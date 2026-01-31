Nemzeti Sportrádió

NBA: Paul George 25 meccses eltiltást kapott

Vágólapra másolva!
2026.01.31. 19:48
Fotó: Getty Images
Címkék
Philadelphia 76ers NBA Paul George
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) szombaton 25 mérkőzésre eltiltotta a Philadelphia 76ers sztárját, Paul George-ot.

Tiltott szer használata miatt kapta a büntetést a játékos, de a liga azt nem hozta nyilvánosságra, mit találtak a szervezetében.

A kilencszeres All Star-válogatott kosaras az eltiltás miatt 11,7 millió dollártól esik el az 51.7 milliós éves keresetéből. George legközelebb március 25-én lesz bevethető, amikor csapata a Chicago Bulls együttesét fogadja, azaz az alapszakasz utolsó tíz találkozóján léphet majd pályára.

A 76ersnek hatalmas érvágás a 35 éves George kiesése, ugyanis 26/21-es mérlegével a még éppen biztos rájátszást érő hatodik helyen áll úgy, hogy amikor őt sérülés miatt nélkülözte, akkor a húsz meccséből csak tízet nyert meg.

 

Philadelphia 76ers NBA Paul George
Legfrissebb hírek

Örökre kitilthatják azt, aki verekedik a Madison Square Gardenben

Amerikai sportok
8 órája

Jokics egy hónap után pazar játékkal tért vissza, tomboltak a denveriek

Amerikai sportok
15 órája

NBA: 49 pontos karriercsúcsot dobott az 1/1-es újonc Cooper Flagg, de a győzelemhez ez sem volt elég

Amerikai sportok
Tegnap, 8:25

NBA: Mitchellék kiütötték a Lakerst; újabb dupla dupla Wembanyamától

Kosárlabda
2026.01.29. 08:00

Denverben is nyert a keleti első Detroit Pistons – videók

Amerikai sportok
2026.01.28. 09:14

NBA: Doncic 46 ponttal vezette győzelemre a Lakerst, Mitchell 45-tel a Cavst

Amerikai sportok
2026.01.27. 07:17

NBA: megint kikapott otthon a címvédő Thunder, és a Spurst is elkapta a vendége

Amerikai sportok
2026.01.26. 08:08

NBA: Luka Doncic 33 pontot szórt Dallasban, meg is verte volt csapatát a Lakersszel

Amerikai sportok
2026.01.25. 07:48
Ezek is érdekelhetik