Fordulatos meccsen nyert Montréalban a Ducks, nagy verést kapott a címvédő Panthers az NHL-ben
Leo Carlsson duplájával kétgólos előnyre tett szert az Anaheim Ducks a Montréal Canadiens vendégeként az első harmadban, a második játékrészben viszont a kanadaiak fordítani tudtak, majd még a szünet előtt Carlsson kiosztott egy gólpasszt is a vendégeknél, így 3–3-as döntetlennel fordultak rá a harmadik harmadra. Az utolsó játékrészben már csak egy gól esett, s mivel ezt a Ducks szerezte, így a kaliforniaiak ünnepelhettek a végén.
Hat gólt kapott Seattle-ben a címvédő Florida Panthers, így továbbra is nagyon messze van a rájátszást érő helyektől. A meccs legjobbja a Kraken finn légiósa, Kaapo Kakko volt, aki gólja mellet két asszisztot is kiosztott.
A tavalyi döntős Edmonton Oilers könnyed győzelmet aratott otthon a Nashville Predators ellen, a kanadaiak legjobbja a három gólpasszt kiosztó Connor McDavid volt.
A második harmad döntött Minnesotában, a Maple Leafs ugyanis 3–0-ra behúzta a játékrészt, így a Wild hiába nyerte meg a harmadikat 2–1-re, nem tudta elkerülni a vereséget. A hazaiaknál Vlagyimir Tarasenko, míg a vendégeknél Bo Groulx duplázott.
Végig vezetve nyert odahaza a Winnipeg Jets, a St. Louis Blues elleni sikerből Morgan Barron két góllal, míg Haydn Fleury gólja mellett egy gólpasszal vette ki a részét.
Drake Batherson kettő, az Ottawa Senators összesen hét gólt rámolt be a San José Sharks kapujába hazai környezetben, s miután erre csak néggyel válaszoltak a kaliforniaiak, így sima kanadai siker lett a vége.
NHL
ALAPSZAKASZ
Winnipeg Jets–St. Louis Blues 3–2
Ottawa Senators–San José Sharks 7–4
Montréal Canadiens–Anaheim Ducks 3–4
Minnesota Wild–Toronto Maple Leafs 2–4
Edmonton Oilers–Nashville Predators 3–1
Seattle Kraken–Florida Panthers 6–2