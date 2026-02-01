Vladimir Radenkovics: Mentálisan erős csapatot fogadunk

Az évet vereséggel kezdő két együttes találkozik vasárnap ebédidőben. A Diósgyőr a Debrecentől (2–3), a Kisvárda az MTK-tól kapott ki (2–3) múlt héten. A DVTK-nak égetően szüksége lenne a három pontra, hiszen a 10. helyen áll.

„Meg kell találnunk a módját, és meg kell találnunk azokat a játékosokat, akik a csapat hasznára lesznek a Kisvárda védelmének feltörésében – mondta Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője a klub honlapján. – Mentálisan erős együttest fogadunk. Nálunk a kezdőcsapatban lesz némi változtatás, mert a Kisvárda más stílusban játszik, mint a Debrecen… Biztos vagyok benne, hogy bárki is lép pályára, motivált lesz, mindent megtesz a győzelemért.”

A bennmaradásért harcol a Nyíregyháza Spartacus is. Jelenleg kieső helyen áll, hátránya három pont a már vonal felett lévő Diósgyőrrel szemben. A két csapat októberi mérkőzését a Szpari nyerte meg, hazai pályán 3–1-re győzött, s Benczenleitner Barna gólt szerzett.

„Emlékszem az őszi meccsünkre és a gólomra is a ZTE ellen, Kovácsréti Márk szabadrúgás után a hosszún érkeztem, s befejeltem a labdát a kapuba – mondta lapunknak a Szpari játékosa. – Először azt gondoltam, lesen vagyok, de szerencsére erről szó sem volt. Akkor nagyszerűen felkészültünk a ZTE játékából, igaz, ellenfelünk most sokkal jobb formában van. Azonban ez nem változtat a céljainkon, egyértelműen győzni megyünk Zalaegerszegre.”

Nem lesz könnyű dolga a Nyíregyházának, ugyanis a ZTE valóban kitűnő formában van, már hét bajnoki óta veretlen. Habár a Nyíregyháza játéka folyamatosan egyre jobb Bódog Tamás irányításával, egyelőre nem jönnek a győzelmek. A Szpari öt bajnoki óta nyeretlen, legutóbb november 22-én az Üllői úton szerzett három pontot.

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3 (Polievka 55., ill. Rácz L. 3., Radkowski 44., Major M. 75.)

ETO FC–Debreceni VSC 2–2 (Vitális 65., 90+5. – mindkettőt 11-esből, ill. Szuhodovszki 38., Komáromi 50.)

Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1 (Fameyeh 80.)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC

