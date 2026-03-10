Csapatot vált a Super Bowl legjobbja – beindult az átigazolási időszak az NFL-ben

CSAPATOT VÁLT A SUPER BOWL LEGJOBBJA. Nem marad a bajnok Seattle Seahawksnál a februári döntő legjobbjának megválasztott Kenneth Walker III, a futó ugyanis szabadon igazolható játékosként a rájátszásról lemaradó Kansas Cityhez ír alá. A legutóbbi hét idényben három bajnoki címet szerző Chiefs három évre 45 millió dollárt fizet Walkernek, aki így a saját posztján minden idők legjobb szerződését írja alá szabadügynökként. A Kansas Citynél együtt játszhat a háromszoros Super Bowl MVP Patrick Mahomesszal és az elmúlt bő évtized legjobb tight endjével, (a Taylor Swift énekesnővel megtartandó nyári esküvőjére is készülő) Travis Kelcével, aki bejelentette, hogy a 14. idényére is visszatér a Chiefshez.

A SEATTLE MÁSIK ÁSZA MARAD. Az előző idény közben Jacksonville-ből szerződtetett Rashid Shaheed visszahordóként és elkapóként is sokat tett azért, hogy a Seahawks a Super Bowlig meneteljen és el is hódítsa a Vince Lombardi-trófeát, amiért új szerződés lett a jutalma. A Seattle vezetősége három évre szóló, 51 milliós kontraktussal honorálja játékosát. Josh Jobe cornerback is hosszabbított (három évre 24 millióért), így a szabadügynökök közül nem mindenki távozik. Azért Walker mellett elhagyja a klubot a három évre 60 millióért Cincinnatibe költöző Boye Mafe passzsiettető és az ugyanennyi időre 40 millióért Chicagóba aláíró Coby Bryant safety is.

VRABEL FOLYTATJA A PATRIOTS ÚJJÁÉPÍTÉSÉT. A Super Bowlban alulmaradó New Englandben Drake Maye irányító az egész playoff alatt kevés védelmet kapott, ezért fontos, hogy stabilizálják előtte támadófalat. Ezt első körben a Jetsből érkező Alijah Vera-Tuckerrel oldanák meg, aki három évre szóló, 42 millió dolláros szerződést kap. Vera-Tucker várhatóan a tavalyi újonc Will Campbell mellé kerül a fal bal oldalának belsejére, míg Jared Wilson középre csúszik a Chicagóba távozó Garrett Bradbury helyére. A futójátékot a Buffalóból érkező Reggie Gilliam fullback szerződtetésével igyekeznek hatékonyabbá tenni. A védőfalba a legutóbb Baltimore-ban játszó Dre’Mont Jones érkezik három évre 40 millióért.

NÉGY JÁTÉKOST „LELÁNCOLTAK”. Az átigazolási időszak előtt a csapatoknak lehetőségük nyílt arra, hogy egy-egy lejárt szerződésű játékost magukhoz láncoljanak. Az úgynevezett franchise tag nem olcsó mulatság, de lehetőséget ad a klub vezetőségének, hogy egészen július 15-ig tárgyaljon az érintett sportolóval az új, hosszú távú szerződéséről. Az idén négy játékost érint a ligában ez az eljárás, a New York Jets Breece Hall futót, a Dallas George Pickens elkapót, az Atlanta Kyle Pitts tight endet, míg az Indianapolis Daniel Jones irányítót kötötte magához. Igaz, Jones esetében olyan opciót vetett be a Colts, hogy más is ajánlhat szerződést az irányítónak, de ha ugyanazt a pénzt Indianapolisban is megadják, a játékosnak maradnia kell.

