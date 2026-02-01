Nemzeti Sportrádió

NBA: 40 pontos Embiid-show és Nembhard dupla duplája

2026.02.01. 07:42
Joel Embiid nagyszerű teljesítményt nyújtott (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Andrew Nembhard Joel Embiid
Joel Embiid 40 pontig jutott Philadelphiában, Andrew Nembhard pedig 26 ponttal és 10 gólpasszal vezette győzelemre az Indianát az NBA szombati (magyar idő szerint vasárnap hajnali) játéknapján.

Az Indiana Pacers hazai pályán szoros végjátékban múlta felül az Atlanta Hawksot. Andrew Nembhard 26 ponttal és 10 assziszttal dupla duplát ért el, míg Pascal Siakam 25 ponttal járult hozzá a 129–124-es sikerhez.

Philadelphiában Joel Embiid ismét megállíthatatlannak bizonyult: 40 pontot és 11 lepattanót jegyzett, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a 76ers 124–114-re legyőzte a New Orleans Pelicanst. A vendégek ugyan végig meccsben voltak, de Embiid dominanciájával nem tudtak mint kezdeni.

A Minnesota Timberwolves magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a tartalékos Memphis Grizzlies felett. Anthony Edwards 33 ponttal segítette csapatát, míg Naz Reid 20 pontig jutott (ebből hat tripla) a 131–114-es siker során.

A Chicago Bulls Miamiban nyert, elsősorban Ayo Dosunmu idénybeli legjobb teljesítményének köszönhetően. Dosunmu 29 ponttal, kilenc assziszttal és nyolc lepattanóval zárt, a Bulls pedig 125–118-ra diadalmaskodott a Heat ellen.

Houstonban is izgalmas csata zajlott: az Amen Thompson (21 pont), Jabari Smith Jr. (19 pont) és a dupla duplát jegyző Alperen Sengün vezette Rockets 111–107-re verte a Dallas Maverickset.

NBA
ALAPSZAKASZ
Indiana Pacers–Atlanta Hawks 129–124
Philadelphia 76ers–New Orleans Pelicans 124–114
Memphis Grizzlies–Minnesota Timberwolves 114–131
Miami Heat–Chicago Bulls 118–125
Houston Rockets–Dallas Mavericks 111–107

 

