Erkélyjelenet a cseh futballban, avagy felszabadító rúgás a javából – videó
Tomás Koubek mutatványa jól megérdemelt utat jár be a közösségi médiában: a cseh labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában a kapus felszabadító rúgása után a labda egy közeli ház erkélyén landolt.
Tomás Koubek, a Slovan Liberec kapusa el akarta kerülni, hogy egy félresikerült hazagurítás után szöglethez jusson a házigazda Bohemians, az alapvonal előtt nagyot rúgott a labdába, amely elhagyta a sokat látott Dolícek Stadion légterét, majd elnyelte a sporttelepet határoló utca egyik lakóházának erkélye – így:
A meccs érvényes gólt nem hozott, így a maradandóság szempontjából legfeljebb az egy-egy kiállítás vetekedhet a fenti képsorral.
A korábbi Augsburg- és Rennes-kapust, a 11-szeres cseh válogatott Koubeket foglalkoztató Liberec a hatodik, a Bohemians a 12. helyen várja a folytatást; a cseh bajnokság mezőnye 25 fordulón van túl.