A RAMS ELHAPPOLTA A CHIEFS VÉDŐPÁROSÁT. Trent McDuffie és Jaylen Watson két Super Bowl-győzelemhez segítette a Kansas Cityt az elmúlt években. A két cornerback 2026-ban is csapattársként folytatja, de már Los Angelesben. McDuffie-ért a Rams egy idei első, ötödik és hatodik körös, illetve egy 2027-es harmadik körös draftcetlit adott a Chiefsnek, majd rögvest megállapodott a védővel egy négyéves, 124 millió dolláros új szerződésről. Ennek köszönhetően McDuffie az NFL valaha volt legjobban fizetett cornerbackje lett. Watson szerződése lejárt Kansas Cityben, így szabadon igazolhat társa új csapatához, ő három évre 51 millióért ír alá. A Rams emellett saját játékosa megtartásával is stabilizálta védelmének hátsó sorát, Kamren Curl safety három évre 36 millió dollárért hosszabbított.

Trent McDuffie (szemben) és Jaylen Watson ősztől a Los Angeles Ramsért küzd együtt (Fotó: Getty Images)

A LIGAUTOLSÓ RAIDERS MINDEN FRONTON ELKEZDTE A NAGY ÁTALAKÍTÁST. Az első draftjogot birtokló Las Vegas nem ült a babérjain az átigazolási időszak első napjaiban. Három évre szóló, 81 millió dolláros szerződést kötött Tyler Linderbaummal, a Baltimore Ravenst elhagyó 25 éves középső támadófalemberrel, aki évi 27 millió dolláros átlagbérével magasan a legjobban fizetett center lett az NFL történetében. Linderbaum megszerzése remek hír a második évére készülő Ashton Jeanty futónak, valamint a drafton minden bizonnyal elsőként kiválasztandó Fernando Mendoza irányítónak. Az eddigi kezdőirányító, Geno Smith új csapat után nézhet. A Raiders a védelmét is megerősíti, a Baltimore-nak egy idei és egy jövő évi első körért eladott eladott Maxx Crosby távozása után ezt meg is kell tennie. Kwity Paye passzisettető három évre szóló, 48 millió dolláros ajánlatért hagyta ott Indianapolist, míg a belső linebackernek érkező Nakobe Dean (Philadelphia) és Quay Walker (Green Bay) 36, illetve 40 milliót kap majd három évre.

MIAMIBAN IS IRÁNYÍTÓT VÁLTANAK. A Dolphins nem talált cserepartnert Tua Tagovailoáért, ezért kénytelen volt felbontani az agyrázkódásra hajlamos irányító szerződését – ez összesen 99 millió dollárnyi halott pénzt jelent számára, azaz ennyit mindenképpen ki kell fizetnie a játékosnak 2027-ig. Csak összehasonlításképpen: a Miami Marlins MLB-ben szereplő baseballcsapatának éves bérkerete 78 millió dollár… Tagovailoa 54 milliót kap az idén az excsapatától, nem csoda, hogy könnyen megegyezett az Atlantával az egy évre szóló, 1.3 millió dolláros megállapodásról. A Miami megtalálta az utódját, a legutóbb Green Bayben tartalék irányító Malik Willis hároméves, 67.5 millió dolláros szerződésről egyezett meg a floridai csapattal.

ARIZONÁBAN SZINTÉN JÖN A VÁLTOZÁS. A Cardinalsnál Kyler Murray ideje járt le, az irányító új csapat után nézhet. Az előző idény második felében a helyére beugró Jacoby Brissett megtartása a fő cél, de vészmegoldásnak érkezik Gardner Minshew a Kansas City-i kispadról. Az Arizona a támadófalba szerződtette Pittsburghből Isaac Seumalót, valamint Tyler Allgeier futót Atlanátból és Kendrick Bourne elkapót San Franciscóból.

ÚJ ÉLETET KEZD A TAMPA BAY LEGENDÁJA. A Buccaneers vezetősége szerette volna megtartani Mike Evans elkapót, aki mindössze negyedikként tölthette volna teljes NFL-karrierjét Tampában, de a 32 éves játékos 12 év után új kihívást keresett, és San Franciscóban találta meg. Három évre 60 millió dollárért ír alá a 49ershez, amelynél tovább növelheti touchdownjai (108) és elkapott yardjai (13 052) számát.

