Ritkán látható, gólszegény meccsen nyert az Islanders, otthon botlott a Stars az NHL-ben

Bo Horvat nagyon korán vezetést szerzett a New York Islandersnek a Columbus Blue Jackets elleni hazai mérkőzésen. A folytatásban több gól nem született – köszönhetően a 26 lövésből ugyanannyit megfogó Ilja Szorokinnak –, így a hazaiak ünnepelhettek a végén, s utolérték pontszámban ellenfelüket a Keleti főcsoport tabelláján.

A Nyugati Főcsoport második helyén álló Dallas Stars 2–1-es vezetéssel zárta az első harmadot a Vegas Golden Knights ellen odahaza. A következő két játékrészt viszont már a nevadaiak nyerték meg (egyaránt 1–0-ra), így ők vágták zsebre a győztesnek járó pontokat.

A gólja mellett két gólpasszt jegyző Seth Jarvis vezette Carolina Hurricanes magabiztos győzelmet aratott Pittsburghben, így ha nagyon szorosan is, de vezeti a Keleti Főcsoportot a Buffalo Sabres előtt.

S ha már Sabres: a buffalói alakulat ráadásban maradt alul Anaheimben, ahol a Ducks győztes gólját Troy Terry ütötte.

Azonos eredmény született Calgaryban és Salt Lake Cityben: a Flames a Tampa Bay Lightning, míg a Mammoth a Los Angeles Kings ellen aratott hétgólos, ráadásban kivívott győzelmet. Végül, de nem utolsósorban a rájátszásért küzdő Nashville Predators is a ráadásban tudott nyerni, a tennessee-i alakulat Chicagóban diadalmaskodott.