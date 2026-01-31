Vereség Hollandiától, de gyakorlatilag így is bent vagyunk az elődöntőben a női vízilabda Eb-n

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ
AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 5–4 (2–0, 2–2, 0–0, 1–2)
Funchal, 600 néző. V: Gerasimov (brit), Santos (portugál)
HOLLANDIA: AARTS – Schaap, Keuning, Ten Broek, Joustra, VAN DE KRAATS 1, Bosveld. Csere: Hicks, B. Rogge 1, De Vries, L. ROGGE 2, Moolhuijzen 1, Gorter. Szövetségi kapitány: Evangelosz Dudeszisz
MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi V. 1, Keszthelyi R., Sümegi, Varró 1, Faragó K., Leimeter. Csere: SZILÁGYI D. 1, DÖMSÖDI 1, Rybanska, Garda, Tiba, Hajdú K. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor
Emberelőny-kihasználás: 9/2, ill. 9/1
Gól – ötméteresből: 4/1, ill. 1/0
Kipontozódott: Faragó K. (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Cseh Sándor: – Belülről azt éreztem, mi diktáljuk valamelyest az iramot, többször fordultunk le, tetszett, ahogy mezőnyben játszottunk. Ahogy szinte hiba nélkül védekeztünk, jól zártunk vissza, jók voltak a váltásaink, ahogy kialakítottuk az emberelőnyöket, és a meccs nagy részében a megindulásaink is rendben voltak. Viszont szinte képtelenek voltunk gólokat lőni, ezzel átbilleni egy nyerőpozícióba, az ellenfél kapusa is remekül védett. Sajnos a hollandok felállt védekezésben többször kitoltak minket a rosszkéz oldalra, de még így is volt több jó támadásunk, amiből kiállítást értünk el. Furán érzem magam, mert elégedett vagyok a csapattal, mégis kicsit bosszússá tesz, hogy nem nyertünk.
ÖSSZEFOGLALÓ
Madeira szigete festői szépségű hely, a főváros Funchal egyes részein sétálva is olyan, mintha egy óriási botanikus kertben túrázna az ember. A magyar női vízilabda-válogatott néhány napja tett is egy hasonló kirándulást, szombaton viszont azért ugrott medencébe a funchali Olimpiai Uszodában a középdöntő első meccsén, hogy egy sikerrel biztossá tegye az elődöntőt. Ehhez azonban az Európa-bajnoki címvédő Hollandiát kellett legyőzni az F-csoportban. A két évvel ezelőtti sikerük alkalmával a hollandok 14–11-re a mieinket is legyőzték a csoportkörben Eindhovenben, és bár egy hónapra rá a Dohában világbajnoki ezüstérmes csapat a hollandokon keresztül jutott elődöntőbe (8–8 után ötméteresekkel), a párizsi olimpia csoportkörében a rivális volt a jobb (10–8), ahogy a tavalyi szingapúri vb-re felkészítő SEAT-kupán is (15–12).
A főlelátó szinte teljesen megtelt – gólparádét nem hozott a találkozó, de úgy is fogalmazhatunk, a kivédekezett támadásoknak többször örülhettek a nézők (hollandok és magyarok is szép számban), mint a találatoknak. Neszmély Boglárka erősen kezdett, négy és fél perccel a kezdés után viszont Bente Rogge használt ki egy előnyt, és lőtte meg az első gólt. Húga, Lieke Rogge húzódott túl közel a kapunkhoz és lőtte el a magyar kezek mellett, találatával kettővel vezettek a hollandok – próbáltuk kipasszolni a támadásokat, de nehezen találtuk a lövősávokat, illetve Laura Aarts sem maradt el Neszmély mögött. Már a második negyedben Szilágyi Dorottya egy felúszásnál nem teketóriázott sokat, szép átlövéssel megszerezte az első gólunkat 13 perc után, Simone van de Kraats viszont büntetőből állította vissza a kétgólos holland előnyt. Dömsödi Dalma ragyogó megoldást választva centerben, két ember szorításából háttal a kapunak kotorta be a labdát, Lieke Roggére azonban megint nem figyeltünk eléggé, a negyed végén ráadásul Neszmély Pien Gorter ötméteresét is védte – 4–2-re Hollandia vezetett a szünetben.
Fordulás után Neszmély Lieke Rogge büntetőjét is kiszedte, elöl viszont nem voltunk elég pontosak, nemegyszer a kapufán csattant a labdánk, illetve Aarts is kifogott egy ötméterest, Faragó Kamilla nem talált be. Ezen ötméteres után óriási terhelés alatt volt Aarts kapuja, de vagy a kapusban, vagy a blokkban elakadt a lövésünk – nem született gól a harmadik negyedben.
A negyedik ráúszás is nekünk kedvezett, óriási energiákat mozgósítottunk a záró szakaszban. Vályi Vanda rosszkéz oldali villámgyors góljára az első támadásból óriási szükség volt. Nemsokára Keszthelyi Rita csent labdát a félpályánál szemfülesen, a megúszó Varró Eszter sokáig kivárt, első lövését védte Aarts közvetlen közelről, másodszorra viszont Varró bekotorta – egyenlítettünk. A vezetést azonban csak nem sikerült megszereznünk, ellenben Lola Moolhuijzen másfél perccel a vége előtt újból a hollandokat juttatta előnyhöz. Fél perccel a dudaszó előtt Faragó Kamilla ellen ítéltek ötméterest – Cseh Sándor kikérte a videóbírót, ám az ítéletet helybenhagyták. Neszmély Christina Hicks ötösét is kifogta, így maradt egy támadásunk az egyenlítésért, de nem jártunk sikerrel.
Ezzel Hollandia egy lépéssel közelebb jutott az elődöntőhöz, és a magyar csapatnak is minden esélye megvan erre. A mieink a spanyolok elleni három pontjukat vitték magukkal a középdöntőbe, a hollandokkal szembeni egygólos vereség azt jelenti, hogy ha Izraelt mindenki legyőzi, és vasárnap spanyol siker születik, az így kialakuló hármas körbeverés esetén Cseh Sándor csapata nem lehet harmadik. 5–4
|Neszmély Boglárka, a válogatott kapusa: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, mert fizikailag nagyon kemény a holland csapat. Nagyon jól hatástalanítottak minket támadásban, ezt fordítva mi is igyekeztük megtenni, szerintem mindenki „belehalt” a vízbe. Az utolsó ötméteresnél, amikor már nagyon kevés volt hátra a meccsből, csak az járt a fejemben, hogy ha már ki kell kapni, akkor minél kevesebb góllal történjen meg. Amúgy szinte végig benne volt a meccsben, hogy nyerünk, egy-egy gólon múlt, egy hátrányt kellett volna jobban kivédekeznünk az ötméterespárbajhoz, ez most így alakult. Jól zárták a sávokat, nehéz volt megtalálni az utat a gólokhoz, ezúttal négyig jutottunk.
A csoport másik szombati mérkőzése
20.15: Izrael–Spanyolország
|A CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|Gy
(szétlövés)
|V
(szétlövés)
|V
|Gk
|P
|1. Hollandia
2
2
–
–
–
+18
6
|2. Magyarország
2
1
–
–
1
+1
3
|3. Spanyolország
1
–
–
–
1
–2
0
|4. Izrael
1
–
–
–
1
−17
0