Nemzeti Sportrádió

NBA: a Knicks a Lakerst is legyőzte; karriercsúcs Jarrett Allentől

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.02. 08:56
null
Jarrett Allen pályafutása legjobbját nyújtotta (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Jarrett Allen Los Angeles Lakers New York Knicks
Jarrett Allen karriercsúcsot jelentő 40 ponttal és 17 lepattanóval vezette a Cleveland Cavalierst a Portland elleni 130–111-es győzelemre, amellyel a Cavs hatodszor nyert legutóbbi hét meccséből. Ez történt az NBA vasárnapi (magyar idő szerint hétfő hajnali) játéknapján:

Bostonban Jaylen Brown visszatérése 30 pontot és 13 lepattanót ért, a Celtics pedig fölényes, 107–79-es sikert aratott a Bucks felett. A Miami Heat szintén simán nyert, 134–91-gyel kiütötte a Chicagót.

Oklahomában Shai Gilgeous-Alexander 34 ponttal és 13 gólpasszal vezette a Thundert a Nuggets ellen (121–111), míg Victor Wembanyama sokoldalú teljesítménnyel (25 pont, 5 blokk) segítette győzelemre a Spurst az Orlandóval szemben.

A Clippers Kawhi Leonard 25 pontjával 117–93-ra verte a Sunsot, a Detroit pedig brutális különbséggel, 130–77-re ütötte ki a Netset. A Knicks sorozatban hatodik győzelmét aratta a Lakers felett, míg Washingtonban a Kings kilencedik vereségét szenvedte el egymás után.

NBA
ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–Milwaukee Bucks 107–79
Detroit Pistons–Brooklyn Nets 130–77
Miami Heat–Chicago Bulls 134–91
Toronto Raptors–Utah Jazz 107–100
Washington Wizards–Sacramento Kings 116–112
New York Knicks–Los Angeles Lakers 112–100
Phoenix Suns–Los Angeles Clippers 93–117
Portland Trailt Blazers–Cleveland Cavaliers 111–130
San Antonio Spurs–Orlando Magic 112–103
Denver Nuggets–Oklahoma City Thunder 111–121

 

NBA Jarrett Allen Los Angeles Lakers New York Knicks
Legfrissebb hírek

NBA: 40 pontos Embiid-show és Nembhard dupla duplája

Amerikai sportok
Tegnap, 7:42

NBA: Paul George 25 meccses eltiltást kapott

Amerikai sportok
2026.01.31. 19:48

Örökre kitilthatják azt, aki verekedik a Madison Square Gardenben

Amerikai sportok
2026.01.31. 14:31

Jokics egy hónap után pazar játékkal tért vissza, tomboltak a denveriek

Amerikai sportok
2026.01.31. 07:53

NBA: 49 pontos karriercsúcsot dobott az 1/1-es újonc Cooper Flagg, de a győzelemhez ez sem volt elég

Amerikai sportok
2026.01.30. 08:25

NBA: Mitchellék kiütötték a Lakerst; újabb dupla dupla Wembanyamától

Kosárlabda
2026.01.29. 08:00

Denverben is nyert a keleti első Detroit Pistons – videók

Amerikai sportok
2026.01.28. 09:14

NBA: Doncic 46 ponttal vezette győzelemre a Lakerst, Mitchell 45-tel a Cavst

Amerikai sportok
2026.01.27. 07:17
Ezek is érdekelhetik