NBA: tripla dupla Barnestól, 55 pont Leonardtól, Doncic vezérletével nyert a Lakers

A Toronto Raptors hosszabbításban múlta felül a Golden State Warriorst 141–127-re. Scottie Barnes pályafutása hetedik tripla dupláját érte el, a ráadásban pedig teljesen felőrölte ellenfelét a kanadai csapat.

Oklahoma Cityben nem volt kérdés a győztes kiléte: a Thunder 129–104-re verte a Philadelphia 76erst, élén a 29 pontos Chet Holmgrenrel, aki végig dominálta a mérkőzést.

Meglepetést okozott Portlandben a Trail Blazers, amely 114–108-ra legyőzte a Boston Celticset. Shaedon Sharpe 26 ponttal zárt, míg Deni Avdija sokoldalú játékkal – 24 pont, 10 gólpassz és 7 lepattanó – volt kulcsszereplő.



A Washington Wizards szoros meccsen, 116–112-re nyert a Memphis Grizzlies ellen. Alex Sarr 20 pontot és 9 lepattanót szerzett, emellett karriercsúcsot jelentő hat blokkot produkált, CJ McCollum pedig 16 ponttal segítette a fővárosiakat.

Az est egyik legnagyobb dobását Kawhi Leonard szállította: a Clippers sztárja 55 pontig jutott a Detroit Pistons ellen, ezzel beállította a klubrekordot, csapata pedig 112–99-re győzött, sorozatban negyedik sikerét aratva.

A Los Angeles Lakers 125–101-re verte a Sacramento Kingset, megszakítva hárommeccses vereségszériáját. Luka Doncic 34 ponttal vezette a csapatot, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy LeBron James a negyedik negyedben a hátához kapott, és idő előtt elhagyta a pályát. A Lakers ráadásul továbbra is nélkülözi az egy hónapra kidőlő Austin Reavest.

NBA

ALAPSZAKASZ

Toronto Raptors–Golden State Warriors 141–127 – hosszabbítás után

Oklahoma City Thunder–Philadelphia 76ers 129–104

Portland Trail Blazers–Boston Celtics 114–108

Washington Wizards–Memphis Grizzlies 116–112

Los Angeles Clippers–Detroit Pistons 112–99

Los Angeles Lakers–Sacramento Kings 125–101