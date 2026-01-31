Nemzeti Sportrádió

Illovszky 60 méteren második lett a glasgow-i atlétikai versenyen

2026.01.31. 23:23
Fotó: Czinege Melinda, archív
60 méteres síkfutás Glasgow Illovszky Dominik
Illovszky Dominik 60 méteren második lett a Glasgow-ban rendezett nemzetközi atlétikai versenyen.

A BHSE magyar bajnok vágtázója a fináléban az utolsó méterekig vezetett, de végül a szintén 6.59 másodperccel célba érő ír Toluwabori Akinola célfotóval diadalmaskodott.

A már biztos vb-induló Illovszky az előfutamban is remekelt, ugyanis 6.58 másodperccel beállította egyéni legjobbját, ami két századra van Dobos Gábor 1999-ben felállított országos csúcsától.

