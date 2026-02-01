Hátsó füves Budapest: a görög menekültek csapatának története

Márványtábla emlékezik a Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút sarkán az 1966-ig működő dohánygyári kolóniára

Vöröslő fejjel, habzó szájjal ordít ocsmányságokat a járókelők arcába egy szerencsétlen asszony a Kőbányai út sarkán, egyik kezével a kopott házfalat támasztja, másikkal görcsösen kapaszkodik műanyag borosflakonjába. Néhány méterrel arrébb lézengő alak szívja olcsó szivarkáját, unottan figyeli a népes család tagjait, akik éppen a szociális ellátó kapuja előtt sorakoznak türelmesen, felszerelkezve kólával, energiaitallal, tarka szatyrokkal. A Kőbányai Dohánygyár egykori munkáslakásainak óriási tömbje mindig is Budapest terhelt szegletének számított, a hely sajátos múltjáról a falán hervadozó kék-fehér szalagos koszorúk és az óhellén oszloptorzóktól övezett márványtábla betűi tanúskodnak: „Emlékül mindazoknak a görög menekülteknek, akik 1949-től 1966-ig e helyen találtak új otthonra, és lehetőséget egy békésebb és boldogabb életre.”

Beszédes kép az idegen országban új életet kezdő menekült gyermekekről

Az 1946-tól 1949-ig húzódó, mintegy százötvenezer emberéletet követelő görögországi polgárháború a nacionalista erők győzelmével zárult, a vesztes kommunista oldalhoz tartozók közül 65 ezren kényszerültek külföldre, Magyarország baráti szocialista országként 7000 menekültet fogadott be. Budapestre 1948 áprilisától sorra futottak be a vonatok a szülők nélkül vagy félárván maradt gyerekekkel, akiket aztán különböző gyermekotthonokba – így Balatonalmádiba, Balatonkenesére, Fehérvárcsurgóra, Dégre, Hőgyészre, Iszkaszentgyörgyre, Mezőhegyesre, Nagymágocsra – szállítottak tovább.

Találkozás a görög közösségi élet egykori kulcshelyszínén Agárdi Szpírosz Bendegúzzal (balra) és Bekiarisz Dimitrisszel (középen)

A Kőbányai út és a Hungária körút sarkán található dohányraktárat és gyárat átalakították, és 1950-től az itteni szükséglakásokban helyeztek el mintegy négyszáz családot. Az így kialakult kolónia volt a fészke a görögök formálódó futballcsapatának, amely aztán 1953 és 1966 között Olimposz SK – illetve egy időben a Petőfi-pálya használata miatt Petőfi Olimposz SK – néven szerepelt az alsóbb osztályú bajnokságokban. A történet kulcshelyszínén találkozunk a Diaspora Görög Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület elnökével, a magyar futballtörténet különleges együttesének múltját feldolgozó Agárdi Szpírosz Bendegúzzal, valamint a csapat egykori játékosával, az 1947. szeptember 28-án született Bekiarisz Dimitrisszel. Hihetetlen fényképkincs kötődik az alkalmi teremfocikon ma is aktív úriemberhez: ő az a maszatos képű kisfiú, aki az „Olimbosz” valamikori kölyökcsapatának fennmaradt fotóján a társaság közepén, szügyig tépett mezben, csibészes tekintettel mosolyog. Egyéves sem volt még, amikor három testvérével és a háború során megözvegyült édesanyjával együtt Magyarországra sodródott.

