NB I: Paks–ETO FC 0–1

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Simán megverte a Dortmundot, és csoportelső lett a Győr a női kézilabda BL-ben

2026.02.22. 17:30
Bruna de Paula ismét csapata egyik legjobbja volt (Fotó: Nagy Gábor)
Egy híján negyvenig jutott a Dortmund ellen a győri női kézicsapat a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó meccsén, ahol Per Johansson két fiatal magyar játékosnak is lehetőséget adott.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17) 
„Csenge, Csenge” – éltette az ETO balszélsőjét a győri közönség a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően. Fodor Csenge ugyanis a meccs előtt nem sokkal terjedelmes bejegyzésben reagált Golovin Vlagyimir szavaira. A szövetségi kapitány korábban a kerethirdetéskor úgy fogalmazott, azzal, hogy a szélső „nem akar jönni”, nem tud mit tenni.

A győriekhez kapcsolódó hír, hogy az együttes kerete dán beállóval bővült, Ida-Marie Dahl az idény végéig írt alá, ám a 27 éves kézilabdázó a BVB ellen még nem szerepelt a keretben. Bevetésre várt viszont viszont két fiatal, Keceli-Mészáros Renáta és Zákányi Janka.

Fotó: Nagy Gábor

Kellett pár perc, mire elérte „üzemi hőfokát” a győri csapat támadásban, majd Bruna De Paula és Tjasa Stanko vezetésével két-háromgólos előnyt épített fel az ETO. A félidő felénél Emilie Hovden elegáns ejtésével már 12–8-ra vezettek a hazaiak. A sérülések miatt kényszerből hetek óta beállókánt játszó Kelly Dulfer is jól teljesített, négy lövésből négy gólnál tartott. Forgatta játékosait Per Johansson, Veronica Kristiansen és Fodor is feliratkozott a gólszerzők közé, míg De Paula a 26. percben már hétnél tartott.

Fél óra alatt negyvenegy gól esett, a 24–17-es győri vezetés mutatta, hogy a védekezés hatékonysága mindkét oldalon elmaradt a remélttől. A szünetben bemutatkozott a közönségnek Dahl, a beálló szerint csodálatos közegbe érkezett, hatalmas szeretett fogadták és nagyon várja, hogy segíthessen az ETO-nak.

Stanko nem akart lemaradni De Paulától, a szlovén irányító a 34. percben már hatodjára talált be a dortmundi kapuba. Magabiztos előnye tudatában kissé pontatlanná vált az ETO, három támadás alatt is elszórta a labdát a hazai együttes, de hatnál közelebb így sem férkőzött a BVB. Némi aggodalomra adott okot, hogy De Paula egy támadást követően lent maradt, de nem sokkal később már játékra jelentkezett.

Fotó: Nagy Gábor

Szikora Melinda a dortmundi kapuban hetest hárított, míg a túloldalon jól szállt be Szemerey Zsófi, a válogatott kapus húsz perc alatt hat védésig jutott. Dulfer is tartotta a lépést Stankóékkal, a hat lövéséből mind a hatot gólra váltó holland légiósnak ez volt az egyik legjobb ETO-meccse. A dortmundiak közül Guro Nestaker tűnt ki a leginkább, a norvég balátlövő hatalmas bombát ragasztott Szemerey kapujába.

Öt perccel a vége előtt már tízig számolhatott a győri közönség, amely a pályára küldött két fiatalt is nagy üdvrivalgással fogadta. Sőt, Keceli-Mészáros meg is szerezte első BL-gólját! A kisalföldiek végül 39–28-ra nyertek, ezzel az élen zártak az A-csoportban. A negyeddöntőben majd a Debrecen–Odense párharc győztesével találkozik, míg a Dortmund az FTC-vel találkozik a rájátszásban.

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE       
1. GYŐR14122467–363+104 24 
2. Metz14122453–364+89 24 
3. Esbjerg14914462–422+40 19 
4. Gloria Bistrita1486420–435–15 16 
5. DEBRECEN1468408–428–20 12 
6. Borussia Dortmund14410387–449–62 
7. Storhamar14311371–405–34 
8. Buducsnoszt141112341–443–102 

