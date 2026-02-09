NBA: Brunson vezérletével kiütötte a Celticset a Knicks, Leonard 41 pontig jutott Minnesotában

A New York Knicks 111–89-re győzött Bostonban, ezzel megszakította a Celtics ötmeccses győzelmi sorozatát, és felzárkózott riválisához a Keleti főcsoportban. Jalen Brunson 31 ponttal és nyolc assziszttal vezette csapatát, Josh Hart 19 pontot tett hozzá, míg Jose Alvarado a bemutatkozásán 12 pontig jutott. Karl-Anthony Towns dupla duplával (11 pont, 10 lepattanó) zárt. A Bostonnál Jaylen Brown 26 pontja sem volt elég.

Los Angelesben Kawhi Leonard megállíthatatlan volt: 41 ponttal és nyolc lepattanóval vezette 115–96-os győzelemre a Clipperset Minnesotában. Anthony Edwards 23 ponttal volt a Timberwolves legjobbja, de csapata harmadszor is kikapott legutóbbi négy mérkőzéséből.

A Miami Heat könnyed, 132–101-es sikert aratott Washingtonban. Bam Adebayo és Kasparas Jakucionis egyaránt 22 ponttal zárt, míg Kel’el Ware 19 ponttal és 14 lepattanóval jelentkezett.

Torontóban Scottie Barnes vezérletével nyert a Raptors az Indiana Pacers ellen 122–104-re. Barnes 25 pontot, 14 lepattanót és négy blokkot jegyzett, csapata pedig söpréssel zárta a négymeccses idénybeli párharcot az Indianával.



NBA

ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–New York Knicks 89–111

Washington Wizards–Miami Heat 101–132

Toronto Raptors–Indiana Pacers 122–104

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers 96–115