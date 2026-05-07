Nemzeti Sportrádió

Nem jött össze a Fucsovics–Djokovics meccs Rómában

2026.05.07. 14:17
null
Fotó: Getty Images
Címkék
tenisz Róma Fucsovics Márton Dino Prizmic
Fucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a római salakpályás tenisztorna 8.2 millió euró (2.92 milliárd forint) összdíjazású férfiversenyében.

 

A világranglistán 57. magyar játékos még szerda este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prizmic (79.) elleni mérkőzését, s miután a rivális 6:4-re megnyerte az első szettet, a folytatást csütörtökre halasztották.

A második játszmában egy-egy kihasználatlan bréklabdával jutottak el a felek Prizmic 4:3-as vezetéséig, ekkor azonban Fucsovics elvesztette az adogatását, így ellenfele a meccsért szerválhatott. Hamar két mérkőzéslabdához jutott, s már az elsőt kihasználva befejezte a két napon át tartó összecsapást.

Prizmic a következő fordulóban, a 64 között a harmadik helyen kiemelt, 24-szeres Grand Slam-győztes szerb Novak Djokoviccsal csap össze.

ATP-TORNA, RÓMA (salak)
Férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)
Dino Prizmic (horvát)–Fucsovics Márton 6:4, 6:3

 

tenisz Róma Fucsovics Márton Dino Prizmic
Legfrissebb hírek

Udvardy búcsúzott a római tenisztorna második fordulójában

Tenisz
2 órája

Gálfi nagy csatában búcsúzott a római tenisztornán

Tenisz
18 órája

Gálfi mérkőzése eső miatt félbeszakadt a római tenisztornán

Tenisz
20 órája

Bondár Anna nagy csatában búcsúzott Rómában

Tenisz
2026.05.05. 15:09

Gálfi legyőzte Grabhert, főtáblás Rómában

Tenisz
2026.05.05. 11:59

Látványos hátraszaltóval a legjobb tíz felé – Marta Kosztyuké az év egyik legnagyobb áttörése

Tenisz
2026.05.05. 10:24

Mindkét játékos sírt a madridi tenisztorna női egyesének döntője után – videó

Tenisz
2026.05.02. 19:11

Sinner megállíthatatlan Madridban, Zverev ellen írhat történelmet

Tenisz
2026.05.01. 18:25
Ezek is érdekelhetik