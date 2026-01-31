Nemzeti Sportrádió

Kinek jó az ETO és a Loki döntetlenje? Liu Shaoang kínaiként védhet olimpiai bajnoki címet

2026.01.31. 23:50
A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

A Győr és a Debrecen döntetlenje a Paksnak vagy a Fradinak lesz igazán jó. Három mérkőzéssel elkezdődött a labdarúgó NB I 20. fordulója – a Kazincbarcika életet jelentő győzelmet aratott az MTK otthonában, a Puskás is idegenben nyert az Újpest ellen, és ez majdnem a Debrecennek is sikerült, de két Vitális-büntetővel feszült, ideges mérkőzésen kiegyenlített a tabellát vezető ETO. Minden, amit a fordulóról tudni érdemes, osztályzatok, elemzések, nyilatkozatok és címlapsztori összesen öt oldalon.

Szoboszlai, Kerkez és Tóth Alex is győztes csapatban. A Premier League-szombat százszázalékos magyar napot hozott, hiszen a Bournemouth a Wolverhampton vendégeként, a Pool pedig otthon a Newcastle ellen járt sikerrel. Megnéztük, hogyan.

Pénteken téli olimpiai megnyitó Olaszországban. Felvezető sorozatunkban a „magyar” sportág, a rövid pályás gyorskorcsolya van soron váltóinkkal, újoncainkkal és az immár kínai színekben címvédésre törő Liu Shaoanggal Kovács Erikától.

Női vízilabdázóink már-már Eb-elődöntősök, pedig kikaptak. A hollandok azonban csak egy góllal múlták felül Cseh Sándor lányait, akiknek így csak annyi a dolguk, hogy megverjék a gyenge izraelieket. Szeleczki Róbert Európa-bajnoki jelentése Funchalból egy oldalon.

…és még: újabb rangadóra készül az AEK-kal Varga Barnabás, FTC–Volán döntő a jégkorong MK-ban, a Kaposváré a férfi röplabda Magyar Kupa, Ribakina nyerte meg a női egyest a tenisz Australian Openen, reggel pedig Alcaraz és Djokovics következik…

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

