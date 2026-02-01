Nemzeti Sportrádió

NHL: hatmeccses győzelmi sorozatban a Penguins, MacKinnon elérte a 40 gólt

2026.02.01.
Nathan MacKinnon az idény kanadai táblázatán második helyen áll (Fotó: Getty Images)
Pittsburg Penguins NHL Nathan MacKinnon
A Pittsburgh Penguins 6–5-re legyőzte a New York Rangerst az NHL szombati, magyar idő szerint vasárnapba átnyúló játéknapján. Anthony Mantha és Noel Acciari két-két gólt ütött, míg Erik Karlsson elérte pályafutása 700. asszisztját.

A játéknap másik nagy hőse Nathan MacKinnon volt, aki megszerezte idénybeli 40. találatát a Colorado Avalanche 5–0-s detroiti győzelme során.

A Los Angeles Kings hosszabbításban nyert Philadelphiában, a Winnipeg Jets fordított Floridában, a Calgary Flames pedig megszakította ötmeccses vereségszériáját a San Jose Sharks ellen.

NHL
ALAPSZAKASZ
Philadelphia Flyers–Los Angeles Kings 2–3 – hosszabbításban
Detroit Red Wings–Colorado Avalanche 0–5
Pittsburgh Penguins–New York Rangers 6–5
Calgary Flames–San Jose Sharks 3–2
Florida Panthers–Winnipeg Jets 1–2
Washington Capitals–Carolina Hurricanes 4–3 – hosszabbításban
Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs 2–3 – szétlövésben
Ottawa Senators–New Jersey Devils 4–1
Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 2–4
St. Louis Blues–Columbus Blue Jackets 3–5
New York Islanders–Nashville Predators 3–4
Utah Mammoth–Dallas Stars 2–3
Edmonton Oilers–Minnesota Wild 3–7
Vegas Golden Knights–Seattle Kraken 2–3

 

Ezek is érdekelhetik