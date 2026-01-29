NHL: az Islanders nyerte a New York-i rangadót

A világ legjobbjának tartott jégkorongbajnokságban 300. alkalommal rendeztek városi rangadót a két New York-i csapat, az Islanders és a Rangers között az alapszakaszban, s ezúttal a Szigetlakók örülhettek – a párharc történelme során 130. győzelmüket ünnepelték, az 5–2-es végeredmény a második harmadban kialakult.

A hosszabb sérülése után visszatérő Travis Konecny ugyan mesterhármast szerzett a Columbus ellen a Philadelphia színeiben, de a Blue Jackets a találkozó utolsó három és fél percében szerzett két góljával végül megnyerte 5–3-ra a meccset.

A nap legnagyobb durranását az Ottawa Senators szállította, amely hazai jégen 5–2-re verte a nagy előnnyel ligaleső Colorado Avalanche-t.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Islanders–NY Rangers 5–2

Columbus Blue Jackets–Philadelphia Flyers 5–3

Ottawa Senators–Colorado Avalanche 5–2

