Nemzeti Sportrádió

Windecker József: Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 10:01
null
Windecker József szerint a Fradi mindig veszélyes ellenfél (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
NB I Windecker József Paks labdarúgó NB I Paksi FC
Májusban 15 éve lesz, hogy Windecker József az ETO színeiben bemutatkozott az NB I-ben, vasárnap a Ferencváros ellen pedig már a 300. mérkőzését játszhatja.

– Nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett, vasárnap a háromszázadik meccsét játszhatja az élvonalban, ráadásul a címvédő Ferencváros ellen.
– Nagyon hálás vagyok érte, hogy így alakult a pályafutásom... – mondta lapunknak a paksiak 33 esztendős középpályása, Windecker József. – Győrben fiatalon megkaptam a lehetőséget, megragadtam az NB I-ben, nem estem ki a körforgásból, ugyanakkor nem állnék itt meg, szeretnék a lehető legtovább ezen a szinten futballozni. Nyilván lehetne a szám jóval magasabb is, hiszen előfordult, hogy Újpesten egyéb okok miatt nem játszhattam, rövid ideig légióskodtam, és keresztszalag-szakadás is hátráltatott, de egyáltalán nem vagyok elégedetlen.

– Mi maradt meg a lassan tizenöt évvel ezelőtti bemutatkozó meccséből?
– Csertői Aurél volt az ETO edzője, korábban nála a kispadra néhányszor már odafértem, aztán a Kaposvár ellen kezdőként számított rám, jó egy órát lehettem pályán, nyertünk kettő nullára.

– Az első gól mennyire éles emlék?
– Az is a Kaposvárhoz köthető. Siófokon voltam kölcsönben, szép összjáték után átlövésből szereztem vezetést, és bár a Rákóczi egyenlített, kettő egyre megnyertük a találkozót. 

– Úgy tartja a mondás, akkor lesz valaki NB I-es labdarúgó, ha lejátszotta a századik meccsét.
– Az Újpest játékosaként a Paks ellen volt a századik NB I-es meccsem. A kétszázadikat pedig a Vidi ellen játszottam.

– Összesen nyolc éve futballozik paksi színekben, mi az, amit feltétlenül kiemelne?
– Az első idénnyel kapcsolatban azt, hogy a neveket nézve nagyon jó csapatunk volt. A mostani időszakból, azóta, amióta Bognár György a vezetőedző, azt, hogy bajnoki érmeket szereztük, s hogy kétszer megnyertük a Magyar Kupát.

– Vasárnap a Ferencvárost fogadják, a Fradi az Európa-ligában négy nullára kikapott a Nottinghamtól. Sebzett vad?
– A Fradi mindig veszélyes ellenfél, ezúttal különösen az lesz, nyilván mindent elkövet, hogy ne szakadjon le a tabella éléről. Döntő lesz, hogy a saját stílusú játékunkból mennyit sikerül az ellenfélre erőltetnünk. Csak védekezve nem érhetünk el jó eredményt, és bár hosszú a verseny, a három pont nagy pluszt adhat a folytatásra.

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–3 (Polievka 55., ill. Rácz L. 3., Radkowski 44., Major M. 75.)
ETO FC–Debreceni VSC 2–2 (Vitális 65., 90+5. – mindkettőt 11-esből, ill. Szuhodovszki 38., Komáromi 50.)
Újpest FC–Puskás Akadémia 0–1 (Fameyeh 80.)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

20

11

6

3

41–20

+21 

39 

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14 

36 

  3. Debreceni VSC

20

10

5

5

31–25

+6 

35 

  4. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15 

34 

  5. Puskás Akadémia

20

9

4

7

26–25

+1 

31 

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8 

27 

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4 

27 

  8. MTK Budapest

20

7

3

10

37–42

–5 

24 

  9. Újpest FC

20

6

5

9

28–34

–6 

23 

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7 

18 

11. Nyíregyháza Spartacus

19

3

6

10

20–35

–15 

15 

12. Kazincbarcika

20

4

2

14

20–40

–20 

14 

 

 

NB I Windecker József Paks labdarúgó NB I Paksi FC
Legfrissebb hírek

Turkuban megműtötték a DVTK válogatott védőjét

Labdarúgó NB I
47 perce

Vladimir Radenkovics: Mentálisan erős csapatot fogadunk

Labdarúgó NB I
1 órája

Sergio Navarro: Amikor öt percet kell várni egy tizenegyes lecsekkolására, annak már semmi köze a futballhoz

Labdarúgó NB I
3 órája

Egy százalék – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
12 órája

A mérkőzés szünetében bemutatták, Arne Maier immár az Újpest játékosa

Labdarúgó NB I
13 órája

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Labdarúgó NB I
15 órája

Mindkét vezetőedzőt kiállították az ETO–DVSC meccs feszült hosszabbításában

Labdarúgó NB I
17 órája

Kétgólos hátrányból, a 95. percben egyenlített az ETO a DVSC ellen a paprikás hangulatú rangadón

Labdarúgó NB I
17 órája
Ezek is érdekelhetik