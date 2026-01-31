Vereség Hollandiától, de gyakorlatilag így is bent vagyunk az elődöntőben a női vízilabda Eb-n

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 5–4 (2–0, 2–2, 0–0, 1–2)

Funchal, 600 néző. V: Gerasimov (brit), Santos (portugál)

HOLLANDIA: AARTS – Schaap, Keuning, Ten Broek, Joustra, VAN DE KRAATS 1, Bosveld. Csere: Hicks, B. Rogge 1, De Vries, L. ROGGE 2, Moolhuijzen 1, Gorter. Szövetségi kapitány: Evangelosz Dudeszisz

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi V. 1, Keszthelyi R., Sümegi, Varró 1, Faragó K., Leimeter. Csere: SZILÁGYI D. 1, DÖMSÖDI 1, Rybanska, Garda, Tiba, Hajdú K. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

Emberelőny-kihasználás: 9/2, ill. 9/1

Gól – ötméteresből: 4/1, ill. 1/0

Kipontozódott: Faragó K. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Belülről azt éreztem, mi diktáljuk valamelyest az iramot, többször fordultunk le, tetszett, ahogy mezőnyben játszottunk. Ahogy szinte hiba nélkül védekeztünk, jól zártunk vissza, jók voltak a váltásaink, ahogy kialakítottuk az emberelőnyöket, és a meccs nagy részében a megindulásaink is rendben voltak. Viszont szinte képtelenek voltunk gólokat lőni, ezzel átbilleni egy nyerőpozícióba, az ellenfél kapusa is remekül védett. Sajnos a hollandok felállt védekezésben többször kitoltak minket a rosszkéz oldalra, de még így is volt több jó támadásunk, amiből kiállítást értünk el. Furán érzem magam, mert elégedett vagyok a csapattal, mégis kicsit bosszússá tesz, hogy nem nyertünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Madeira szigete festői szépségű hely, a főváros Funchal egyes részein sétálva is olyan, mintha egy óriási botanikus kertben túrázna az ember. A magyar női vízilabda-válogatott néhány napja tett is egy hasonló kirándulást, szombaton viszont azért ugrott medencébe a funchali Olimpiai Uszodában a középdöntő első meccsén, hogy egy sikerrel biztossá tegye az elődöntőt. Ehhez azonban az Európa-bajnoki címvédő Hollandiát kellett legyőzni az F-csoportban. A két évvel ezelőtti sikerük alkalmával a hollandok 14–11-re a mieinket is legyőzték a csoportkörben Eindhovenben, és bár egy hónapra rá a Dohában világbajnoki ezüstérmes csapat a hollandokon keresztül jutott elődöntőbe (8–8 után ötméteresekkel), a párizsi olimpia csoportkörében a rivális volt a jobb (10–8), ahogy a tavalyi szingapúri vb-re felkészítő SEAT-kupán is (15–12).

A főlelátó szinte teljesen megtelt – gólparádét nem hozott a találkozó, de úgy is fogalmazhatunk, a kivédekezett támadásoknak többször örülhettek a nézők (hollandok és magyarok is szép számban), mint a találatoknak. Neszmély Boglárka erősen kezdett, négy és fél perccel a kezdés után viszont Bente Rogge használt ki egy előnyt, és lőtte meg az első gólt. Húga, Lieke Rogge húzódott túl közel a kapunkhoz és lőtte el a magyar kezek mellett, találatával kettővel vezettek a hollandok – próbáltuk kipasszolni a támadásokat, de nehezen találtuk a lövősávokat, illetve Laura Aarts sem maradt el Neszmély mögött. Már a második negyedben Szilágyi Dorottya egy felúszásnál nem teketóriázott sokat, szép átlövéssel megszerezte az első gólunkat 13 perc után, Simone van de Kraats viszont büntetőből állította vissza a kétgólos holland előnyt. Dömsödi Dalma ragyogó megoldást választva centerben, két ember szorításából háttal a kapunak kotorta be a labdát, Lieke Roggére azonban megint nem figyeltünk eléggé, a negyed végén ráadásul Neszmély Pien Gorter ötméteresét is védte – 4–2-re Hollandia vezetett a szünetben.

Fordulás után Neszmély Lieke Rogge büntetőjét is kiszedte, elöl viszont nem voltunk elég pontosak, nemegyszer a kapufán csattant a labdánk, illetve Aarts is kifogott egy ötméterest, Faragó Kamilla nem talált be. Ezen ötméteres után óriási terhelés alatt volt Aarts kapuja, de vagy a kapusban, vagy a blokkban elakadt a lövésünk – nem született gól a harmadik negyedben.

Fotó: MVLSZ

A negyedik ráúszás is nekünk kedvezett, óriási energiákat mozgósítottunk a záró szakaszban. Vályi Vanda rosszkéz oldali villámgyors góljára az első támadásból óriási szükség volt. Nemsokára Keszthelyi Rita csent labdát a félpályánál szemfülesen, a megúszó Varró Eszter sokáig kivárt, első lövését védte Aarts közvetlen közelről, másodszorra viszont Varró bekotorta – egyenlítettünk. A vezetést azonban csak nem sikerült megszereznünk, ellenben Lola Moolhuijzen másfél perccel a vége előtt újból a hollandokat juttatta előnyhöz. Fél perccel a dudaszó előtt Faragó Kamilla ellen ítéltek ötméterest – Cseh Sándor kikérte a videóbírót, ám az ítéletet helybenhagyták. Neszmély Christina Hicks ötösét is kifogta, így maradt egy támadásunk az egyenlítésért, de nem jártunk sikerrel.

Ezzel Hollandia egy lépéssel közelebb jutott az elődöntőhöz, és a magyar csapatnak is minden esélye megvan erre. A mieink a spanyolok elleni három pontjukat vitték magukkal a középdöntőbe, a hollandokkal szembeni egygólos vereség azt jelenti, hogy ha Izraelt mindenki legyőzi, és vasárnap spanyol siker születik, az így kialakuló hármas körbeverés esetén Cseh Sándor csapata nem lehet harmadik. 5–4

Neszmély Boglárka, a válogatott kapusa: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, mert fizikailag nagyon kemény a holland csapat. Nagyon jól hatástalanítottak minket támadásban, ezt fordítva mi is igyekeztük megtenni, szerintem mindenki „belehalt” a vízbe. Az utolsó ötméteresnél, amikor már nagyon kevés volt hátra a meccsből, csak az járt a fejemben, hogy ha már ki kell kapni, akkor minél kevesebb góllal történjen meg. Amúgy szinte végig benne volt a meccsben, hogy nyerünk, egy-egy gólon múlt, egy hátrányt kellett volna jobban kivédekeznünk az ötméterespárbajhoz, ez most így alakult. Jól zárták a sávokat, nehéz volt megtalálni az utat a gólokhoz, ezúttal négyig jutottunk. VÉLEMÉNY

A csoport másik szombati mérkőzése

20.15: Izrael–Spanyolország