Australian Open-döntő: Alcaraz–Djokovics

Az Australian Open férfi egyesének döntőjében összecsap a világelső Carlos Alcaraz és a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Novak Djokovics (szerb, 4.) 2:6, 6:2, 6:3 – ÉLŐ
Cikkünk folyamatosan frissül...
Legfrissebb hírek
Kilencedik edzőjétől köszönt el a 23 éves Grand Slam-bajnok
Tenisz
2026.01.30. 09:48
Ezek is érdekelhetik