a játékengedélyt.

Az 1–1-re álló San Antonio–Portland párharc következő mérkőzése pénteken lesz Portlandben; elméletileg az idény legjobban védekező játékosának megválasztott Wemby addigra játékra kész lehet, de az idő szorít.

Wembanyama a Spurs vezére, de a csapat nélküle sem erőtlen: az alapszakaszban 12 győzelmet és hat vereséget könyvelt el azokon a mérkőzéseken, amelyeken a 224 centiméter magas center nem játszott. A mostani sérülés sem pecsételte meg a texasiak sorsát: a negyedik negyedben volt olyan, hogy 14 ponttal vezettek (93–79), innen nem szoktak playoffmeccset veszteni – most megtörtént, ilyen nagy előnyről 2003 óta először.

„Mindannyiunknak rá kell tenni egy lapáttal – fogalmazta meg a tennivalókat Devin Vassell, a Spurs kiscsatára arra az esetre, ha a társ nem épül fel péntekig. – Jó néhány meccset lejátszottunk nélküle az idényben, pontosan tudjuk, mi minden hiányzik olyankor a játékunkból. Nincs mese, nem ragadhatunk le, együttes erővel be kell töltenünk a keletkezett hatalmas űrt.”

Sohasem látott fölénnyel lett Wembanyama az NBA-idény legjobban védekező játékosa

Mind a száz voksot besöpörte az újságírók és tévés szakkommentátorok szavazásán.

NBA: a Lakers másodszor is legyőzte a Houstont

A Boston és a San Antonio otthon kapott ki, így elveszítette a pályaelőnyét.

 

 

Ezek is érdekelhetik