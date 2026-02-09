Nemzeti Sportrádió

NBA: Brunson vezérletével kiütötte a Celticset a Knicks, Leonard 41 pontig jutott Minnesotában

2026.02.09. 07:45
Jalen Brunsonnal nem bírtak Jordan E. Walshék (Fotó: Getty Images)
Többek között Jalen Brunson 31 pontjával rangadót nyert Bostonban a New York Knicks, amely beérte a Celticset a keleti tabellán. Kawhi Leonard parádézott a Clippersben, a Heat és a Raptors sima győzelmet aratott az NBA vasárnapi játéknapján.

A New York Knicks 111–89-re győzött Bostonban, ezzel megszakította a Celtics ötmeccses győzelmi sorozatát, és felzárkózott riválisához a Keleti főcsoportban. Jalen Brunson 31 ponttal és nyolc assziszttal vezette csapatát, Josh Hart 19 pontot tett hozzá, míg Jose Alvarado a bemutatkozásán 12 pontig jutott. Karl-Anthony Towns dupla duplával (11 pont, 10 lepattanó) zárt. A Bostonnál Jaylen Brown 26 pontja sem volt elég.

Los Angelesben Kawhi Leonard megállíthatatlan volt: 41 ponttal és nyolc lepattanóval vezette 115–96-os győzelemre a Clipperset Minnesotában. Anthony Edwards 23 ponttal volt a Timberwolves legjobbja, de csapata harmadszor is kikapott legutóbbi négy mérkőzéséből.

A Miami Heat könnyed, 132–101-es sikert aratott Washingtonban. Bam Adebayo és Kasparas Jakucionis egyaránt 22 ponttal zárt, míg Kel’el Ware 19 ponttal és 14 lepattanóval jelentkezett.

Torontóban Scottie Barnes vezérletével nyert a Raptors az Indiana Pacers ellen 122–104-re. Barnes 25 pontot, 14 lepattanót és négy blokkot jegyzett, csapata pedig söpréssel zárta a négymeccses idénybeli párharcot az Indianával.


NBA
ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–New York Knicks 89–111
Washington Wizards–Miami Heat 101–132
Toronto Raptors–Indiana Pacers 122–104
Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers 96–115

 

NBA Boston Celtics Jalen Brunson New York Knicks
