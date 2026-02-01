NBA: 40 pontos Embiid-show és Nembhard dupla duplája

Az Indiana Pacers hazai pályán szoros végjátékban múlta felül az Atlanta Hawksot. Andrew Nembhard 26 ponttal és 10 assziszttal dupla duplát ért el, míg Pascal Siakam 25 ponttal járult hozzá a 129–124-es sikerhez.

Philadelphiában Joel Embiid ismét megállíthatatlannak bizonyult: 40 pontot és 11 lepattanót jegyzett, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a 76ers 124–114-re legyőzte a New Orleans Pelicanst. A vendégek ugyan végig meccsben voltak, de Embiid dominanciájával nem tudtak mint kezdeni.

A Minnesota Timberwolves magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a tartalékos Memphis Grizzlies felett. Anthony Edwards 33 ponttal segítette csapatát, míg Naz Reid 20 pontig jutott (ebből hat tripla) a 131–114-es siker során.

A Chicago Bulls Miamiban nyert, elsősorban Ayo Dosunmu idénybeli legjobb teljesítményének köszönhetően. Dosunmu 29 ponttal, kilenc assziszttal és nyolc lepattanóval zárt, a Bulls pedig 125–118-ra diadalmaskodott a Heat ellen.

Houstonban is izgalmas csata zajlott: az Amen Thompson (21 pont), Jabari Smith Jr. (19 pont) és a dupla duplát jegyző Alperen Sengün vezette Rockets 111–107-re verte a Dallas Maverickset.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Atlanta Hawks 129–124

Philadelphia 76ers–New Orleans Pelicans 124–114

Memphis Grizzlies–Minnesota Timberwolves 114–131

Miami Heat–Chicago Bulls 118–125

Houston Rockets–Dallas Mavericks 111–107