ŐK IS NAGY PÉNZT KAPNAK. A Carolina négy évre 120 millió dollárért szerződteti Jaelan Phillips passzisettetőt, aki Philadelphiát hagyta ott. Phillips eddigi társa, Jordan Davis három évre 78 millióért marad az Eagles belső védőfalembere. Washingtonban is mélyen a zsebükbe nyúltak, Laremy Tunsil két idényre 60 millióért marad a fővárosban szélső támadófalemberként, míg Odafe Oweh passzisettető négy évre 100 millióért érkezik a Chargerstől. Ugyanezen a poszton a Los Angeles-ieknél marad az idén Khalil Mack, aki 18 milliót kap ezért. Alec Pierce négy évre 114 millióért marad az Indianapolis elkapója, míg Danielle Hunter szélső védőfalember 40 millióért toldotta meg egy szezonnal a szerződését Houstonban 2027 végéig.

Michael Pittman Jr. (11) Pittsburghben folytatja, Alec Pierce 114 millióért marad Indianapolisban (Fotó: Getty Images)

TENNESSEEBEN A VÉDELMET ÉPÍTIK. Robert Saleh védőspecialista vezetőedző nagy elánnal vetette bele magát a Titans egységének újjáépítésébe. Megszerezte csereüzlet keretében Jermaine Johnson passzsiettetőt a Jetstől, majd megállapodott az exdenveri John Franklin-Myers belső védőfalemberrel ﻿három évre 63 millióért. A hátsó sorba a New Orleans-i Alontae Taylor és a Giantstől érkező Cordale Flott ír alá három-három évadra 60, illetve 45 millióért. Azért marad pénz a támadóegységre is, Flotthoz hasonlóan a New York Giantstől érkezik Wan’Dale Robinson elkapó, négyéves, 78 milliós szerződéssel.

ÚJ ARCOK A NEW ORLEANS ÉS A PITTSBURGH TÁMADÓSORÁBAN. Úgy tűnik, a Saintsnél véget ér a 2017 ót tartó Alvin Kamara-éra, a 30 éves futó ugyanis minden eddiginél keményebb posztriválist kap a Jacksonville-ből érkező Travis Etienne személyében. A 27 éves játékos négy évre szóló, 52 millió dolláros szerződést ír alá. A New Orleans Noah Fant tight endet (Cincinnati) és David Edwards belső támadófalembert (Buffalo) is szerződteti megújuló támadósorába. Pittsburghben is változik a támadóegység, a Tampa Baybe szerződő Kenneth Gainwell futó helyére Carolinából érkezik Rico Dowdle, míg az elkapókhoz Indianapolisból csatlakozik a három évre 59 millióért aláíró Michael Pittman. Azt még nem tudni, ki lesz az irányító a Steelersnél.

ÍGY DRAFTOLNAK. Az elmúlt napokban két olyan átigazolás történt, amelynek ellenértéke idei első körös draftjogot is magába foglalt. Előbb a Los Angeles Rams adta át a 29. választási jogot a Kansas Citynek Trent McDuffie cornerbackért, később a Baltimore Ravens szerezte meg a Las Vegastól Maxx Crosby védőt egy 2026-os és egy 2027-es első körös választási lehetőségért. Idén áprilisban ez a 14. helyet jelenti, azaz a Raiders a legelső (minden bizonnyal Fernando Mendoza irányító szerződtetését jelentő) választási jog mellett még egyszer húzhat április 23-án, azaz két kiemelkedő játékost is elvihet az idei újonc évfolyamból.

Az első kör sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. Cincinnati Bengals, 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Las Vegas Raiders (a Baltimore jogával), 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings, 19. Carolina Panthers, 20. Dallas Cowboys (a Green Bay jogával), 21. Pittsburgh Steelers, 22. Los Angeles Chargers, 23. Philadelphia Eagles, 24. Cleveland Browns (a Jacksonville jogával), 25. Chicago Bears, 26. Buffalo Bills, 27. San Francisco 49ers, 28. Houston Texans, 29. Kansas City Chiefs (az LA Rams jogával), 30. Denver Broncos, 31. New England Patriots, 32. Seattle Seahawks