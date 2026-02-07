Nemzeti Sportrádió

NBA: Kawhi Leonard 31 pontja kellett a Clippersnek a hárompontos sacramentói sikerhez

2026.02.07. 09:49
Kawhi Leonard extra napot zárt (Fotó: Getty Images)
A Los Angeles Clippers 114–111–re megverte a Sacramento Kingst az NBA-alapszakasz magyar idő szerint szombat hajnali játéknapján.

 

Boston Celtics–Miami Heat 98–96
Detroit Pistons–New York Knicks 118–80
Milwaukee Bucks–Indiana Pacers 105–99
Minnesota Timberwolves–New Orleans Pelicans 115–119
Portland Trail Blazers–Memphis Grizzles 135–115
Sacramento Kings–Los Angeles Clippers 111–114

 

