NHL: 21 védés és kapott gól nélküli meccs Greaves-től; sikeres visszatérés Lundelltől

Montrealban Brendan Gallagher és Josh Anderson egyaránt egy góllal és két assziszttal segítette a Canadiens 5–1-es győzelmét a Winnipeg Jets ellen az olimpiai szünet előtti utolsó meccsen. Nashville-ben Matt Boldy már az első harmadban mesterhármast szerzett, majd előkészítette a győztes gólt is, a Minnesota Wild végül 6–5-re nyert hosszabbításban.

A Colorado Avalanche Artturi Lehkonen duplájával 4–2-re verte a San Jose Sharksot, míg Dallasban Jamie Benn két gólt ütött – köztük a győztest 23 másodperccel a vége előtt –, a Stars sorozatban hatodik sikerét aratta a St. Louis Blues ellen.

WITH 23 SECONDS REMAINING!! JAMIE BENN WINS IT FOR THE STARS!! 😱 pic.twitter.com/hNZOLdzMak — NHL (@NHL) February 5, 2026

Calgaryban Ryan Lomberg döntötte el a rangadót az Oilers ellen, Seattle-ben Shane Wright duplázott a Kings ellen, Las Vegasban pedig Jack Eichel vezérletével a Golden Knights megszakította ötmeccses vereségsorozatát a Vancouver ellen.

NHL

ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Chicago Blackhawks 4–0

Florida Panthers–Boston Bruins 5–4 – szétlövésben

Winnipeg Jets–Montreal Canadiens 1–5

Nashville Predators–Minnesota Wild 5–6 – szétlövésben

Colorado Avalanche–San Jose Sharks 4–2

Utah Mammoth–Detroit Red Wings 4–1

Dallas Stars–St. Louis Blues 5–4

Calgary Flames–Edmonton Oilers 4–3

Los Angeles Kings–Seattle Kraken 2–4

Vegas Golden Knights–Vancouver Canucks 5–2