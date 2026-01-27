Nemzeti Sportrádió

NHL: az Edmonton megszakította az Anaheim győzelmi sorozatát, parádéztak az orosz kapusok

2026.01.27. 07:28
Andrej Vasziljevszkij kapuja bevehetetlen maradt a Utah ellen (Fotó: Getty Images)
Edmonton Oilers NHL Anaheim Ducks Ilja Szorokin
Négy mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján magyar idő szerint kedden hajnalban.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Tampa Bay Lightning odahaza 2–0-ra múlta felül a Utah Mammoth együttesét. A hazaiak orosz kapusa, Andrej Vasziljevszkij 28 lövést védett a meccsen, és pályafutása során már a 42. meccsét hozta le kapott gól nélkül – ebben az idényben pedig a másodikat.

Ugyancsak kapott gól nélküli meccset nyert meg a New York Islanders, amely a Philadelphia Flyers otthonában aratott 4–0-s győzelmet. Ebben a sikerben is főszerepet játszott egy orosz kapus, mégpedig Ilja Szorokin, aki 21 védéssel segítette csapatát, és ebben az idényben immáron a hatodik meccsét zárta nulla kapott góllal, NHL-es pályafutása során pedig a huszonnyolcadikat.

A másik New York-i csapat, a Rangers hosszabbítás után győzte le 4–3-ra a Boston Bruinst, míg a tavalyi finalista Edmonton Oilers gólgazdag meccsen 7–4-re verte meg az Anaheim Ducksot. Utóbbi összecsapás fordulatosan alakult, hiszen a Ducks kétszer is vezetett, de az Oilers 1–2 után egymás után szerzett négy gólt, így megfordította az összecsapást. Az Anaheim hét meccs után szenvedett vereséget az alapszakaszban.

NHL
ALAPSZAKASZ
Tampa Bay Lightning–Utah Mammoth 2–0
New York Rangers–Boston Bruins 4–3 – hosszabbítás után
Philadelphia Flyers–New York Islanders 0–4
Edmonton Oilers–Anaheim Ducks 7–4

 

