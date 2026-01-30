NHL: két rekord is megdőlt a csütörtöki játéknapon

Bár csapata, a Detroit Red Wings szétlövésben vereséget szenvedett a Washington Capitalstól, Patrick Kane számára emlékezetes nap marad a január huszonkilencedike. A 37 éves hokis a második harmadban gólpasszt adott: az ő átadását játszotta Alex DeBrincat Ben Chiarot elé, megszerezve a Red Wings első gólját a mérkőzésen.

Kane első amerikai születésű játékosként jutott el 1375 pontig a ligában, és csapattársai bekorcsolyáztak a kispadról a jégre, hogy ott ünnepeljék a rekordot.

A 19. NHL-idényében szereplő Kane Mike Modano csúcsát adta át a múltnak, aki 2011-ben vonult vissza.

Egy másik rekord is megdőlt, a Buffalo játékosa, Alex Tuch ugyanis triplázott, így az ő három góljának köszönhetően harmincra nőtt az egy hónapon belüli triplák száma. A 30 triplát 29 játékos érte el, egyedül a New York Rangersben szereplő Mika Zibanejad tudott duplázni. A korábbi, 29-es csúcsot 1985 decemberében állították fel az NHL játékosai.

A HISTORIC MONTH FOR HAT TRICKS!!! 🧢 pic.twitter.com/M9FRLCjXlQ — NHL (@NHL) January 30, 2026 ––

Hét gólt kapott Montrealban a ligaelső Colorado, sorozatban hatodik meccsén maradt nyeretlen a Toronto, míg a vendégek közül csak a New York Islanders nyert rendes játékidőben, amely szerda után csütörtökön is legyőzte a városi rivális Rangerst.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Philadelphia Flyers 6–3

Buffalo Sabres–Los Angeles Kings 4–1

Carolina Hurricanes–Utah Mammoth 5–4

Montreal Canadiens–Colorado Avalanche 7–3

New Jersey Devils–Nashville Predators 3–2 – hosszabbítás után

New York Rangers–New York Islanders 1–2

Pittsburgh Penguins–Chicago Blackhawks 6–2

Tampa Bay Lightning–Winnipeg Jets 4–1

Detroit Red Wings–Washington Capitals 3–4 – szétlövéssel

Minnesota Wild–Calgary Flames 4–1

St. Louis Blues–Florida Panthers 5–4

Edmonton Oilers–San Jose Sharks 4–3 – hosszabbítás után

Seattle Kraken–Toronto Maple Leafs 5–2

Vancouver Canucks–Anaheim Ducks 2–0

Vegas Golden Knights–Dallas Stars 4–5 – szétlövéssel