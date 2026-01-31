Billy Bolt egyszerűen megállíthatatlan!

Nemzeti Sportrádió

2026.01.31. 23:07
Billy Bolt (Fotó: MGR Images/Makai Gergely)
Pattanásig feszült idegek, látványos rajtok, idegtépő előzések és bukások – parázs hangulat a nézőtéren. A Superenduro GP of Hungary eseményeit 15.000 néző követte végig a helyszínen az MVM Dome-ban, ami azt jelenti, hogy sikerült túlszárnyalni a tavalyi nézőszámot. A Prestige-kategóriában elképesztő izgalmak közepette nyert Billy Bolt, míg az Európa-kupában magyar sikernek is tapsolhatott a közönség: Zsigovits Norbert második lett!

Adva van egy világbajnok. Nem is egyszeres, hanem ötszörös, aki a hatodikra hajt. Immár úgy jön Budapestre, mintha hazajárna – és rendszerint nem távozik üres kézzel. A brit Billy Bolt negyvenpontos előnnyel érkezett meg az MVM Dome-ba, ahol szenzációs motorozással hódította el a győzelmet, és ennek köszönhetően 61 pontos előnnyel távozott.

Előzetesen azt mondta, számára az jelenti a legnagyobb motivációt, hogy mindenki őt akarja elkapni. Az ellenfelek becsületére legyen mondva, hogy megpróbálták, és majdnem sikerült is. De csak majdnem!

Bolt ugyanis egyszerűen semmitől nem jött zavarba. A maga laza stílusában, hanyag eleganciával kezelte, amikor az első futamon összeakadt egyik legfőbb riválisával, Jonathan Walkerrel, és visszacsúsztak a hatodik-hetedik helyre. Aki azt hitte, hogy ezzel elment a futam, nagyot tévedett, mert a címvédő egymás után utasította maga mögé az ellenfeleket, és végül majdnem egyperces hátrányt ledolgozva diadalmaskodott. A második futamot simán nyerte, de a harmadikban újra elesett, és megint csak felzárkózott. Háromból tehát hármat nyert végül – aki csak az eredményt látja, azt mondhatná: papírforma. Pedig dehogyis!

„Ez a verseny is megmutatta, hogy ebben a sportágban bármi megtörténhet. Nem biztos, hogy ma este én voltam a leggyorsabb, de a győzelem az enyém lett! – nyilatkozta Bolt. – Az első versenyen igazából azt sem tudtam, ki vezet, csak abból gondoltam, hogy nyertem, mert üvöltött a közönség. Ilyen esetekben egyébként nincs idő a hibákon rágódni, hanem menni kell, ahogy csak bír az ember. Egyébként az egész napra igaz, hogy a saját tempómra koncentráltam, arra, hogy jó köröket teljesítsek.”

A junior kategóriában Liszka Rolandra figyelt a magyar közönség, aki tavaly a hazai futamon szerezte meg az összetett harmadik helyet, az idén azonban nem a superenduro volt számára a prioritás – eddig egyetlen futamon sem indult ebben a szakágban, de a hazai versenyt nem hagyhatta ki. A fentiek fényében és a történtek után (jó néhány kihívással nézett szembe a futamokon) a hetedik helye nagyon is dicséretes.

„Annyi minden történt ezen a napon, hogy hirtelen felidézni sem tudom – mondta a holtfáradt Liszka. – Az első futamban a mátrixban elszámoltam magam, estem egy nagyot, nem is tudom, hogy értem célba. A másodikon a harmadik helyen haladtam, amikor az egyik ellenfelem kiütötte a támaszkodó lábamat és ráestem, ennek ellenére vissza tudtam jönni a negyedik helyre és a dobogóért küzdöttem. A harmadik futamon kitoltak a pályáról, elakadtak előttem, a mezőny legvégéről kezdtem meg a felzárkózást. Mindent egybevetve, ahhoz képest, hogy vadonatúj a motorom és életemben eddig kétszer superenduróztam vele, ráadásul a hosszú távú versenyekre edzettem, egész jól sikerült ez a hétvége.”

Ebben a kategóriában a világbajnoki pontversenyben vezető Milan Schmüser győzedelmeskedett, aki a háromból két futamot megnyert, egyen pedig másodikként végzett. A német versenyzőnek tetszett a magyar pálya, amelyet ifjabb Németh Kornél álmodott meg – nyilván az sem volt mellékes, hogy nyerni tudott rajta. „Jó este volt, bár akadtak benne kalandok, de a végeredmény a lényeg” – mondta Schmüser, aki egy kérdésre válaszolva elmondta, úgy érzi, készen áll arra, hogy egy osztállyal feljebb lépjen, és a királykategóriában, vagyis a Prestige-ben folytassa pályafutását.

