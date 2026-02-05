Nemzeti Sportrádió

NHL: 21 védés és kapott gól nélküli meccs Greaves-től; sikeres visszatérés Lundelltől

2026.02.05. 08:14
Jet Greaves zárva tartott (Fotó: Getty Images)
Jet Greaves Anton Lundell NHL
Az NHL szerdai játéknapján (magyar idő szerint csütörtök hajnalban) Jet Greaves 21 védéssel járult hozzá a Columbus Blue Jackets 4–0-s sikeréhez a Chicago Blackhawks ellen – a hazaiak sorozatban második mérkőzésüket hozták le kapott gól nélkül. Floridában Anton Lundell sérülésből visszatérve egy gólt és két gólpasszt jegyzett, a Panthers szétlövésben 5–4-re múlta felül a Boston Bruinst.

Montrealban Brendan Gallagher és Josh Anderson egyaránt egy góllal és két assziszttal segítette a Canadiens 5–1-es győzelmét a Winnipeg Jets ellen az olimpiai szünet előtti utolsó meccsen. Nashville-ben Matt Boldy már az első harmadban mesterhármast szerzett, majd előkészítette a győztes gólt is, a Minnesota Wild végül 6–5-re nyert hosszabbításban.

A Colorado Avalanche Artturi Lehkonen duplájával 4–2-re verte a San Jose Sharksot, míg Dallasban Jamie Benn két gólt ütött – köztük a győztest 23 másodperccel a vége előtt –, a Stars sorozatban hatodik sikerét aratta a St. Louis Blues ellen.

Calgaryban Ryan Lomberg döntötte el a rangadót az Oilers ellen, Seattle-ben Shane Wright duplázott a Kings ellen, Las Vegasban pedig Jack Eichel vezérletével a Golden Knights megszakította ötmeccses vereségsorozatát a Vancouver ellen.

NHL
ALAPSZAKASZ
Columbus Blue Jackets–Chicago Blackhawks 4–0
Florida Panthers–Boston Bruins 5–4 – szétlövésben
Winnipeg Jets–Montreal Canadiens 1–5
Nashville Predators–Minnesota Wild 5–6 – szétlövésben
Colorado Avalanche–San Jose Sharks 4–2
Utah Mammoth–Detroit Red Wings 4–1
Dallas Stars–St. Louis Blues 5–4
Calgary Flames–Edmonton Oilers 4–3
Los Angeles Kings–Seattle Kraken 2–4
Vegas Golden Knights–Vancouver Canucks 5–2

 

