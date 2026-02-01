Vladimir Radenkovics: Mentálisan erős csapatot fogadunk

Az évet vereséggel kezdő két együttes találkozik vasárnap ebédidőben. A Diósgyőr a Debrecentől (2–3), a Kisvárda az MTK-tól kapott ki (2–3) múlt héten. A DVTK-nak égetően szüksége lenne a három pontra, hiszen a 10. helyen áll.
„Meg kell találnunk a módját, és meg kell találnunk azokat a játékosokat, akik a csapat hasznára lesznek a Kisvárda védelmének feltörésében – mondta Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője a klub honlapján. – Mentálisan erős együttest fogadunk. Nálunk a kezdőcsapatban lesz némi változtatás, mert a Kisvárda más stílusban játszik, mint a Debrecen… Biztos vagyok benne, hogy bárki is lép pályára, motivált lesz, mindent megtesz a győzelemért.”
A bennmaradásért harcol a Nyíregyháza Spartacus is. Jelenleg kieső helyen áll, hátránya három pont a már vonal felett lévő Diósgyőrrel szemben. A két csapat októberi mérkőzését a Szpari nyerte meg, hazai pályán 3–1-re győzött, s Benczenleitner Barna gólt szerzett.
„Emlékszem az őszi meccsünkre és a gólomra is a ZTE ellen, Kovácsréti Márk szabadrúgás után a hosszún érkeztem, s befejeltem a labdát a kapuba – mondta lapunknak a Szpari játékosa. – Először azt gondoltam, lesen vagyok, de szerencsére erről szó sem volt. Akkor nagyszerűen felkészültünk a ZTE játékából, igaz, ellenfelünk most sokkal jobb formában van. Azonban ez nem változtat a céljainkon, egyértelműen győzni megyünk Zalaegerszegre.”
Nem lesz könnyű dolga a Nyíregyházának, ugyanis a ZTE valóban kitűnő formában van, már hét bajnoki óta veretlen. Habár a Nyíregyháza játéka folyamatosan egyre jobb Bódog Tamás irányításával, egyelőre nem jönnek a győzelmek. A Szpari öt bajnoki óta nyeretlen, legutóbb november 22-én az Üllői úton szerzett három pontot.
LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3 (Polievka 55., ill. Rácz L. 3., Radkowski 44., Major M. 75.)
ETO FC–Debreceni VSC 2–2 (Vitális 65., 90+5. – mindkettőt 11-esből, ill. Szuhodovszki 38., Komáromi 50.)
Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1 (Fameyeh 80.)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
20
11
6
3
41–20
+21
39
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Debreceni VSC
20
10
5
5
31–25
+6
35
|4. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|5. Puskás Akadémia
20
9
4
7
26–25
+1
31
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
20
7
3
10
37–42
–5
24
|9. Újpest FC
20
6
5
9
28–34
–6
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
20
4
2
14
20–40
–20
14