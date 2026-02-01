Nemzeti Sportrádió

Australian Open-döntő: Alcaraz–Djokovics

2026.02.01. 09:20
Carlos Alcaraz és Novak Djokovics vívja az AO-döntőt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Australian Open Australian Open-döntő Australian Open 2026 Novak Djokovics Carlos Alcaraz férfi tenisz élő közvetítés
Az Australian Open férfi egyesének döntőjében összecsap a világelső Carlos Alcaraz és a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Novak Djokovics (szerb, 4.) 2:6, 6:2, 6:3 – ÉLŐ

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

