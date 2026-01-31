Billy Bolt egyszerűen megállíthatatlan!

Adva van egy világbajnok. Nem is egyszeres, hanem ötszörös, aki a hatodikra hajt. Immár úgy jön Budapestre, mintha hazajárna – és rendszerint nem távozik üres kézzel. A brit Billy Bolt negyvenpontos előnnyel érkezett meg az MVM Dome-ba, ahol szenzációs motorozással hódította el a győzelmet, és ennek köszönhetően 61 pontos előnnyel távozott.

Előzetesen azt mondta, számára az jelenti a legnagyobb motivációt, hogy mindenki őt akarja elkapni. Az ellenfelek becsületére legyen mondva, hogy megpróbálták, és majdnem sikerült is. De csak majdnem!

Bolt ugyanis egyszerűen semmitől nem jött zavarba. A maga laza stílusában, hanyag eleganciával kezelte, amikor az első futamon összeakadt egyik legfőbb riválisával, Jonathan Walkerrel, és visszacsúsztak a hatodik-hetedik helyre. Aki azt hitte, hogy ezzel elment a futam, nagyot tévedett, mert a címvédő egymás után utasította maga mögé az ellenfeleket, és végül majdnem egyperces hátrányt ledolgozva diadalmaskodott. A második futamot simán nyerte, de a harmadikban újra elesett, és megint csak felzárkózott. Háromból tehát hármat nyert végül – aki csak az eredményt látja, azt mondhatná: papírforma. Pedig dehogyis!

„Ez a verseny is megmutatta, hogy ebben a sportágban bármi megtörténhet. Nem biztos, hogy ma este én voltam a leggyorsabb, de a győzelem az enyém lett! – nyilatkozta Bolt. – Az első versenyen igazából azt sem tudtam, ki vezet, csak abból gondoltam, hogy nyertem, mert üvöltött a közönség. Ilyen esetekben egyébként nincs idő a hibákon rágódni, hanem menni kell, ahogy csak bír az ember. Egyébként az egész napra igaz, hogy a saját tempómra koncentráltam, arra, hogy jó köröket teljesítsek.”

A junior kategóriában Liszka Rolandra figyelt a magyar közönség, aki tavaly a hazai futamon szerezte meg az összetett harmadik helyet, az idén azonban nem a superenduro volt számára a prioritás – eddig egyetlen futamon sem indult ebben a szakágban, de a hazai versenyt nem hagyhatta ki. A fentiek fényében és a történtek után (jó néhány kihívással nézett szembe a futamokon) a hetedik helye nagyon is dicséretes.

„Annyi minden történt ezen a napon, hogy hirtelen felidézni sem tudom – mondta a holtfáradt Liszka. – Az első futamban a mátrixban elszámoltam magam, estem egy nagyot, nem is tudom, hogy értem célba. A másodikon a harmadik helyen haladtam, amikor az egyik ellenfelem kiütötte a támaszkodó lábamat és ráestem, ennek ellenére vissza tudtam jönni a negyedik helyre és a dobogóért küzdöttem. A harmadik futamon kitoltak a pályáról, elakadtak előttem, a mezőny legvégéről kezdtem meg a felzárkózást. Mindent egybevetve, ahhoz képest, hogy vadonatúj a motorom és életemben eddig kétszer superenduróztam vele, ráadásul a hosszú távú versenyekre edzettem, egész jól sikerült ez a hétvége.”

Ebben a kategóriában a világbajnoki pontversenyben vezető Milan Schmüser győzedelmeskedett, aki a háromból két futamot megnyert, egyen pedig másodikként végzett. A német versenyzőnek tetszett a magyar pálya, amelyet ifjabb Németh Kornél álmodott meg – nyilván az sem volt mellékes, hogy nyerni tudott rajta. „Jó este volt, bár akadtak benne kalandok, de a végeredmény a lényeg” – mondta Schmüser, aki egy kérdésre válaszolva elmondta, úgy érzi, készen áll arra, hogy egy osztállyal feljebb lépjen, és a királykategóriában, vagyis a Prestige-ben folytassa pályafutását.