Bekiarisz Dimitrisz az Olimposz SK fészkét jelentő épületegyüttessel

„Vittek minket Balatonkenesére, Hőgyészre, Fehérvárcsurgóra, Balatonalmádiba, aztán az 1950-es évek elején bekerültünk a budapesti dohánygyári telepre – idézi fel kisgyermekkorának viszontagságos kényszerutazását a hatalmas építmény egykori lakója. – Édesanyám úgynevezett gyermekmentő asszonyként segített, gondjaira volt bízva a sajátjain kívül még tíz-tizenöt árva gyerek is. Négy család lakott egy közepes méretű szobában, mindegyiknek jutott egy sarok, egyetlen ággyal. Érdekes módon egész jól elfértünk, megtanultunk a szűkös körülmények között is együtt élni. Közös mosdónk, közös konyhánk volt, kint a folyosón. A dohánygyári telepen jártam óvodába, itt kezdtem az általános iskolát is, de édesanyámnak a munka mellett nem nagyon jutott ideje velünk foglalkozni, ezért átkerültünk az Erzsébet királyné úti gyermekotthonba. Az iskolát is ott folytattuk, egészen 1956-ig, amikor visszavittek minket a dohánygyári telepre. Működött kultúrtermünk, tagja voltam a néptánccsoportnak, és bekerültem az Olimposz kölyök-, majd ifjúsági csapatába. Eljött aztán a nagy nap is, amikor Varga Józsi bácsi, az edző berakott a felnőttek közé. Büszke vagyok arra, hogy abban a klubban játszhattam, ahonnan olyan neves labdarúgók indultak el, mint például Jucsosz Nikosz.”

Az „Olimbosz” feliratú mezben a budapesti görög menekültek kölyökcsapata, középen, szakadt mezben interjúalanyunk, Bekiarisz Dimitrisz

A hazai sajtóban gyakran Jucsov Miklósként szereplő, az NB I-es Csepel játékosaként befutott, az Olympiakosszal négyszeres görög bajnok, 15-szörös görög válogatott csatár a magyarországi görög futballistakör egyik kiemelkedő egyénisége (nevével kapcsolatban tévesen elterjedt, hogy szovjet-orosz minta szerint alakult ki a „Jucsov” változat, valójában azonban észak-görögországi szlavomakedón területről származott a családja, innen a szláv végződés). Mellette ki kell emelni az Olimposz nagyjai közül a később szintén a Csepelben és az Olympiakoszban játszó Cacosz Dimitriszt vagy az Olympiakosz színeiben bajnokságot nyerő Athanaszisz Szinatkaszt.

Vidám kép a dohánygyári épülettömb előtt az egyévesen Magyarországra került egykori Olimposz-játékosról és a diaszpóra szervezőjéről

Ami interjúalanyunk, Bekiarisz Dimitrisz további sorsát illeti, a Petőfi Olimposz 1966-os megszűnése után néhány görög sporttársával együtt a Sörgyár csapatában folytatta pályafutását, majd esztergályosként a Csőszerelők SK-hoz került, ahol a korábbi budafoki legenda, Dobesch Gyula ült a kispadon. Itt is akadtak görög társak a csapatban, Raptisz Jannisz például, aki dohánygyári kirándulásunk után zuglói házánál fogad bennünket.

Raptisz Jannisz zuglói othonában idézi fel játékosemlékeit

Érkezésünkkor ráérősen pipázik éppen a garázsbejáróból kialakított dohányzójában, int, hogy menjünk beljebb, a szobában hellyel kínál. Mögöttünk a kisasztalon keretezett fénykép, háromgenerációs család látható rajta. Középen két hózentrógeres kisfiú áll vigyázzban, mellettük jobbról ül a fejkendős nagymama, balról elegáns öltözékben a nagypapa (kezében egy-egy falevéllel), mögöttük széparcú fiatalasszony és ifjú apa tekint a kamerába. Hamar tisztázódik, 1942-ben született házigazdánk a két gyermek egyike, maga a fotográfia pedig 1954-ben vagy 1955-ben készült, akkor, amikor a családtagok hosszú-hosszú évek után végre ismét találkoztak a Fejér megyei Beloianniszban.

Házigazdánk kisfiúként hat év gyermekotthoni időszak után találkozott újra családjával

