Férfi kézilabda Ek: kettős vereséggel búcsúzott a Balatonfüred

A múlt szombati első mérkőzést a Karvina 30–28-ra nyerte meg hazai pályán. A magyar csapat keretéből ezúttal Urbán-Patocskai Csongor, Simotics Mátyás és Gyenyisz Vasziljev hiányzott. A fürediek korábban a török Beykoz Belediyesi SK-t, az azeri Kur Mingacsevirt és az osztrák Fivers WAT Margaretent is kettős győzelemmel búcsúztatták.

Először a 11. percben dolgozta le kétgólos hátrányát a hazai együttes, majd 10-8-nál a csehek nyitott védekezésre váltottak és létszámfölényes támadásokkal próbálkoztak. A 26. percben 14–10-nél kezdett megnyugtatónak tűnni a Balatonfüred játéka és előnye, ám az első félidő utolsó három gólját a Karvina szerezte.

Mindkét csapat masszívan, keményen védekezett, ez a második felvonás elején a cseheknek sikerült jobban, visszavették a vezetést, ráadásul Hornyák Péter sérülés miatt kivált a játékból. Bár a fürediek fordítottak, a 48. percben újra két találat – összesítésben négy – volt a Karvina előnye. Kis Ákos vezetőedző időkérése után egyenlített a házigazda, ám a továbbjutás kiharcolására a hátralévő bő három percben nem volt esélye.

Tim Rozman hat, Klucsik Máté öt, Melnicsuk Viktor négy góllal, Füstös Ádám öt, Deményi Xavér 12 védéssel zárt. A túloldalon Denis Harabis, Patrik Fulnek és Vojtech Patzel öt-öt találattal, Petr Mokros 12 védéssel vette ki részét a sikerből.

A negyeddöntő sorsolását – amelyen a Tatabánya érintett lesz – kedden rendezik.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Balatonfüredi KSE–Baník Karvina (cseh) 27–28 (14–13)

Továbbjutott: a Karvina, kettős győzelemmel, 58–55-ös összesítéssel.