NHL: doppingvétség miatt tiltották el 20 mérkőzésre a Pittsburgh védőjét

A játékost fizetés nélküli eltiltással sújtották az NHL és az NHLPA doppingellenes programjának megsértése miatt – közölte a liga. Jones szervezetébe egy bőrregeneráló eljárás során került tiltott szer. Jelezte, elfogadja a döntést, hiszen ő a felelős azért, ami miatt fennakadt az ellenőrzésen.

A 28 éves Jones hét mérkőzést játszott a Pittsburgh színeiben ebben az idényben, és egy gólpasszt adott. 2017-ben tagja volt a junior világbajnok amerikai válogatottnak.