Szépen csillogó ezüst Belgrádból – képösszeállítás a magyar férfi vízilabda-válogatott Eb-jéről

KOVÁCS PÉTER (fotó)KOVÁCS PÉTER (fotó)
2026.02.01. 09:56
A házigazda Szerbiával szemben 10–7-re elveszített Eb-döntő után még csalódottan állt válogatottunk a dobogón – azóta talán már játékosainknak is szebben csillog az ezüst
A 100 esztendővel ezelőtt, 1926 augusztusában Budapesten megtartott első kontinenstornán Magyarország lett a vízilabdázás első Európa-bajnoka, a centenárium évében, Belgrádban megrendezett Eb-n pedig a magyar férfiválogatottnak jó esélye volt megszerezni története tizennegyedik aranyérmét.

Varga Zsolt szövetségi kapitány fiatal együttese Franciaország (15–7), Montenegró (13–10) és Málta (21–6) legyőzése után veretlenül jutott csoportjából a középdöntőbe, majd Hollandia (16–11) legyűrése, a végletekig kiélezett küzdelemben Szerbiától elszenvedett vereség (14–15) és a címvédő Spanyolországgal játszott döntetlent (11–11) követő ötméterespárbajban kicsikart 2 pont birtokában a legjobb négy közé került. Az elődöntőben a vártnál sokkal simábban győzte le a tornán addig egyedüliként veretlen Görögországot (15–12), majd a döntőben ismét szembekerült a házigazda Szerbiával. Az első két negyed kiegyenlített küzdelme és az 5–5-ös félidő után aztán a Beogradszka Aréna 12 500 fanatikus szurkolója által űzött szerbek felmorzsolták elfáradó válogatottunk ellenállását, 10–7-re nyertek, 2006 és 2016 után 2026-ban is otthon szerezve meg az Eb-aranyat. A 16 csapatos viadal talán minden korábbinál nagyobb fizikai megterhelést jelentett – a heves küzdelmet hűen illusztrálja képösszeállításunk.

Jansik Szilárd: két gólpassz és két blokk a franciák ellen
Csoma Kristóf 18 lövésből nyolcat védett Montenegróval szemben
Málta csupán 6 gólt lőtt, Fekete Gergő is kivette a részét a védekezésből
A hollandok 16–11-es legyőzéséért a csapatkapitány Manhercz Krisztián a két gólja mellett a vérét adta
A szerb Dusan Mandics és Nikola Dedovics között Jansik Szilárd próbál centerezni és levegőhöz jutni
A görögök fölötti diadalhoz Vismeg Zsombor és Varga Vince gólja is kellett. A házigazda Szerbiával szemben 10–7-re elveszített Eb-döntő után még csalódottan állt válogatottunk a dobogón – azóta talán már játékosainknak is szebben csillog az ezüst
Varga Zsolt szövetségi kapitány is eksztázisban: Vogel Soma két spanyol lövést is kivédett a döntetlent követő ötméterespárbajban
Elszánt harcosok (Vigvári Vendel és Jansik Szilárd) az Eb-döntő előtt

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. január 31-i lapszámában jelent meg.)

 

