Illovszky 60 méteren második lett a glasgow-i atlétikai versenyen

A BHSE magyar bajnok vágtázója a fináléban az utolsó méterekig vezetett, de végül a szintén 6.59 másodperccel célba érő ír Toluwabori Akinola célfotóval diadalmaskodott.

A már biztos vb-induló Illovszky az előfutamban is remekelt, ugyanis 6.58 másodperccel beállította egyéni legjobbját, ami két századra van Dobos Gábor 1999-ben felállított országos csúcsától.