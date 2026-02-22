NB I: Zalaegerszeg–Debrecen

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–0 – ÉLŐ

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Tv: M4 Sport+. Vezeti: Zierkelbach.

Gólszerző: Peraza (24.)

A mérkőzés online tudósítása itt érhető el.

♦ Már 72-szer meccseltek a legfelső osztályban, a vendég debreceniek hatalmas fölényét jelzi, hogy több mint kétszer annyi győzelmet (39) arattak, mint a zalaiak (19), a döntetlenjeik száma pedig 14.

♦ Az előző 10 összecsapásukból 1 ZTE-siker mellett 8-at a DVSC nyert meg, legutóbb novemberben 2–1-re nyertek a piros-fehérek és akkor azzal a sikerrel a második helyre ugrottak a táblázaton.

♦ Érdekes, hogy miközben az első 33 mérkőzésükből 11 lett iksz, a következő 39-ből már csak három, 2011-ben (1–1), 2022-ben (0–0) és 2025-ben (3–3).

♦ A 34 egerszegi NB I-es találkozójuk majdnem felén, 16-on született hazai siker, 11-szer nyert a Debrecen, míg 7 meccsük döntetlennel zárult, a legutóbbi júliusban 3-szori hazai vezetés után 3–3-mal. A találkozó arról maradt még emlékezetes, hogy a hazaiak vezetőedzője, Nuno Campos rosszul cserélt, a 76. percben a fiatalszabálynak megfelelő Papp Csongor helyére egy idősebb játékost küldött a pályára. Ezzel rögtön meg is szegte az MLSZ ajánlását, ami 175 millió forint kiesést jelentett a zalai klubnak. Bár a kék-fehérek szerettek volna méltányossági elbírálást kérni, a szövetség hajthatatlan maradt.

♦ A Zalaegerszeg az előző körben az idény során már másodszor – ezúttal hátrányból 3–1-re – győzte le a bajnok FTC-t, igaz, most Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 28. perctől emberelőnyben játszott. Nuno Campos együttese a Nyíregyháza mellett a másik olyan csapat, amely az előző 2 fordulóban nem vesztett pontot. Ezzel az 5. pozícióból kezdheti meg a 23. fordulót – ez a legjobb helyezése a július végi rajt óta.

♦ A Debrecen hárommeccses tavaszi veretlensége (2 diadal, 1 iksz) ért véget legutóbb Újpesten (1–2), ahol Dzsudzsák Balázs tizenegyest hibázott.

♦ A ZTE házigazdaként eddig közepesen teljesített, a mérlege 4–3–4, a 4. legtöbb gólt szerezte (18) és egálban a 3. legkevesebbet kapta (14).

♦ A Loki 5–4–2-es mutatóval úgy 3. a vendégtabellán, hogy holtversenyben a 3. legkevesebb gólt kapta (13) és a 4. legjobb (+4) a gólkülönbsége.