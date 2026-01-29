NHL: az Islanders nyerte a New York-i rangadót

Nemzeti Sportrádió

2026.01.29. 10:40
null
Emil Heineman (51) is betalált (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság, az NHL magyar idő szerint csütörtök hajnali mérkőzésein a New York Islanders városi rangadón legyőzte a Rangerst, az Ottawa Senators elkapta a listavezető Coloradót, a Columbus Blue Jackets pedig nyert a Philadelphia Flyers ellen – dacára Travis Konecny mesterhármasának.

A világ legjobbjának tartott jégkorongbajnokságban 300. alkalommal rendeztek városi rangadót a két New York-i csapat, az Islanders és a Rangers között az alapszakaszban, s ezúttal a Szigetlakók örülhettek – a párharc történelme során 130. győzelmüket ünnepelték, az 5–2-es végeredmény a második harmadban kialakult.

A hosszabb sérülése után visszatérő Travis Konecny ugyan mesterhármast szerzett a Columbus ellen a Philadelphia színeiben, de a Blue Jackets a találkozó utolsó három és fél percében szerzett két góljával végül megnyerte 5–3-ra a meccset.

A nap legnagyobb durranását az Ottawa Senators szállította, amely hazai jégen 5–2-re verte a nagy előnnyel ligaleső Colorado Avalanche-t.

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Islanders–NY Rangers 5–2
Columbus Blue Jackets–Philadelphia Flyers 5–3
Ottawa Senators–Colorado Avalanche 5–2
 

 

