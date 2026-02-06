Nemzeti Sportrádió

NHL: doppingvétség miatt tiltották el 20 mérkőzésre a Pittsburgh védőjét

Vágólapra másolva!
2026.02.06. 09:39
Caleb Jones elismerte a vétséget (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pittsburgh Penguins jégkorong Caleb Jones NHL dopping
Caleb Jonest, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Pittsburgh Penguins védőjét húsz mérkőzésre eltiltották a doppingellenes szabályok megsértése miatt.

A játékost fizetés nélküli eltiltással sújtották az NHL és az NHLPA doppingellenes programjának megsértése miatt – közölte a liga. Jones szervezetébe egy bőrregeneráló eljárás során került tiltott szer. Jelezte, elfogadja a döntést, hiszen ő a felelős azért, ami miatt fennakadt az ellenőrzésen.

A 28 éves Jones hét mérkőzést játszott a Pittsburgh színeiben ebben az idényben, és egy gólpasszt adott. 2017-ben tagja volt a junior világbajnok amerikai válogatottnak.

Pittsburgh Penguins jégkorong Caleb Jones NHL dopping
Legfrissebb hírek

Hayes duplázott az NHL-debütálásán, Stützle és Horvat is fontos gólt szerzett

Amerikai sportok
5 órája

Hosszabbításos győzelem a szlovákok ellen a Wörthi-tó-kupán

Jégkorong
18 órája

NHL: 21 védés és kapott gól nélküli meccs Greaves-től; sikeres visszatérés Lundelltől

Amerikai sportok
Tegnap, 8:14

Hosszabbítás után nyert az Islanders és a Tampa Bay is

Amerikai sportok
2026.02.04. 09:10

NHL: négygólos hátrányból fordított a Nashville, Stamkos volt a hős

Jégkorong
2026.02.03. 07:53

Visszatért a jégre Kamila Valijeva orosz műkorcsolyázó

Téli sportok
2026.02.02. 10:19

NHL: négygólos hátrányból felállva nyert szétlövés után a Lightning

Amerikai sportok
2026.02.02. 07:02

NHL: hatmeccses győzelmi sorozatban a Penguins, MacKinnon elérte a 40 gólt

Amerikai sportok
2026.02.01. 08:36
Ezek is érdekelhetik