Az ifjúsági (youth) kategória első futamát sajnos piros zászlóval félbeszakították egy perccel a vége előtt, mert az egyik versenyző a „lyukas ugróra” leérkezéskor rosszul fogott talajt, átesett a motorján és megsérült. A futamot már nem indították újra, Halasi József a hatodik helyen állt a leintéskor, és itt is végzett. A második versenye is kalandosan alakult és végül a hetedik helyen ért célba – ebben a pozícióban végzett az összetettben is. A legifjabbak világbajnoki osztályában a lengyel Wojtek Walczak szerezte meg a győzelmet.

„Alakulhattak volna jobban a dolgok, de sajnos beteg voltam, harmincnyolc fokos lázzal küszködtem, és a pálya is elképesztően nehéz volt, de mindent megtettem, amit tudtam” – nyilatkozta a verseny végén Halasi.

Zsigovits Norbert (Fotó: MGR Images/Makai Gergely)

A világbajnoki kategóriák mellett az Európa-kupára figyelt leginkább a magyar közönség, hiszen ott hárman is kvalifikálták magukat a döntőbe. Zsigovits Norbert ráadásul elsőként választhatott rajthelyet – ebben a szezonban ez volt eddig a legjobb időmérős eredménye! Ott volt a mezőnyben Szőke Márk és Ott Kornél is, úgyhogy akár „magyar futamnak” is titulálhattuk ezt a döntőt.

Főleg, hogy Zsigovits Norbert rögtön az első futamon a győzelemért harcolt. A fiatal versenyző elképesztő mentális erőről és fegyelemről tanúbizonyságot téve vezetett is a versenyben, ám végül a második helyen intette le a kockás zászló.

Ha valaki azt hitte, hogy nem lehet fokozni az izgalmakat az tévedett, mert a második futamon Zsigovits az utolsó métereken harcolta ki a második helyet (buktak előtte, ő pedig kihasználta a kínálkozó lehetőséget), és lett összetettben is második a győztes spanyol Eric Miguel mögött.

„Voltak meleg pillanatok, de szerencsére a végeredmény jó, és csak ez számít. Estem egy hatalmasat, letört a kuplung munkahengerem, végig lifegett, és nehéz volt így menni, de muszáj volt, úgyhogy küzdöttem, ahogy tudtam. A második futamon az utolsó körben zárkóztam fel a második helyre. Elestek előttem, és megmondom őszintén, nem is tudtam, hogy kik a lekörözöttek és kik az ellenfelek, de úgy gondoltam, abból nem lehet baj, ha véletlenül megelőzöm őket. Feltettem mindent egy lapra, és csodás élményben volt részem, a hazai közönség üdvrivalgása közepette érhettem célba.”

A másik két magyar versenyző közül Ott Kornél a hetedik, Szőke Márk pedig a kilencedik helyen végzett a két futam eredménye alapján.

A Superenduro GP of Hungary – amely immár családi rendezvénnyé nőtte ki magát – ismét hatalmas sikert aratott a szurkolók körében, ami annak is köszönhető, hogy ez a sportág tökéletesen passzol a megváltozott szurkolói szokásokhoz. Látványos, pörgős, kompakt élményt nyújt, köszönhetően a versenyzőkön kívül a támogatóknak is – V-Híd, Tippmix, NSMI –, akik nélkül szegényebbek lennénk egy varázslatos estével.

SUPERENDURO GP OF HUNGARY, A VB 4. FUTAMA, MVM DOME

Prestige: 1. Billy Bolt (brit, Husqvarna) 63 pont, 2. Brightmore (brit, Gas Gas) 51, 3. Walker (brit, Triumph) 42. Junior: 1. Milan Schmüser (német, Beta) 55, 2. Gómez Martínez (spanyol, Stark) 54, 3. Shaw (brit, Gas Gas) 45, …7. Liszka Roland (magyar, Triumph) 28. Ifjúsági: 1. Wojtek Walczak (lengyel, KTM) 32, 2. Watson (brit, Sherco) 26, 3. Eppelmann (német, KTM) 26, …7. Halasi József (magyar, KTM) 19. Európa-kupa: 1. Eric Miguel (spanyol, Rieju) 40, 2. Zsigovits Norbert (magyar, Husqvarna) 34, 3. Hyla (lengyel, Gas Gas) 23, …7. Ott Kornél (magyar, Beta) 19, …9. Szőke Márk (magyar, Rieju) 16.