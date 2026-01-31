Illovszky 60 méteren második lett a glasgow-i atlétikai versenyen

Illovszky Dominik 60 méteren második lett a Glasgow-ban rendezett nemzetközi atlétikai versenyen.
A BHSE magyar bajnok vágtázója a fináléban az utolsó méterekig vezetett, de végül a szintén 6.59 másodperccel célba érő ír Toluwabori Akinola célfotóval diadalmaskodott.
A már biztos vb-induló Illovszky az előfutamban is remekelt, ugyanis 6.58 másodperccel beállította egyéni legjobbját, ami két századra van Dobos Gábor 1999-ben felállított országos csúcsától.
