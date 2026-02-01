Windecker József: Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt

– Nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett, vasárnap a háromszázadik meccsét játszhatja az élvonalban, ráadásul a címvédő Ferencváros ellen.

– Nagyon hálás vagyok érte, hogy így alakult a pályafutásom... – mondta lapunknak a paksiak 33 esztendős középpályása, Windecker József. – Győrben fiatalon megkaptam a lehetőséget, megragadtam az NB I-ben, nem estem ki a körforgásból, ugyanakkor nem állnék itt meg, szeretnék a lehető legtovább ezen a szinten futballozni. Nyilván lehetne a szám jóval magasabb is, hiszen előfordult, hogy Újpesten egyéb okok miatt nem játszhattam, rövid ideig légióskodtam, és keresztszalag-szakadás is hátráltatott, de egyáltalán nem vagyok elégedetlen.

– Mi maradt meg a lassan tizenöt évvel ezelőtti bemutatkozó meccséből?

– Csertői Aurél volt az ETO edzője, korábban nála a kispadra néhányszor már odafértem, aztán a Kaposvár ellen kezdőként számított rám, jó egy órát lehettem pályán, nyertünk kettő nullára.

– Az első gól mennyire éles emlék?

– Az is a Kaposvárhoz köthető. Siófokon voltam kölcsönben, szép összjáték után átlövésből szereztem vezetést, és bár a Rákóczi egyenlített, kettő egyre megnyertük a találkozót.

– Úgy tartja a mondás, akkor lesz valaki NB I-es labdarúgó, ha lejátszotta a századik meccsét.

– Az Újpest játékosaként a Paks ellen volt a századik NB I-es meccsem. A kétszázadikat pedig a Vidi ellen játszottam.

– Összesen nyolc éve futballozik paksi színekben, mi az, amit feltétlenül kiemelne?

– Az első idénnyel kapcsolatban azt, hogy a neveket nézve nagyon jó csapatunk volt. A mostani időszakból, azóta, amióta Bognár György a vezetőedző, azt, hogy bajnoki érmeket szereztük, s hogy kétszer megnyertük a Magyar Kupát.

– Vasárnap a Ferencvárost fogadják, a Fradi az Európa-ligában négy nullára kikapott a Nottinghamtól. Sebzett vad?

– A Fradi mindig veszélyes ellenfél, ezúttal különösen az lesz, nyilván mindent elkövet, hogy ne szakadjon le a tabella éléről. Döntő lesz, hogy a saját stílusú játékunkból mennyit sikerül az ellenfélre erőltetnünk. Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt, és bár hosszú a verseny, a három pont nagy pluszt adhat a folytatásra.

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3 (Polievka 55., ill. Rácz L. 3., Radkowski 44., Major M. 75.)

ETO FC–Debreceni VSC 2–2 (Vitális 65., 90+5. – mindkettőt 11-esből, ill. Szuhodovszki 38., Komáromi 50.)

Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1 (Fameyeh 80.)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!