Afrika-bajnokság: Xavi Pascuallal és négy veszprémi légióssal tornagyőztes Egyiptom
Négy veszprémi légióssal a keretében megnyerte a kézilabda Afrika-bajnokságot a Xavi Pascual vezette egyiptomi válogatott, amely a szombati döntőben Tunéziát múlta felül.
Az egyiptomi válogatott sorozatban negyedszer hódította el az Afrika-bajnokság trófeáját, összességében pedig tizedszer. A Tunézia elleni döntő sima volt a One Veszprémet is irányító Xavi Pascual és csapata számára, 37–24 lett a végeredmény.
Egyiptom keretében ott volt Ahmed Adel, Ahmed Hesam, Ali Zein és Jehia el-Dera is, akik klubszinten a Veszprémet erősítik.
A torna végeredménye egyben világbajnoki kvalifikációt is jelentett: Egyiptom, Tunézia, a Zöld-foki-szigetek, Algéria és Angola is kijutott a 2027-es eseményre.
KÉZILABDA
FÉRFI AFRIKA-BAJNOKSÁG, DÖNTŐ
Egyiptom–Tunézia 37–24 (17–10)
