Rasmus Dahlin öt pontjával vezette diadalra a Sabrest

A 2018-as drafton elsőként kiválasztott Rasmus Dahlint eddig nem azért kedvelték, mert ipari mértékben termelte volna a pontokat, sokkal inkább kemény, határozott védőmunkájáról volt ismert – szerda hajnalban viszont új arcát mutatta meg a Toronto Maple Leafs ellen. A 25 éves svéd bekk ugyanis a juharlevelesek ellen csapata vezérévé lépett elő: alig 14 perc játék után túljutott egy egyenlítő gólon és egy gólpasszon, a második harmadban szerzett második találatával pedig már a Sabres vezetett Torontóban. Dahlin a záró felvonásban csapata hatodik góljához is egy gólpasszal járult hozzá, majd maga állította be a 7–4-es végeredményt egy üres kapus góllal.

A Detroit Red Wings csatára, a veterán Patrick Kane nem örülhetett győzelemnek, mert a Los Angeles Kings 3–1-re felülmúlta a Red Wingst, és a 37 éves csatár a harmadik harmadban esett detroiti gólból egy gólpasszal vállalt szerepet. Viszont ez volt Kane 1374. pontja a pályafutása során – 500 gól mellé 874 assziszt –, s ezzel beérte az amerikai születésű játékosok pontlistáján élen álló Mike Modanót (561 gól, 813 assziszt).

Dahlin mellett a nap másik kiemelkedő egyéni teljesítményét Jared McCann szállította, aki két gólja mellé két gólpasszt is letett az asztalra, amikor a Seattle Kraken 5–1-re megverte a Washington Capitalst.

A Utah Mammoth a legutóbbi hét meccséből hatot megnyert, s ezzel a liga egyik legjobb formában lévő csapatának számít, annak ellenére is, hogy keddre virradóra kikapott a Tampától. A Florida otthonában aztán megmutatta a Mammoth, hogy a Lightning elleni múltkori vereség csak kisiklás volt, a Panthers ellen az első harmad hajrájától vezetve 4–3-ra győzött, s ezzel a Nyugati főcsoport hatodik helyére lépett előre.

NHL

ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Buffalo Sabres 4–7

Detroit Red Wings–Los Angeles Kings 1–3

Seattle Kraken–Washington Capitals 5–1

Boston Bruins–Nashville Predators 3–2 – hosszabbításban

Florida Panthers–Utah Mammoth 3–4

Vancouver Canucks–San Jose Sharks 2–5

Montreal Canadiens–Vegas Golden Knights 3–2 – hosszabbításban

Minnesota Wild–Chicago Blackhawks 4–3 – szétlövéssel

New Jersey Devils–Winnipeg Jets 3–4

St. Louis Blues–Dallas Stars 3–4