NHL: hatmeccses győzelmi sorozatban a Penguins, MacKinnon elérte a 40 gólt

A játéknap másik nagy hőse Nathan MacKinnon volt, aki megszerezte idénybeli 40. találatát a Colorado Avalanche 5–0-s detroiti győzelme során.

A Los Angeles Kings hosszabbításban nyert Philadelphiában, a Winnipeg Jets fordított Floridában, a Calgary Flames pedig megszakította ötmeccses vereségszériáját a San Jose Sharks ellen.

NHL

ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Los Angeles Kings 2–3 – hosszabbításban

Detroit Red Wings–Colorado Avalanche 0–5

Pittsburgh Penguins–New York Rangers 6–5

Calgary Flames–San Jose Sharks 3–2

Florida Panthers–Winnipeg Jets 1–2

Washington Capitals–Carolina Hurricanes 4–3 – hosszabbításban

Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs 2–3 – szétlövésben

Ottawa Senators–New Jersey Devils 4–1

Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 2–4

St. Louis Blues–Columbus Blue Jackets 3–5

New York Islanders–Nashville Predators 3–4

Utah Mammoth–Dallas Stars 2–3

Edmonton Oilers–Minnesota Wild 3–7

Vegas Golden Knights–Seattle Kraken 2–3