„Szülőfalumból, a manapság Trilofoszként ismert Szlimnicából az után kényszerülünk elmenekülni, hogy híre ment, bombázni fogják a település iskoláját, templomát – kezdi történetét Raptisz Jannisz. – Magyarországra Albánián keresztül érkeztem 1948-ban, elszakítva szüleimtől és nagyszüleimtől, akik teljesen külön transzporttal kerültek Budapestre. Engem a balatonkenesei gyermekotthonba tettek be, családtagaimról semmit sem tudtam, egészen addig, míg hat-hét év után a Vöröskereszt és a görög szervezők el nem határozták, hogy megpróbálják egyesíteni a szétszóródott családokat. Ma is előttem van a szomorú jelenet: Balatonkenesén szóltak nekem, hogy kint vár rám egy nő, állítólag a rokonom. Ott állt koromfekete ruhában egy idegen alak, a rendesen fehérben, tarkában dolgozó magyar nevelőnők után a látványa is ijesztő volt, mondtam, én ezt az asszonyt nem ismerem. Kiderült, hogy ő a nagymamám. Elvitt magával Beloianniszba. Előtte ötévesen láttam legutóbb a szüleimet, lehangolóan hangzik, de nem ismertem meg őket sem. Édesapám megsebesült a háborúban, ripityára tört a sípcsontja, új darabot kellett belevágni, de ahhoz, hogy beforrjon, még tizenhétszer el kellett törni a műtétek során. Magyarországi életének kilencven százalékát kórházban töltötte. Úgy mesélték, korábban megmentette az életemet, amikor a menekülés során, még Albániában súlyosan megbetegedtem, és amerikai kapcsolatai révén valahogyan szerzett nekem penicillint."

Görög menekült gyermekek Magyarországon

"Nehéz sorunk volt az 1950-es években, emlékszem, a tejet és az élelmet kuponra kaptuk. Miután az iskolát elvégeztem Beloianniszban, szakmát kellett választani, lakatos, hegesztő, szabó, asztalos, tetőfedő képzésre lehetett jelentkezni. Asztalosnak tanultam Budapesten, ekkoriban ismerkedtem meg a dohánygyári kolóniával és az Olimposz futballcsapatával. A veteránok közül néhányan – például az öreg Angelidisz és az öreg Ananiadisz – még Görögországban sajátították el a játékot, de a többségnek fogalma sem volt róla. Ezek hegyi emberek voltak, parasztok, soha nem fociztak. A csapatszervezés nem volt egyszerű feladat, főleg úgy, hogy jó néhány játékos három műszakban dolgozott. Kerestek az együttesbe újoncokat, így szóltak nekem is, hogy te, Jannisz, gyere el velünk a dohánygyárba. Csórók laktak ott. Akik nem voltak házasok, azokat betyáriszoknak hívták. Egy vaságyat és egy szekrényt kaptunk, aztán annyi. Megalakult az Olimposz ifjúsági csapata, kétszer egymás után meg is nyertük a bajnokságot. Egyszer játszottam a felnőttek között, ha jól emlékszem, az Elektromos ellen. Adományokból tartotta fenn magát az egyesület, havonta tíz forintot tettek be a kasszába a futball támogatói, a jegyszedő meg a meccsek előtt körbejárt a szurkolók között. Rengetegen jártak ki az Olimposz meccseire, ezren is kint voltak a görög kolóniából. A hazai pálya először a Pongrác úti lakótelepen, később az MTK-nál, majd sokáig a Petőfi sporttelepén működött, utóbbi ma a Fradi népligeti edzőközpontjának a része.”

Az alapító atyák: a két éve működő csapat 1955-ben megnyerte a kőbányai bajnokságot

Az Olimposz történetének kevés fennmaradt dokumentuma közül az egyik az 1959-es bérleti szerződés, amelyet a görögök klubja kötött a földes pályáját – negyedévi 9000 forintért – heti két edzésre és kéthetente egy mérkőzésre biztosító Bp. Petőfi SC-vel. Másik érdekes irat a Hazafias Népfront Pest Megyei Bizottsága röplapja, amely a „Vietnámért, a népek függetlenségéért és barátságáért” mottóval ellátott papíron maratoni békemenettel egybekötött békenapot hirdetett 1966. május 22-ére Grigorisz Lambrakisz görög politikus-sportoló 1963-as meggyilkolása emlékére (mellesleg a nagy vihart kavaró eset ihlette a Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája című 1969-es mozifilmet).

Futballmérkőzés, politikai felhanggal: a görögök csapata 1966-ban Leányfalun Grigorisz Lambrakisz görög politikus-sportoló meggyilkolására emlékezve a béke jelét viselte a mezén

A két kulcstanú

A leányfalui mérkőzésen viselte az – interjúalanyainkat felvonultató – Olimposz azt a speciális mezt, amelynek mellkasán a béke nemzetközi jelképe szerepelt.

