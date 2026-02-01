Nemzeti Sportrádió

Vladimir Radenkovics: Mentálisan erős csapatot fogadunk

2026.02.01. 09:56
Vladimir Radenkovics elmondta, lesz némi változás a kezdőcsapatban az előző mérkőzéshez képest (Fotó: Czinege Melinda)
Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője szerint veszélyes együttes a Kisvárda, ennek ellenére hisz a sikerben. A kieső helyen lévő Nyíregyháza Spartacus védője, Benczenleitner Barna pedig elmondta, a játékuk egyre jobb, azonban a helyzetkihasználásukon javítaniuk kell, s győzni mennek Zalaegerszegre.

Az évet vereséggel kezdő két együttes találkozik vasárnap ebédidőben. A Diósgyőr a Debrecentől (2–3), a Kisvárda az MTK-tól kapott ki (2–3) múlt héten. A DVTK-nak égetően szüksége lenne a három pontra, hiszen a 10. helyen áll.

„Meg kell találnunk a módját, és meg kell találnunk azokat a játékosokat, akik a csapat hasznára lesznek a Kisvárda védelmének feltörésében – mondta Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője a klub honlapján. – Mentálisan erős együttest fogadunk. Nálunk a kezdőcsapatban lesz némi változtatás, mert a Kisvárda más stílusban játszik, mint a Debrecen… Biztos vagyok benne, hogy bárki is lép pályára, motivált lesz, mindent megtesz a győzelemért.”

A bennmaradásért harcol a Nyíregyháza Spartacus is. Jelenleg kieső helyen áll, hátránya három pont a már vonal felett lévő Diósgyőrrel szemben. A két csapat októberi mérkőzését a Szpari nyerte meg, hazai pályán 3–1-re győzött, s Benczenleitner Barna gólt szerzett.

„Emlékszem az őszi meccsünkre és a gólomra is a ZTE ellen, Kovácsréti Márk szabadrúgás után a hosszún érkeztem, s befejeltem a labdát a kapuba – mondta lapunknak a Szpari játékosa. – Először azt gondoltam, lesen vagyok, de szerencsére erről szó sem volt. Akkor nagyszerűen felkészültünk a ZTE játékából, igaz, ellenfelünk most sokkal jobb formában van. Azonban ez nem változtat a céljainkon, egyértelműen győzni megyünk Zalaegerszegre.”

Nem lesz könnyű dolga a Nyíregyházának, ugyanis a ZTE valóban kitűnő formában van, már hét bajnoki óta veretlen. Habár a Nyíregyháza játéka folyamatosan egyre jobb Bódog Tamás irányításával, egyelőre nem jönnek a győzelmek. A Szpari öt bajnoki óta nyeretlen, legutóbb november 22-én az Üllői úton szerzett három pontot.

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3 (Polievka 55., ill. Rácz L. 3., Radkowski 44., Major M. 75.)
ETO FC–Debreceni VSC 2–2 (Vitális 65., 90+5. – mindkettőt 11-esből, ill. Szuhodovszki 38., Komáromi 50.)
Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1 (Fameyeh 80.)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

Benczenleitner Barna bízik a győzelemben (Fotó: Czinege Melinda)
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

20

11

6

3

41–20

+21 

39 

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14 

36 

  3. Debreceni VSC

20

10

5

5

31–25

+6 

35 

  4. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15 

34 

  5. Puskás Akadémia

20

9

4

7

26–25

+1 

31 

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8 

27 

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4 

27 

  8. MTK Budapest

20

7

3

10

37–42

–5 

24 

  9. Újpest FC

20

6

5

9

28–34

–6 

23 

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7 

18 

11. Nyíregyháza Spartacus

19

3

6

10

20–35

–15 

15 

12. Kazincbarcika

20

4

2

14

20–40

–20 

14 

 

Ezek is érdekelhetik