Simán megverte a Dortmundot, és csoportelső lett a Győr a női kézilabda BL-ben

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
14. FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)
Jegyzőkönyv hamarosan!
„Csenge, Csenge” – éltette az ETO balszélsőjét a győri közönség a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően. Fodor Csenge ugyanis a meccs előtt nem sokkal terjedelmes bejegyzésben reagált Golovin Vlagyimir szavaira. A szövetségi kapitány korábban a kerethirdetéskor úgy fogalmazott, azzal, hogy a szélső „nem akar jönni”, nem tud mit tenni.
A győriekhez kapcsolódó hír, hogy az együttes kerete dán beállóval bővült, Ida-Marie Dahl az idény végéig írt alá, ám a 27 éves kézilabdázó a BVB ellen még nem szerepelt a keretben. Bevetésre várt viszont viszont két fiatal, Keceli-Mészáros Renáta és Zákányi Janka.
Kellett pár perc, mire elérte „üzemi hőfokát” a győri csapat támadásban, majd Bruna De Paula és Tjasa Stanko vezetésével két-háromgólos előnyt épített fel az ETO. A félidő felénél Emilie Hovden elegáns ejtésével már 12–8-ra vezettek a hazaiak. A sérülések miatt kényszerből hetek óta beállókánt játszó Kelly Dulfer is jól teljesített, négy lövésből négy gólnál tartott. Forgatta játékosait Per Johansson, Veronica Kristiansen és Fodor is feliratkozott a gólszerzők közé, míg De Paula a 26. percben már hétnél tartott.
Fél óra alatt negyvenegy gól esett, a 24–17-es győri vezetés mutatta, hogy a védekezés hatékonysága mindkét oldalon elmaradt a remélttől. A szünetben bemutatkozott a közönségnek Dahl, a beálló szerint csodálatos közegbe érkezett, hatalmas szeretett fogadták és nagyon várja, hogy segíthessen az ETO-nak.
Stanko nem akart lemaradni De Paulától, a szlovén irányító a 34. percben már hatodjára talált be a dortmundi kapuba. Magabiztos előnye tudatában kissé pontatlanná vált az ETO, három támadás alatt is elszórta a labdát a hazai együttes, de hatnál közelebb így sem férkőzött a BVB. Némi aggodalomra adott okot, hogy De Paula egy támadást követően lent maradt, de nem sokkal később már játékra jelentkezett.
Szikora Melinda a dortmundi kapuban hetest hárított, míg a túloldalon jól szállt be Szemerey Zsófi, a válogatott kapus húsz perc alatt hat védésig jutott. Dulfer is tartotta a lépést Stankóékkal, a hat lövéséből mind a hatot gólra váltó holland légiósnak ez volt az egyik legjobb ETO-meccse. A dortmundiak közül Guro Nestaker tűnt ki a leginkább, a norvég balátlövő hatalmas bombát ragasztott Szemerey kapujába.
Öt perccel a vége előtt már tízig számolhatott a győri közönség, amely a pályára küldött két fiatalt is nagy üdvrivalgással fogadta. Sőt, Keceli-Mészáros meg is szerezte első BL-gólját! A kisalföldiek végül 39–28-ra nyertek, ezzel az élen zártak az A-csoportban. A negyeddöntőben majd a Debrecen–Odense párharc győztesével találkozik, míg a Dortmund az FTC-vel találkozik a rájátszásban.
|AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. GYŐR
|14
|12
|–
|2
|467–363
|+104
|24
|2. Metz
|14
|12
|–
|2
|453–364
|+89
|24
|3. Esbjerg
|14
|9
|1
|4
|462–422
|+40
|19
|4. Gloria Bistrita
|14
|8
|–
|6
|420–435
|–15
|16
|5. DEBRECEN
|14
|6
|–
|8
|408–428
|–20
|12
|6. Borussia Dortmund
|14
|4
|–
|10
|387–449
|–62
|8
|7. Storhamar
|14
|3
|–
|11
|371–405
|–34
|6
|8. Buducsnoszt
|14
|1
|1
|12
|341–443
|–102
|3
PERCRŐL PERCRE