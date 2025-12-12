NHL: szétlövésben dőlt el a keleti rangadó; Stamkos négy góllal intézte el a Bluest

A washingtoni rangadón a hazaiak a második (Connor McMichael), majd a harmadik (Nic Dowd) harmadban is megszerezték a vezetést, de előbb Nikolaj Ehlers, majd – 2:15 perccel a rendes játékidő vége előtt – Logan Stankoven egyenlített. A hosszabbítás nem hozott gólt, a döntés a szétlövésre maradt, amelyben Brandon Bussi, a Carolina újonc kapusa mindhárom Capitals-kísérletet hatástalanította, így Seth Jarvis gólja győzelmet ért a Hurricanesnek. A fővárosiak négy szétlövést vívtak ebben az idényben, mindegyiket elvesztették.

The Seth Jarvis special

További két mérkőzésen húztak rá a csapatok: Torontóban Alexander Wennberg 2:49 perccel a hosszabbítás vége előtt lőtte a San Jose győztes gólját (a vendégek kétgólos hátrányt dolgoztak le a meccsen), míg a Vegas nyerőembere Mark Stone volt – az első gólját a második harmadban, a győzelmet érőt a hosszabbítás 3. percében vágta be a Philadelphia kapujába.

STONE COLD IN OVERTIME!!



Mark Stone wins it for the @GoldenKnights in @Energizer OT!

A hullámvölgyben lévő Winnipeg sem tudta megállítani a Bostont: a vendégek 6–3-as sikerükkel sorozatban a negyedik győzelmüket húzták be. David Pastrnák két-két góllal és assziszttal vette ki a részét a diadalból.

David Pastrnak with an absolute RIP to tie the game!

A nashville-i gólparádé elsősorban Steven Stamkos érdeme: a 35 éves kanadai csatár négyszer talált be a St. Louis kapujába (7–2). Stamkos 18 éves NHL-karrierje során másodszor zárt négy góllal meccset (két éve még a Tampa Bay játékosaként vágott négyet az Edmonton ellen); a Predators történetében korábban hárman értek el mesternégyest (Filip Forsberg, Rocco Grimaldi, Eric Nystrom).

The Matthew Wood to Steven Stamkos connection

Ponthalmozókban nem volt hiány Edmontonban sem: Zach Hyman három góllal, Connor McDavid négy assziszttal vette ki a részét a Detroit 4–1-es legyőzéséből.

What a pass from Connor McDavid to set up Zach Hyman

A Coloradóban megoszlott a gólszerzés terhe, mind a hat gólt más ütötte a Florida ellen, összesen 13-an szereztek pontot a csapatból. A hat gólszerző egyike Nathan MacKinnon volt; a kanadai center a 392. gólját ütötte az Avalanche mezében, és már egyedül vezeti a csapat örökgóllövőlistáját Joe Sakic előtt (ha figyelembe veszük a franchise korábbi történetét, a Quebec Nordiques-időszakot, akkor bizony Sakic 625 gólos összesített rekordja megdönthetetlennek tűnik). A nyugati első Avalanche 51 pontnál jár, és remek formáját mutatja, hogy az utóbbi húsz évben csupán öt csapatnak sikerült ilyen kevés (31) vagy még ennél is kevesebb mérkőzésen összegyűjteni elegendőt az ötvenpontos határ átlépéséhez.

NHL, ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Carolina Hurricanes 2–3, szétlövéssel

Toronto Maple Leafs–San Jose Sharks 2–3, h. u.

Philadelphia Flyers–Vegas Golden Knights 2–3, h. u.

Winnipeg Jets–Boston Bruins 3–6

Nashville Predators–St. Louis Blues 7–2

Edmonton Oilers–Detroit Red Wings 4–1

Colorado Avalanche–Florida Panthers 6–2

Columbus Blue Jackets–Ottawa Senators 3–6

New Jersey Devils–Tampa Bay Lightning 4–8

New York Islanders–Anaheim Ducks 5–2

Pittsburgh Penguins–Montreal Canadiens 2–4

Minnesota Wild–Dallas Stars 5–2

Vancouver Canucks–Buffalo Sabres 2–3