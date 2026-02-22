A Kaposvárral lett teljes a legjobb négy mezőnye a női röplabda Extraligában

Az alsóházban a negyeddöntő négy vesztes csapatához (Fatum Nyíregyháza, MÁV Előre Foxconn, TFSE Vasas SC) csatlakozik az alapszakaszban utolsó Szent Benedek RA, s az öt klub nyolcfordulós minibajnokságot játszik a helyezések eldöntéséért.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

TFSE–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:0 (–19, –21, –13)

Csörsz u., 120 néző. V: Jámbor, Barabás.

TFSE: Nagy V. 5, Boros, Tatár 6, Zen 1, KIS D. 11, Tarr 7. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Rádosi 6, Tátrai Zs. 1, Vértes, Báder, Olcsváry 1. Edző: Jókay Zoltán

KAPOSVÁR: HORVÁTH L. 9, Da Silva 10, Fegyik 7, GIORGI 12, Bagyinka 3, RABELO 15. Csere: Szerencsés, Guimaraes (liberók), Szerényi 6, Johnson. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:4, 5:5, 7:9, 9:18, 13:19, 15:24. 2. játszma: 3:1, 3:4, 8:5, 8:7, 11:8, 11:16, 18:17, 18:20, 19:24. 3. játszma: 0:3, 2:8, 6:10, 11:13, 12:21, 13:23

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Kaposvár javára