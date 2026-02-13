LeBron James különleges tripla duplával melegített az NBA All Star-hétvégéjére

A sérült Luka Doncic távollétében LeBron James egyedüli vezérként irányította a Lakerst a Dallas ellen; már az első negyed után 14 pontnál és hat gólpassznál tartott, érezni lehetett, hogy ezúttal megszülethet a régóta üldözött különleges tripla dupla.

James egy éve nem ért el ilyen bravúrt, és bár nagyon a végére maradt a beteljesülés, nagyjából két perccel a játékidő lejárta előtt lekapta tizedik pattanóját, azaz meglett: 28 ponttal, 10 lepattanóval és 12 assziszttal jelentkezhetett ki a játékból vastaps közepette – immár ő a legidősebb kosárlabdázó, aki tripla duplát ért el az NBA-ben.

Az eddigi rekordot Karl Malone tartotta 2003 óta (10, 11, 10); a Utah Jazz legendája 40 évesen és 127 naposan érte el karrierje utolsó tripla dupláját, James 41 évesen és 44 naposan vette át tőle a csúcsot.

James 123 tripla duplánál tart, ezzel az ötödik az NBA örökranglistáján Russell Westbrook (207), Nikola Jokics (184), Oscar Robertson (181) és Magic Johnson (138) mögött; ha a hagyományosan külön kategóriaként kezelt rájátszás adatait is figyelembe vesszük, akkor 152-nél tart.

A triple-double for LeBron James 👀



... and a standing ovation as he checks out of the game!



28 PTS I 10 REB I 12 AST I LAL W pic.twitter.com/ThX0zmU8sR — NBA (@NBA) February 13, 2026

Az Oklahoma–Milwaukee meccsről sokan hiányoztak, a hazai csapatból például Shai Gilgeous-Alexander, a vendégektől Janisz Adetokunbo – ők az All Star-gálát is kihagyni kényszerülnek sérülésük miatt –, de volt kinek örülni: a 2024-ben térdszalagszakadást szenvedő, majd tavaly hererákkal diagnosztizált Nikola Topics végre bemutatkozhatott az NBA-ben! Az Oklahoma 20 éves szerb irányítója – a korábban Magyarországon is edzősködő világbajnok, Milenko Topics fia – tizenkét percet kapott, egy-egy kosárral, lepattanóval és assziszttal tette le névjegyét; remélhetőleg hosszú és eredményes karrier követi a megpróbáltatásokkal teli kezdést. A rájátszásért kapaszkodó vendégek a nemrég épp a Thundertől megkaparintott Ousmane Dieng (19 pont, 11 lepattanó, 6 assziszt, 4 blokk) vezérletével nyertek.

Nikola Topić's first NBA bucket!



A midrange jumper in front of the OKC faithful 😁 pic.twitter.com/rs9mEFg8tP — NBA (@NBA) February 13, 2026

Akárcsak a Milwaukee, a Portland is a negyediket nyerte meg a legutóbbi öt mérkőzéséből. Jrue Holiday szezoncsúcsot érő 31 ponttal, Donovan Clingan 23 ponttal és 18 lepattanóval járult hozzá a Utah elleni idegenbeli sikerhez.

Jrue Holiday & Donovan Clingan lead the @trailblazers to the road W!



HOLIDAY: 31 PTS, 9 REB, 7 AST, 10-15 FGM

CLINGAN: 23 PTS, 18 REB, 7 AST, 8-12 FGM pic.twitter.com/1E7KsV7wkt — NBA (@NBA) February 13, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Milwaukee Bucks 93–110

Utah Jazz–Portland Trail Blazers 119–135

Los Angeles Lakers–Dallas Mavericks 124–104