Az ifjúsági (youth) kategória első futamát sajnos piros zászlóval félbeszakították egy perccel a vége előtt, mert az egyik versenyző a „lyukas ugróra” leérkezéskor rosszul fogott talajt, átesett a motorján és megsérült. A futamot már nem indították újra, Halasi József a hatodik helyen állt a leintéskor, és itt is végzett. A második versenye is kalandosan alakult és végül a hetedik helyen ért célba – ebben a pozícióban végzett az összetettben is. A legifjabbak világbajnoki osztályában a lengyel Wojtek Walczak szerezte meg a győzelmet.

„Alakulhattak volna jobban a dolgok, de sajnos beteg voltam, harmincnyolc fokos lázzal küszködtem, és a pálya is elképesztően nehéz volt, de mindent megtettem, amit tudtam” – nyilatkozta a verseny végén Halasi.

Zsigovits Norbert (Fotó: MGR Images/Makai Gergely)

A világbajnoki kategóriák mellett az Európa-kupára figyelt leginkább a magyar közönség, hiszen ott hárman is kvalifikálták magukat a döntőbe. Zsigovits Norbert ráadásul elsőként választhatott rajthelyet – ebben a szezonban ez volt eddig a legjobb időmérős eredménye! Ott volt a mezőnyben Szőke Márk és Ott Kornél is, úgyhogy akár „magyar futamnak” is titulálhattuk ezt a döntőt.

Főleg, hogy Zsigovits Norbert rögtön az első futamon a győzelemért harcolt. A fiatal versenyző elképesztő mentális erőről és fegyelemről tanúbizonyságot téve vezetett is a versenyben, ám végül a második helyen intette le a kockás zászló.

Ha valaki azt hitte, hogy nem lehet fokozni az izgalmakat az tévedett, mert a második futamon Zsigovits az utolsó métereken harcolta ki a második helyet (buktak előtte, ő pedig kihasználta a kínálkozó lehetőséget), és lett összetettben is második a győztes spanyol Eric Miguel mögött.

„Voltak meleg pillanatok, de szerencsére a végeredmény jó, és csak ez számít. Estem egy hatalmasat, letört a kuplung munkahengerem, végig lifegett, és nehéz volt így menni, de muszáj volt, úgyhogy küzdöttem, ahogy tudtam. A második futamon az utolsó körben zárkóztam fel a második helyre. Elestek előttem, és megmondom őszintén, nem is tudtam, hogy kik a lekörözöttek és kik az ellenfelek, de úgy gondoltam, abból nem lehet baj, ha véletlenül megelőzöm őket. Feltettem mindent egy lapra, és csodás élményben volt részem, a hazai közönség üdvrivalgása közepette érhettem célba.”

A másik két magyar versenyző közül Ott Kornél a hetedik, Szőke Márk pedig a kilencedik helyen végzett a két futam eredménye alapján.

A Superenduro GP of Hungary – amely immár családi rendezvénnyé nőtte ki magát – ismét hatalmas sikert aratott a szurkolók körében, ami annak is köszönhető, hogy ez a sportág tökéletesen passzol a megváltozott szurkolói szokásokhoz. Látványos, pörgős, kompakt élményt nyújt, köszönhetően a versenyzőkön kívül a támogatóknak is – V-Híd, Tippmix, NSMI –, akik nélkül szegényebbek lennénk egy varázslatos estével.

SUPERENDURO GP OF HUNGARY, A VB 4. FUTAMA, MVM DOME
Prestige: 1. Billy Bolt (brit, Husqvarna) 63 pont, 2. Brightmore (brit, Gas Gas) 51, 3. Walker (brit, Triumph) 42. Junior: 1. Milan Schmüser (német, Beta) 55, 2. Gómez Martínez (spanyol, Stark) 54, 3. Shaw (brit, Gas Gas) 45, …7. Liszka Roland (magyar, Triumph) 28. Ifjúsági: 1. Wojtek Walczak (lengyel, KTM) 32, 2. Watson (brit, Sherco) 26, 3. Eppelmann (német, KTM) 26, …7. Halasi József (magyar, KTM) 19. Európa-kupa: 1. Eric Miguel (spanyol, Rieju) 40, 2. Zsigovits Norbert (magyar, Husqvarna) 34, 3. Hyla (lengyel, Gas Gas) 23, …7. Ott Kornél (magyar, Beta) 19, …9. Szőke Márk (magyar, Rieju) 16.

 

Billy Bolt SuperEnduro GP Zsigovits Norbert
Ezek is érdekelhetik