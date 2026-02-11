Nemzeti Sportrádió

NBA: hosszabbítás döntött a Knicks és Pacers között; Wembanyamáék kiütötték a Lakerst

2026.02.11. 07:40
Victor Wembanyamát a Los Angeles Lakers sem tudta megállítani (Fotó: Getty Images)
Az Indiana ráadásban nyert New Yorkban, a Spurs kiütötte a Lakerst, a Rockets fordított a Clippers ellen, a Suns pedig megszakította hazai rossz sorozatát az NBA keddi (magyar idő szerint szerda hajnalban) játéknapján.

New Yorkban hosszabbítás döntött a Knicks és a Pacers keleti rangadóján. A ráadásban Quenton Jackson vállalta magára a főszerepet, hét pontjával (is) az Indiana végül 137–134-re felülmúlta a hazaiakat egy végig kiélezett mérkőzésen.


Los Angelesben Victor Wembanyama már az első félidőben 37 pontig jutott, és összesen 40-nel zárt, a San Antonio pedig 135–108-ra kiütötte a tartalékos Lakerst. A Spurs már korán ellépett, és szinte esélyt sem hagyott ellenfelének.

Houstonban Kevin Durant és Alperen Sengün pontgazdag játékára építve a Rockets a negyedik negyed elején fordította meg a Clippers elleni meccset, és 102–95-re győzött.

Phoenixben Dillon Brooks remek első negyedet produkált, a Suns pedig 120–111-re verte a Dallast, megszakítva hárommeccses hazai vereségsorozatát.

NBA
ALAPSZAKASZ
New York Knicks–Indiana Pacers 134–137 – hosszabbításban
Houston Rockets–Los Angeles Clippers 102–95
Phoenix Suns–Dallas Mavaricks 120–111
Los Angeles Lakers–San Antonio Spurs 108–136

 

