Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszeg–Debrecen 1–0

NB II: kettővel megy a Budafok, előnyben a Békéscsaba, egyenlített a Kövesd – ÉLŐ eredménykövető!

A Kaposvárral lett teljes a legjobb négy mezőnye a női röplabda Extraligában

K. Z.K. Z.
2026.02.22. 14:40
null
Bejutott a négy közé a Kaposvár (Fotó: Facebook/KHG KNRC)
Címkék
női röplabda Kaposvár röplabda női röplabda Extraliga
Ahogyan az várható volt, a TippmixPro női Extraliga alapszakaszának második helyén végzett KHG Kaposvár a második találkozót is megnyerte 3:0-ra az újonc TFSE ellen, így teljessé vált az elődöntő mezőnye: a címvédő Vasas Óbuda az MBH Békéscsabával, a kaposváriak pedig az UTE-val vívnak majd az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot a fináléba kerülésért.

Az alsóházban a negyeddöntő négy vesztes csapatához (Fatum Nyíregyháza, MÁV Előre Foxconn, TFSE Vasas SC) csatlakozik az alapszakaszban utolsó Szent Benedek RA, s az öt klub nyolcfordulós minibajnokságot játszik a helyezések eldöntéséért. 

RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
TFSE–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:0 (–19, –21, –13)
Csörsz u., 120 néző. V: Jámbor, Barabás.
TFSE: Nagy V. 5, Boros, Tatár 6, Zen 1, KIS D. 11, Tarr 7. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Rádosi 6, Tátrai Zs. 1, Vértes, Báder, Olcsváry 1. Edző: Jókay Zoltán
KAPOSVÁR: HORVÁTH L. 9, Da Silva 10, Fegyik 7, GIORGI 12, Bagyinka 3, RABELO 15. Csere: Szerencsés, Guimaraes (liberók), Szerényi 6, Johnson. Edző: Vincent Lacombe
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:4, 5:5, 7:9, 9:18, 13:19, 15:24. 2. játszma: 3:1, 3:4, 8:5, 8:7, 11:8, 11:16, 18:17, 18:20, 19:24. 3. játszma: 0:3, 2:8, 6:10, 11:13, 12:21, 13:23

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Kaposvár javára

 

női röplabda Kaposvár röplabda női röplabda Extraliga
Legfrissebb hírek

Elődöntőbe jutott a címvédő Vasas és az újpesti röplabdacsapat

Röplabda
2026.02.18. 20:40

Nem a Kaposvár az esélyes, de a döntő a célja a női röplabda Challenge-kupában

Röplabda
2026.02.18. 10:21

Elsőként a Békéscsaba jutott a női röplabda Extraliga elődöntőjébe

Röplabda
2026.02.16. 20:44

Családban marad: összecsapott a röplabda Extraligában a két Vasas

Röplabda
2026.02.15. 19:02

Háromszettes, de szoros hazai sikerek a női röpi Extraliga rájátszásának negyeddöntőjében

Röplabda
2026.02.14. 22:01

Női röplabda Extraliga: előnyben a Békéscsaba a negyeddöntőben

Röplabda
2026.02.13. 20:49

Női röplabda: az idény végén távozik a Vasas Óbuda görög sikeredzője

Röplabda
2026.02.09. 18:06

Bravúros MÁV Előre-, sima TFSE- és Vasas-siker a női röplabda Extraligában

Röplabda
2026.02.08. 21:29
Ezek is érdekelhetik