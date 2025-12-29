Nemzeti Sportrádió

NBA: tripla dupla Barnestól, 55 pont Leonardtól, Doncic vezérletével nyert a Lakers

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 07:45
null
Nem meglepő módon Luka Doncic volt csapata legjobbja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Scottie Barnes NBA Kawhi Leonard Luka Doncic
Mozgalmas vasárnap estét és hétfő hajnalt hozott az NBA, ahol több kiemelkedő egyéni teljesítmény és meglepetéseredmény is született. Scottie Barnes tripla duplát jegyzett, Kawhi Leonard karriercsúcsot dobott, míg a Los Angeles Lakers Luka Doncic vezetésével megszakította rossz sorozatát.

A Toronto Raptors hosszabbításban múlta felül a Golden State Warriorst 141–127-re. Scottie Barnes pályafutása hetedik tripla dupláját érte el, a ráadásban pedig teljesen felőrölte ellenfelét a kanadai csapat.

Oklahoma Cityben nem volt kérdés a győztes kiléte: a Thunder 129–104-re verte a Philadelphia 76erst, élén a 29 pontos Chet Holmgrenrel, aki végig dominálta a mérkőzést.

Meglepetést okozott Portlandben a Trail Blazers, amely 114–108-ra legyőzte a Boston Celticset. Shaedon Sharpe 26 ponttal zárt, míg Deni Avdija sokoldalú játékkal – 24 pont, 10 gólpassz és 7 lepattanó – volt kulcsszereplő.


A Washington Wizards szoros meccsen, 116–112-re nyert a Memphis Grizzlies ellen. Alex Sarr 20 pontot és 9 lepattanót szerzett, emellett karriercsúcsot jelentő hat blokkot produkált, CJ McCollum pedig 16 ponttal segítette a fővárosiakat.

Az est egyik legnagyobb dobását Kawhi Leonard szállította: a Clippers sztárja 55 pontig jutott a Detroit Pistons ellen, ezzel beállította a klubrekordot, csapata pedig 112–99-re győzött, sorozatban negyedik sikerét aratva.

A Los Angeles Lakers 125–101-re verte a Sacramento Kingset, megszakítva hárommeccses vereségszériáját. Luka Doncic 34 ponttal vezette a csapatot, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy LeBron James a negyedik negyedben a hátához kapott, és idő előtt elhagyta a pályát. A Lakers ráadásul továbbra is nélkülözi az egy hónapra kidőlő Austin Reavest.

NBA
ALAPSZAKASZ
Toronto Raptors–Golden State Warriors 141–127 – hosszabbítás után
Oklahoma City Thunder–Philadelphia 76ers 129–104
Portland Trail Blazers–Boston Celtics 114–108
Washington Wizards–Memphis Grizzlies 116–112
Los Angeles Clippers–Detroit Pistons 112–99
Los Angeles Lakers–Sacramento Kings 125–101

 

Scottie Barnes NBA Kawhi Leonard Luka Doncic
Legfrissebb hírek

Sikeres visszatérés Janisztól; mindhiába Jokics újabb tripla duplája

Amerikai sportok
Tegnap, 8:34

„A következő generáció prototípusa, az NBA megmentője” – Shai Gilgeous-Alexander-portré

Amerikai sportok
2025.12.27. 18:24

Hiába remekelt Embiid és Maxey, kikapott Chicagóban a 76ers

Amerikai sportok
2025.12.27. 09:13

Nikola Jokics karácsonyi ajándéka: 56 pont a Minnesota ellen

Amerikai sportok
2025.12.26. 07:59

17 pontos hátrányból fordított és győzött a Knicks a Cavaliers ellen

Amerikai sportok
2025.12.25. 20:58

NBA: egy ponttal verte meg a Dallas Mavericks a Denver Nuggetset

Amerikai sportok
2025.12.24. 10:03

NBA: Gilgeous-Alexander sorozatban századszor érte el a húszas határt

Amerikai sportok
2025.12.23. 08:54

NBA: januárban kezdődik a csapattoborzó az új európai ligába

Kosárlabda
2025.12.22. 21:13
Ezek is érdekelhetik