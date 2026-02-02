NBA: a Knicks a Lakerst is legyőzte; karriercsúcs Jarrett Allentől

Bostonban Jaylen Brown visszatérése 30 pontot és 13 lepattanót ért, a Celtics pedig fölényes, 107–79-es sikert aratott a Bucks felett. A Miami Heat szintén simán nyert, 134–91-gyel kiütötte a Chicagót.

Oklahomában Shai Gilgeous-Alexander 34 ponttal és 13 gólpasszal vezette a Thundert a Nuggets ellen (121–111), míg Victor Wembanyama sokoldalú teljesítménnyel (25 pont, 5 blokk) segítette győzelemre a Spurst az Orlandóval szemben.

A Clippers Kawhi Leonard 25 pontjával 117–93-ra verte a Sunsot, a Detroit pedig brutális különbséggel, 130–77-re ütötte ki a Netset. A Knicks sorozatban hatodik győzelmét aratta a Lakers felett, míg Washingtonban a Kings kilencedik vereségét szenvedte el egymás után.

NBA

ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Milwaukee Bucks 107–79

Detroit Pistons–Brooklyn Nets 130–77

Miami Heat–Chicago Bulls 134–91

Toronto Raptors–Utah Jazz 107–100

Washington Wizards–Sacramento Kings 116–112

New York Knicks–Los Angeles Lakers 112–100

Phoenix Suns–Los Angeles Clippers 93–117

Portland Trailt Blazers–Cleveland Cavaliers 111–130

San Antonio Spurs–Orlando Magic 112–103

Denver Nuggets–Oklahoma City Thunder 111–121