Balra a Ganz, jobbra a Petőfi Olimposz csapata sorakozik, a görög polgárháborús menekültek hátterében az Ideiglenes Demokratikus Kormány zászlaja látható

S ha már szimbólumok: a Raptisz Jannisz és Vlahosz Harambosz kezelésében álló fotógyűjteményben feltűnik egy korai felvétel, amelyen a görög csapat és az ellenfél Ganz szétnyíló V-alakban sorakozik fel, a háttérben pedig a görög polgárháborúban elbukott Ideiglenes Demokratikus Kormány zászlaja emelkedik a magasba, az eredetileg kék-fehér lobogó közepén a jellegzetes háromszöggel.

A küzdelmekkel teli klubtörténet „aranycsapata”, az NB III-ba jutó 1961-es társaság

Az Olimposz SK 1953-tól tizenhárom idényen át létezett, 1955-ben elnyerte a X. kerület bajnoki címét, kivívva a jogot a szereplésre a Budapesti II. osztályban, ahonnan aztán két lépéssel eljutott 1961-ben az NB III-ig, viszont „postafordultával” ki is esett – a harmadosztályban töltött év jelentette a csapat életének csúcsidőszakát.

Ki volt a hibás? – feszült pillanat az Olimposz mérkőzésén

A Budapesti Labdarúgó Szövetség korabeli feljegyzéseit, nyilvántartásait kutatva szembeötlő, hogy az Olimposz neve rendkívül gyakran kerül elő fegyelmi vétségekkel összefüggésekben, és a zűrös eseményekben Jucso Kole játékos szinte mindig főszerepet vállalt. A meccsek tüzes légkörére és a játékosok, szurkolók indulatos fellépésére Raptisz Jannisznak megvan a magyarázata.

Raptisz Jannisz segít tisztázni rajzos kísérleteink alapján az egykori Petőfi-pálya elhelyezkedését

„A görögök közössége nem volt felkészülve arra, hogy kulturált hangulatban, a játékvezető ítéleteit zokszó nélkül fogadva nézze a meccseket – mondja az egykori futballista. – Odahaza az emberek túlnyomórészt hegyi falvakban éltek, ahol futballpálya sem volt, a városi játék kereteit nehezen sajátították el a polgárháború menekültjei. Nem tudták, miért jár tizenegyes és miért nem, mikor következik bedobás, a bíró mit miért ítél. A játékosok közül mindenki igyekezett a legjavát nyújtani, de sokan hajlamosak voltak belelovalni magukat a történésekbe, a legkisebb problémát is felnagyítva. Ráadásul valamennyi összecsapás tétre ment, az Olimposznak minden meccse görög–magyar presztízscsata volt.”

A görögök népes és hűséges szurkolótábora

A görögök csapatának két veteránja a balhés esetekre is kitér

Játszott a görög csapat edzőmérkőzést a Tichy Lajos nevével fémjelzett Honvéd ellen, de a Fradi és a Petőfi pályájának közelsége miatt a Ferencvárossal is többször vívott gyakorló találkozót. Raptisz fejében máig él az egyik ilyen délután emléke: „Dalnoki Jenőt valamiért kivételesen a szélső posztra állították, és nekem jutott a feladat, hogy ellenfélként vigyázzak rá. Annyira tiszteltem és féltettem őt a sérüléstől, hogy nem mertem rendesen odalépni neki, a kíméletes bánásmód azonban rettentően felbőszítette. Egyszer csak odavágta nekem: »Tedd oda magad rendesen! Ha ilyen anyámasszony módjára játszol, sohasem lesz belőled futballista!«”

Rögtönzött önazonosítás

A közelmúltban bejelentették, március végén a Puskás Arénában megmérkőzik egymással Magyarország és Görögország válogatottja. Kérdés: ilyen helyzetben a gyermekkoruk óta hazánkban élő görög menekültek melyik félnek drukkolnak? Raptisz a magyar futball lélektanilag nehéz helyzetében elsődleges szempontnak tartja, hogy lendületet adjon Marco Rossi csapatának egy hazai győzelem. Bekiarisz álláspontja összetettebb: „Ha a szívemre hallgatok, a görögökért szorítok. De ha a magyar csapat nyer, akkor sem leszek elkeseredve, hiszen egész életemet itt töltöttem. Valahogy úgy vagyok vele, hogy Görögország a hazám, Magyarország az otthonom.”

