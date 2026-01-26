NHL: triplázott az újonc, sorozatban hetedszer nyert az Anaheim

A Calgary Flames a nyolcadik percben már kétgólos előnyben volt az Anaheim ellen, így jó esélye volt arra, hogy három vereség után újra nyerjen. Az NHL-ben első idényét töltő Beckett Sennecke a második harmadban azonban egyenlített, majd a kanadaiak Matt Coronato emberelőnyös góljával ismét vezetést szereztek, de Chris Kreider hosszabbításra mentette a mérkőzést.

A ráadásban ismét érkezett Sennecke, és pályafutása első triplájával megnyerte a mérkőzést a Ducksnak, amely sorozatban hetedik meccsén nem kapott ki, és tovább küzd azért, hogy az előző nyolc idényt tekintve először lehessen ott a rájátszásban.

Tobias Björnfot duplázott a Floridában, amely a Chicagót verte idegenben 5–1-re. A 24 éves svéd hokis a második és a harmadik gólját szerezte a ligában, közel öt évvel azután, hogy a Los Angeles Kings színeiben meglőtte az elsőt.

A ligaelső Colorado a három gólig jutó Brock Nelson vezérletével nyert Torontóban. Az Ottawa Senators először győzte le rendes játékidőben hazai pályán a Vegast, a Golden Knights ráadásul holtversenyben a legnagyobb vereségét szenvedte el története során. Újra kikapott a Vancouver, amely így az előző 14 meccséből csak egyet nyert meg.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Colorado Avalanche 1–4

Seattle Kraken–New Jersey Devils 4–2

Ottawa Senators–Vegas Golden Knights 7–1

Vancouver Canucks–Pittsburgh Penguins 2–3

Chicago Blackhawks–Florida Panthers 1–5

Calgary Flames–Anaheim Ducks 3–4 – hosszabbítás után