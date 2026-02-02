NBA: a Knicks a Lakerst is legyőzte; karriercsúcs Jarrett Allentől
Bostonban Jaylen Brown visszatérése 30 pontot és 13 lepattanót ért, a Celtics pedig fölényes, 107–79-es sikert aratott a Bucks felett. A Miami Heat szintén simán nyert, 134–91-gyel kiütötte a Chicagót.
Oklahomában Shai Gilgeous-Alexander 34 ponttal és 13 gólpasszal vezette a Thundert a Nuggets ellen (121–111), míg Victor Wembanyama sokoldalú teljesítménnyel (25 pont, 5 blokk) segítette győzelemre a Spurst az Orlandóval szemben.
A Clippers Kawhi Leonard 25 pontjával 117–93-ra verte a Sunsot, a Detroit pedig brutális különbséggel, 130–77-re ütötte ki a Netset. A Knicks sorozatban hatodik győzelmét aratta a Lakers felett, míg Washingtonban a Kings kilencedik vereségét szenvedte el egymás után.
NBA
ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–Milwaukee Bucks 107–79
Detroit Pistons–Brooklyn Nets 130–77
Miami Heat–Chicago Bulls 134–91
Toronto Raptors–Utah Jazz 107–100
Washington Wizards–Sacramento Kings 116–112
New York Knicks–Los Angeles Lakers 112–100
Phoenix Suns–Los Angeles Clippers 93–117
Portland Trailt Blazers–Cleveland Cavaliers 111–130
San Antonio Spurs–Orlando Magic 112–103
Denver Nuggets–Oklahoma City Thunder 111–121