Újabb hat kiválóságunk kézlenyomatával gazdagodott a Magyar Sportcsillagok Fala

Ünnepély a TF-en – az épület falain belül és azon kívül is. Miközben az idén először két napig tartó TF Gamesen, a TF Napok sportversenyein mérik össze tudásukat a hallgatók a különböző sportágakban a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kötelékébe tartozó épület aulájában a Magyar Sportcsillagok Fala új tagjainak tiszteletére tartottak ünnepséget csütörtökön. Hat kiválóság adhatta le a kézlenyomatát, hogy ezáltal a fal gazdagodjon: Baji Balázs világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, Engelhardt Katalin paralimpiai bajnok úszó, Márton Anita világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes súlylökő, Ráczkó Gitta paralimpiai bajnok úszó, Szalma László fedett pályás Európa-bajnok távolugró, valamint Varga Zsolt olimpiai és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó. Az ötkarikás bajnok kalapácsvető, Pars Krisztián szintén a beválasztottak között van, de sérülés miatt nem tudott megjelenni az eseményen, az ő tenyérlenyomatát később veszik le.

„A TF-en kimondottan fontosnak tartjuk, hogy a falnak köszönhetően a fiatalok ilyenformán megismerkedhessenek a példaképekkel – fogalmazott Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora. – Amikor azon tanakodtunk, ezúttal kiket köszöntsünk, az olimpia jelmondata jutott eszünkbe, a »gyorsabban, magasabbra, erősebben«, és ezt az atlétika világa képviseli a legtisztább formában. Nagyon fontos, hogy ez a jelmondat nemrég kiegészült azzal, hogy »együtt«, és Szalma László sokat tett azért, hogy a hallgatóink a tanulmányaik során a parasporttal is megismerkedhetnek. Varga Zsolt pedig hihetetlen alázattal és odaadással végezte el nálunk a szakedzői képzést, az egyik leghitelesebb személy napjainkban a magyar sportban.”

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt elmondta, mindig nagy megtiszteltetés a kézlenyomatátadó ünnepség, mert „nem csupán fizikailag hagyunk emléket, hanem a lenyomatok tulajdonosainak sikerein keresztül a kitartás, alázat és szorgalom fontossága jelenik meg az utókornak. Köszönöm a TF-nek, hogy a MOB-bal közösen ápolja a tradíciókat, az intézmény őrzője és vigyázója a magyar sportsikereknek és a sporttudománynak egyaránt.”

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a két paralimpikont emelte ki. „Kata és Gitta együtt összesen öt paralimpián szerzett érmet 1992 és 2008 között, egy olyan időszakban voltak ők a magyar parasport csillagai, amikor az jóval nehezebb időszakát élte. Az, hogy napjainkban ott tart, ahol, azoknak köszönhető, akik ebben a szűkösebb időszakban felemelték. És bár Szalma László elsősorban atlétaként helyezi el a kézlenyomatát, de a paralimpiai mozgalom is büszkén tekinthet rá, hiszen Ekler Luca edzőjeként olyan szemléletet hozott magával, amely professzionálissá tette az edzői sportszakmai munkát a parasportban. A magyar nyelvben eleve benne van: ha valaki meghatározó dolgot tesz valamely területen, azt mondjuk, rajta hagyja a keze nyomát, és amikor a TF összegyűjti a tenyérlenyomatokat, megmutatja, hogy a nagybetűs sportolók és edzők hogyan hagyták rajta a kezük nyomát a magyar sporton.”

A Magyar Sportcsillagok Falát Mocsai Lajos kezdeményezésére eredetileg George F. Hemingway, a Budapest Honvéd labdarúgócsapat korábbi tulajdonosa alapította meg 1993-ben azzal a céllal, hogy a magyar sport kiemelkedő alakjait méltó módon jelenítse meg. Amikor a TF sportcsarnoka 2015 októberében leégett, a fal nagy része a kézlenyomatok többségével odaveszett, ám 2019-től elkezdték pótolni a hiányzó lenyomatokat, 2022 májusában pedig ismét felállították a TF-en.