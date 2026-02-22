Simán megverte a Dortmundot, és csoportelső lett a Győr a női kézilabda BL-ben

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

14. FORDULÓ

A-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)

Jegyzőkönyv hamarosan!

„Csenge, Csenge” – éltette az ETO balszélsőjét a győri közönség a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően. Fodor Csenge ugyanis a meccs előtt nem sokkal terjedelmes bejegyzésben reagált Golovin Vlagyimir szavaira. A szövetségi kapitány korábban a kerethirdetéskor úgy fogalmazott, azzal, hogy a szélső „nem akar jönni”, nem tud mit tenni.

A győriekhez kapcsolódó hír, hogy az együttes kerete dán beállóval bővült, Ida-Marie Dahl az idény végéig írt alá, ám a 27 éves kézilabdázó a BVB ellen még nem szerepelt a keretben. Bevetésre várt viszont viszont két fiatal, Keceli-Mészáros Renáta és Zákányi Janka.

Fotó: Nagy Gábor

Kellett pár perc, mire elérte „üzemi hőfokát” a győri csapat támadásban, majd Bruna De Paula és Tjasa Stanko vezetésével két-háromgólos előnyt épített fel az ETO. A félidő felénél Emilie Hovden elegáns ejtésével már 12–8-ra vezettek a hazaiak. A sérülések miatt kényszerből hetek óta beállókánt játszó Kelly Dulfer is jól teljesített, négy lövésből négy gólnál tartott. Forgatta játékosait Per Johansson, Veronica Kristiansen és Fodor is feliratkozott a gólszerzők közé, míg De Paula a 26. percben már hétnél tartott.

Fél óra alatt negyvenegy gól esett, a 24–17-es győri vezetés mutatta, hogy a védekezés hatékonysága mindkét oldalon elmaradt a remélttől. A szünetben bemutatkozott a közönségnek Dahl, a beálló szerint csodálatos közegbe érkezett, hatalmas szeretett fogadták és nagyon várja, hogy segíthessen az ETO-nak.

Stanko nem akart lemaradni De Paulától, a szlovén irányító a 34. percben már hatodjára talált be a dortmundi kapuba. Magabiztos előnye tudatában kissé pontatlanná vált az ETO, három támadás alatt is elszórta a labdát a hazai együttes, de hatnál közelebb így sem férkőzött a BVB. Némi aggodalomra adott okot, hogy De Paula egy támadást követően lent maradt, de nem sokkal később már játékra jelentkezett.

Fotó: Nagy Gábor

Szikora Melinda a dortmundi kapuban hetest hárított, míg a túloldalon jól szállt be Szemerey Zsófi, a válogatott kapus húsz perc alatt hat védésig jutott. Dulfer is tartotta a lépést Stankóékkal, a hat lövéséből mind a hatot gólra váltó holland légiósnak ez volt az egyik legjobb ETO-meccse. A dortmundiak közül Guro Nestaker tűnt ki a leginkább, a norvég balátlövő hatalmas bombát ragasztott Szemerey kapujába.

Öt perccel a vége előtt már tízig számolhatott a győri közönség, amely a pályára küldött két fiatalt is nagy üdvrivalgással fogadta. Sőt, Keceli-Mészáros meg is szerezte első BL-gólját! A kisalföldiek végül 39–28-ra nyertek, ezzel az élen zártak az A-csoportban. A negyeddöntőben majd a Debrecen–Odense párharc győztesével találkozik, míg a Dortmund az FTC-vel találkozik a rájátszásban.

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. GYŐR 14 12 – 2 467–363 +104 24 2. Metz 14 12 – 2 453–364 +89 24 3. Esbjerg 14 9 1 4 462–422 +40 19 4. Gloria Bistrita 14 8 – 6 420–435 –15 16 5. DEBRECEN 14 6 – 8 408–428 –20 12 6. Borussia Dortmund 14 4 – 10 387–449 –62 8 7. Storhamar 14 3 – 11 371–405 –34 6 8. Buducsnoszt 14 1 1 12 341–443 –102 3

PERCRŐL PERCRE