Nemzeti Sportrádió

LeBron James különleges tripla duplával melegített az NBA All Star-hétvégéjére

K. Zs.K. Zs.
2026.02.13. 07:23
null
LeBron James a 42. évében járva is élvezi a játékot (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Nikola Topics Los Angeles Lakers Itt van Amerika! LeBron James
Csupán három mérkőzést rendeztek az All Star-hétvége előtti utolsó játéknapon az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA): magyar idő szerint péntekre virradóra LeBron James vezérletével a Los Angeles Lakers húsz ponttal megverte a Dallas Maverickset (124–104), a Portland Trail Blazers nyert a Utah Jazz vendégeként (135–119), míg a Milwaukee Bucks meglepetésre 110–93-ra győzött a címvédő Oklahoma City Thunder otthonában.

A sérült Luka Doncic távollétében LeBron James egyedüli vezérként irányította a Lakerst a Dallas ellen; már az első negyed után 14 pontnál és hat gólpassznál tartott, érezni lehetett, hogy ezúttal megszülethet a régóta üldözött különleges tripla dupla.

James egy éve nem ért el ilyen bravúrt, és bár nagyon a végére maradt a beteljesülés, nagyjából két perccel a játékidő lejárta előtt lekapta tizedik pattanóját, azaz meglett: 28 ponttal, 10 lepattanóval és 12 assziszttal jelentkezhetett ki a játékból vastaps közepette – immár ő a legidősebb kosárlabdázó, aki tripla duplát ért el az NBA-ben.

Az eddigi rekordot Karl Malone tartotta 2003 óta (10, 11, 10); a Utah Jazz legendája 40 évesen és 127 naposan érte el karrierje utolsó tripla dupláját, James 41 évesen és 44 naposan vette át tőle a csúcsot.

James 123 tripla duplánál tart, ezzel az ötödik az NBA örökranglistáján Russell Westbrook (207), Nikola Jokics (184), Oscar Robertson (181) és Magic Johnson (138) mögött; ha a hagyományosan külön kategóriaként kezelt rájátszás adatait is figyelembe vesszük, akkor 152-nél tart. 

Az Oklahoma–Milwaukee meccsről sokan hiányoztak, a hazai csapatból például Shai Gilgeous-Alexander, a vendégektől Janisz Adetokunbo – ők az All Star-gálát is kihagyni kényszerülnek sérülésük miatt –, de volt kinek örülni: a 2024-ben térdszalagszakadást szenvedő, majd tavaly hererákkal diagnosztizált Nikola Topics végre bemutatkozhatott az NBA-ben! Az Oklahoma 20 éves szerb irányítója – a korábban Magyarországon is edzősködő világbajnok, Milenko Topics fia – tizenkét percet kapott, egy-egy kosárral, lepattanóval és assziszttal tette le névjegyét; remélhetőleg hosszú és eredményes karrier követi a megpróbáltatásokkal teli kezdést. A rájátszásért kapaszkodó vendégek a nemrég épp a Thundertől megkaparintott Ousmane Dieng (19 pont, 11 lepattanó, 6 assziszt, 4 blokk) vezérletével nyertek.

Akárcsak a Milwaukee, a Portland is a negyediket nyerte meg a legutóbbi öt mérkőzéséből. Jrue Holiday szezoncsúcsot érő 31 ponttal, Donovan Clingan 23 ponttal és 18 lepattanóval járult hozzá a Utah elleni idegenbeli sikerhez.

NBA, ALAPSZAKASZ
Oklahoma City Thunder–Milwaukee Bucks 93–110
Utah Jazz–Portland Trail Blazers 119–135
Los Angeles Lakers–Dallas Mavericks 124–104

 

 

NBA Nikola Topics Los Angeles Lakers Itt van Amerika! LeBron James
Legfrissebb hírek

NBA: Randle 41 pontig jutott, Jokics tripla duplázott az All-Star-szünet előtt

Amerikai sportok
Tegnap, 8:15

NBA: hosszabbítás döntött a Knicks és Pacers között; Wembanyamáék kiütötték a Lakerst

Amerikai sportok
2026.02.11. 07:40

Filmbe illő amerikai sztori: így lett bukott tehetségből Super Bowl-győztes kezdőirányító Sam Darnold – portré

Amerikai sportok
2026.02.10. 10:48

Négy kiállítással járó verekedés nyomta rá a bélyegét az NBA-játéknapra

Amerikai sportok
2026.02.10. 07:26

NBA: Brunson vezérletével kiütötte a Celticset a Knicks, Leonard 41 pontig jutott Minnesotában

Amerikai sportok
2026.02.09. 07:45

NBA: egymás után másodszor kapott ki a címvédő OKC

Amerikai sportok
2026.02.08. 07:36

NBA: Kawhi Leonard 31 pontja kellett a Clippersnek a hárompontos sacramentói sikerhez

Amerikai sportok
2026.02.07. 09:49

NFL: szoros csatában nyert, a 37 esztendős Matthew Stafford lett az MVP

Amerikai sportok
2026.02.06. 09:43
Ezek is érdekelhetik