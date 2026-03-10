Nemzeti Sportrádió

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

„A szurkolók véleménye az elsődleges” – Wolff válaszolt a versenyzők kritikáira

H. L.H. L.
2026.03.10. 12:16
Wolff szerint az a lényeg, hogy a szurkolóknak tetsszen a versenyzés (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff reagált a versenyzők kritikáira, szerinte az elsődleges szempontot nem az ő véleményük jelenti, hanem az, hogy a szurkolóknak tetszik-e a jelenlegi szabályrendszer melletti versenyzés.

Egyetlen nagydíjon van túl a Formula–1 mezőnye, és már most attól hangos a sajtó, hogy akár a soron következő Kínai Nagydíj után változhatnak a szabályok, miután a versenyzők többsége éles kritikákkal illette az új korszak autót, és versenyzés minőségét. Mesterkélt, fájdalmas, más, élvezhetetlen, balesetveszélyes, szteroidozott Formula–E, többek között e kifejezések hangzottak el az idénynyitó, melbourne-i versenyhétvége során, miközben a címvédő Lando Norris egyenesen úgy fogalmazott, a sportág eljutott a valaha volt legjobb autóktól valószínűleg a legrosszabbakhoz.

Két olyan versenyző volt, amelyik igyekezett inkább védelmébe venni a jelenlegi regulákat: az első rajtsort megszerző, majd kettős győzelmet ünneplő George Russell és Andrea Kimi Antonelli. A bajnokságot pályafutása során először vezető brit hangsúlyozta, hogy a mostani pálya az egyik legrosszabb arcát mutatta az új szabályoknak, így még esélyt kell adni neki, míg az olasz arról beszélt, hogy az előzetesen várthoz képest sokkal jobb volt a verseny, és még várni kell néhány futamot, mielőtt bármilyen következtetést le lehetne vonni.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff eközben arra mutatott rá, hogy az F1 vezetőségét nem a versenyzők, hanem a szurkolók véleménye érdekli, és ha nekik tetszik az megújult formátum, akkor nem számít, mennyire elégedetlenek a résztvevők. Bár maga a verseny valóban kiszámíthatatlanabb volt, és több kaotikus pillanatot is okozott, miközben az előző évhez képest 75-tel több előzés történt, annak háttere, valamint minősége megosztja a véleményeket.

Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje kulcsfontosságú lett: alapjaiban határozza meg a rajtot és a kerék a kerék elleni csatákat, is egyfajta jojó-effektust idézett elő. Sokszor maguk a pilóták sem tudják, épp mire számítsanak, váratlanul jelentős tempókülönbség alakul ki, és minden az energiamenedzsmentről szól, így az egyenesek végén lehetett többször látni, hogy visszavesznek a versenyzők, nem valódi féktávokat vesznek, az eddigiekhez képest teljesen idegen ritmus jellemzi a vezetést.

„Nem hallottam, hogy bármelyik pilóta különösebben jót mondott volna az előző gépekről, és azt állította volna, hogy azok voltak a legjobbak. Hajlamosak vagyunk nagyon nosztalgikusan tekinteni a múltbeli eseményekre. Nyilvánvaló, hogy mindannyian érdekeltek vagyunk ebben a sportágban. Nagyszerű látványra van szükségünk, a világ legjobb autóira és a legjobb versenyzőire. Izgalmasnak a szurkolók számára. Ezért egyszerűen a terméket kell néznünk.”

„Az egyik nézőpont a versenyzőké, ami fontos, de Stefano (Domenicali) azt mondaná, hogy az egyetlen szempont, ami számít neki, az az, hogy a rajongóknak tetszik-e. Ezt kell szem előtt tartanunk. Ha módosítanunk kell, ha igazítanunk kell, akkor szerintem a Formula–1-ben megvan a rugalmasságunk ahhoz, hogy meghozzuk ezeket a döntéseket.”

40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:20.267
2. szabadedzés1. Piastri 1:19.729
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1.19.053
Időmérő1. Russell 1:18.518
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Antonelli, 3. Leclerc
KÖVETKEZŐ VERSENY
Kínai Nagydíj, Sanghajmárcius 15., 8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00


 