A közösségi érzés meghatározta az Olimposz mindennapjait – a mérkőzések után is

A polgárháborús menekültek mérkőzései időnként rendkívüli jeleneteket hoztak. Volt olyan koponyasérült partizán, aki a budapesti Olimposz tagjaként egy óvatlan fejelés után hetekre kórházi ápolásra szorult, de olyan is előfordult, hogy egy térd alatt műlábat viselő sebesült-futballista lövése nyomán leszakadt és elrepült a nehéz faláb, és ha az ellenfél nem ugrik idejében félre, el is találja őt.

Agárdi Szpírosz Bendegúz segített riportunk előkészítésében

„Ebben a tizenkét-tizenhárom évet felölelő időszakban a futball kikapcsolódást, családi programot jelentett a munka mellett élénk kulturális és sportéletet élő zárt görög közösségnek. Édesanyám elbeszéléséből tudom, hogy egy-egy meccsen kis túlzással az egész dohánygyári kolónia kint volt a Népligetben, és sokan elkísérték a csapatot az idegenbeli mérkőzésekre is. Az 1966-os feloszlás egybeesik a görög közösség szétszóródásával, földrajzilag is messzebb kerültek egymástól a tagok, a város különböző lakótelepein találtak maguknak új életteret. A labdarúgás az identitás megjelenésének fontos eszköze volt, itt tényleg minden bajnoki felért egy nemzetek közötti mérkőzéssel” – ragadja meg az Olimposz jelentőségét Agárdi Szpírosz Bendegúz, a Diaspora Görög Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület elnöke, aki két éve egy tematikus konferencián nagyívű előadást tartott a magyarországi görög labdarúgás emlékeiről és a Hátsó füves Budapest aktuális riportjának háttérmunkájához is elengedhetetlen segítséget nyújtott.

Újságkivágás az Olimposz-meccs közönségéről a Laikosz Agonasz című lapból

Az Olimposz mindennapjairól elsősorban a magyarországi görögök lapjából, a görög nyelven szerkesztett Laikosz Agonasz című újságból tájékozódhatunk. Az alapító Angelidisz Vaszilisz 1953 júliusában még arra panaszkodott, hogy az imitt-amott spontán szerveződő görög csapatok mögé nem állt be kellőképpen a nép: „Minden közösségünkben vannak önkéntesen létrehozott futballcsapatok, amelyek évente néhányszor játszanak magyar barátaink csapataival. Ezen együttesek iránt azonban senki nem érdeklődik, nem segíti őket.”

Beszélgetőpartnereink zenészi szerepkörben: jobbra Bekiarisz Dimitrisz harmonikázik, balra hátul Raptisz Jannisz klarinétozik, és közben buzuki hangja szól

Valószínűleg az itt rögzített gondolat vezetett az Olimposz megalakításához, a fényes éveket azonban – mint a cikk szövegében szó esett róla – állandó fegyelmi gondok kísérték. Erről szól egy 1960-as cikk, amely mellett az illusztráción a pálya melletti töltésről figyelő tömeg látható. „A bajnokság első fordulójának végén az Olimposz sportegyesület tanácsa összehívta labdarúgóit, a gyűlésen számos szurkoló is részt vett. A vezetők kitértek a játékosok egymás közötti, valamint az ellenfelekkel szembeni gyengeségeire, és rossz példaként hozták fel a Rákoscsabai TK-val vívott mérkőzést, amelynek következtében játékosainkat megbüntették, ami súlyosan ártott csapatunknak. A labdarúgók további hibái közé tartozik, hogy nem mindig engedelmeskednek edzőjüknek, nem hallgatnak a vezetőség tanácsaira, valamint egyesek indokolatlanul hiányoznak az edzésekről.”

Görög összetartás: a legkitartóbb szurkolók idegenbe is elkísérték honfitársaikat