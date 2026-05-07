Petrenkó Brigitta marad lengyel röplabdacsapatánál

A klub csütörtökön jelentette be, hogy a 26. születésnapját jövő hét pénteken ünneplő feladó egy évvel meghosszabbította a szerződését. Petrenkó az elmúlt idény előtt csatlakozott a lengyel együtteshez és kezdőjátékos lett a posztján: 24 mérkőzésen lépett pályára és 97 pontot szerzett.

A nemzeti csapatban eddig 24 találkozón kapott lehetőséget Petrenkó.