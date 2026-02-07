NBA: Kawhi Leonard 31 pontja kellett a Clippersnek a hárompontos sacramentói sikerhez
A Los Angeles Clippers 114–111–re megverte a Sacramento Kingst az NBA-alapszakasz magyar idő szerint szombat hajnali játéknapján.
KOSÁRLABDA,
NBA, ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–Miami Heat 98–96
Detroit Pistons–New York Knicks 118–80
Milwaukee Bucks–Indiana Pacers 105–99
Minnesota Timberwolves–New Orleans Pelicans 115–119
Portland Trail Blazers–Memphis Grizzles 135–115
Sacramento Kings–Los Angeles Clippers 111–114
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik