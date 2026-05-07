A Red Bull felkészül Verstappen távozására is: Piastrit szemelte ki utódnak – sajtóhír

2026.05.07. 15:25
Piastri és Verstappen extrém esetben helyet is cserélhet egymással? (Fotó: AFP)
Sajtóértesülések szerint a Formula–1-es Red Bull első számú jelöltje Oscar Piastri lenne abban az esetben, ha Max Verstappen váratlanul másik csapathoz szerződik vagy hátat fordít a királykategóriának.

Max Verstappen már az előző idényben előrebocsátotta, nem fogja feltétlenül kitölteni a 2028 végéig szóló szerződését a Red Bull-lal, ha nem leli örömét a versenyzésben az új szabályrendszerben. Nos, a négyszeres világbajnok egyáltalán nincs kibékülve a regulákkal, hangosan kritizálja az új motorformulát, és nem tagadta, elgondolkozik a folytatáson is, hiszen nemcsak az F1 létezik számára.

Noha a Red Bull elsődlegesen a holland versenyző maradásával számol, a Motorsport több forrásra hivatkozva arról adott hírt, hogy a csapatfőnök Laurent Mekies, valamint a Red Bull sportügyeit irányító Oliver Mintzlaff kiszemelte a jelenleg a McLarennél versenyző Oscar Piastrit arra az esetre, ha Verstappen váratlanul más alakulathoz igazolna, kivenne egy évet, vagy végleg hátat fordítana a királykategóriának.

A „vörös bikák” az értesülések szerint tehát készek kívülről igazolni, ami Helmut Marko távozásának egyik utóhatása is lehet. A Red Bull korábban igyekezett saját neveltjeinek lehetőséget biztosítani az első számú istállóban, és az egyértelműen favorizált pilótája mellé fiatal tehetséget ültetni.

Verstappen jelenlegi csapattársa Isack Hadjar, aki tavalyi Racing Bull-os bemutatkozása után kapott lehetőséget a Red Bullban. Piastri esetleges érkezésével talán a kimondott első és második számú versenyzői státusz is felborulhatna időlegesen házon belül. A Motorsport szerint nem kizárt az sem, hogy Verstappen és Piastri helyet cserél egymással, a McLaren ugyanakkor egyelőre nem kifejezetten mutatott érdeklődést a holland pilóta iránt, és nagyon elégedett a jelenlegi párosával.

Ami Piastri helyzetét illeti, az ausztrált 2027 végéig köti a kontraktusa a wokingiakhoz, és a jelenlegi erőviszonyokat figyelembe véve nem is feltétlenül lenne oka a váltásra, igaz, ha most is alulmarad Lando Norrisszal szemben, dönthet úgy, hogy inkább másfelé veszi az irányt. Érdekesség, hogy Piastrit az idei évben már nem kíséri a helyszínekre Mark Webber, helyette korábbi Formula–2-es mérnökével, Pedro Matosszal dolgozik együtt. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a korábbi F1-es pilóta a háttérben nem nézhet körbe más opciókat kutatva, és nem lenne meglepetés, ha régi csapatához, a Red Bullhoz is bekopogtatna. 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00


 

