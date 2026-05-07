Petrenkó Brigitta marad lengyel röplabdacsapatánál

A magyar válogatott Petrenkó Brigitta a következő idényben is a lengyel MOYA Radomka Radom röplabdacsapatának játékosa lesz.
A klub csütörtökön jelentette be, hogy a 26. születésnapját jövő hét pénteken ünneplő feladó egy évvel meghosszabbította a szerződését. Petrenkó az elmúlt idény előtt csatlakozott a lengyel együtteshez és kezdőjátékos lett a posztján: 24 mérkőzésen lépett pályára és 97 pontot szerzett.
A nemzeti csapatban eddig 24 találkozón kapott lehetőséget Petrenkó.
Női röplabda Extraliga: bronzérmes a Békéscsaba
2026.04.11. 20:32
Korszakzárás bajnoki címmel – Karádi Zoltán jegyzete
2026.04.08. 23:41
