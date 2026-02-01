Windecker József: Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt
– Nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett, vasárnap a háromszázadik meccsét játszhatja az élvonalban, ráadásul a címvédő Ferencváros ellen.
– Nagyon hálás vagyok érte, hogy így alakult a pályafutásom... – mondta lapunknak a paksiak 33 esztendős középpályása, Windecker József. – Győrben fiatalon megkaptam a lehetőséget, megragadtam az NB I-ben, nem estem ki a körforgásból, ugyanakkor nem állnék itt meg, szeretnék a lehető legtovább ezen a szinten futballozni. Nyilván lehetne a szám jóval magasabb is, hiszen előfordult, hogy Újpesten egyéb okok miatt nem játszhattam, rövid ideig légióskodtam, és keresztszalag-szakadás is hátráltatott, de egyáltalán nem vagyok elégedetlen.
– Mi maradt meg a lassan tizenöt évvel ezelőtti bemutatkozó meccséből?
– Csertői Aurél volt az ETO edzője, korábban nála a kispadra néhányszor már odafértem, aztán a Kaposvár ellen kezdőként számított rám, jó egy órát lehettem pályán, nyertünk kettő nullára.
– Az első gól mennyire éles emlék?
– Az is a Kaposvárhoz köthető. Siófokon voltam kölcsönben, szép összjáték után átlövésből szereztem vezetést, és bár a Rákóczi egyenlített, kettő egyre megnyertük a találkozót.
– Úgy tartja a mondás, akkor lesz valaki NB I-es labdarúgó, ha lejátszotta a századik meccsét.
– Az Újpest játékosaként a Paks ellen volt a századik NB I-es meccsem. A kétszázadikat pedig a Vidi ellen játszottam.
– Összesen nyolc éve futballozik paksi színekben, mi az, amit feltétlenül kiemelne?
– Az első idénnyel kapcsolatban azt, hogy a neveket nézve nagyon jó csapatunk volt. A mostani időszakból, azóta, amióta Bognár György a vezetőedző, azt, hogy bajnoki érmeket szereztük, s hogy kétszer megnyertük a Magyar Kupát.
– Vasárnap a Ferencvárost fogadják, a Fradi az Európa-ligában négy nullára kikapott a Nottinghamtól. Sebzett vad?
– A Fradi mindig veszélyes ellenfél, ezúttal különösen az lesz, nyilván mindent elkövet, hogy ne szakadjon le a tabella éléről. Döntő lesz, hogy a saját stílusú játékunkból mennyit sikerül az ellenfélre erőltetnünk. Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt, és bár hosszú a verseny, a három pont nagy pluszt adhat a folytatásra.
LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3 (Polievka 55., ill. Rácz L. 3., Radkowski 44., Major M. 75.)
ETO FC–Debreceni VSC 2–2 (Vitális 65., 90+5. – mindkettőt 11-esből, ill. Szuhodovszki 38., Komáromi 50.)
Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1 (Fameyeh 80.)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
20
11
6
3
41–20
+21
39
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Debreceni VSC
20
10
5
5
31–25
+6
35
|4. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|5. Puskás Akadémia
20
9
4
7
26–25
+1
31
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
20
7
3
10
37–42
–5
24
|9. Újpest FC
20
6
5
9
28–34
–6
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
20
4
2
14
20–40
–20
14