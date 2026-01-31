NBA: Paul George 25 meccses eltiltást kapott

Tiltott szer használata miatt kapta a büntetést a játékos, de a liga azt nem hozta nyilvánosságra, mit találtak a szervezetében.

A kilencszeres All Star-válogatott kosaras az eltiltás miatt 11,7 millió dollártól esik el az 51.7 milliós éves keresetéből. George legközelebb március 25-én lesz bevethető, amikor csapata a Chicago Bulls együttesét fogadja, azaz az alapszakasz utolsó tíz találkozóján léphet majd pályára.

A 76ersnek hatalmas érvágás a 35 éves George kiesése, ugyanis 26/21-es mérlegével a még éppen biztos rájátszást érő hatodik helyen áll úgy, hogy amikor őt sérülés miatt nélkülözte, akkor a húsz meccséből csak tízet nyert meg.