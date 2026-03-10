Nemzeti Sportrádió

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Erkélyjelenet a cseh futballban, avagy felszabadító rúgás a javából – videó

K. Zs.K. Zs.
2026.03.10. 14:16
Tomás Koubek – itt még az Augsburg mezében (Fotó: Getty Images)
Slovan Liberec Tomás Koubek cseh foci
Tomás Koubek mutatványa jól megérdemelt utat jár be a közösségi médiában: a cseh labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában a kapus felszabadító rúgása után a labda egy közeli ház erkélyén landolt.

Tomás Koubek, a Slovan Liberec kapusa el akarta kerülni, hogy egy félresikerült hazagurítás után szöglethez jusson a házigazda Bohemians, az alapvonal előtt nagyot rúgott a labdába, amely elhagyta a sokat látott Dolícek Stadion légterét, majd elnyelte a sporttelepet határoló utca egyik lakóházának erkélye – így:

A meccs érvényes gólt nem hozott, így a maradandóság szempontjából legfeljebb az egy-egy kiállítás vetekedhet a fenti képsorral.

A korábbi Augsburg- és Rennes-kapust, a 11-szeres cseh válogatott Koubeket foglalkoztató Liberec a hatodik, a Bohemians a 12. helyen várja a folytatást; a cseh bajnokság mezőnye 25 fordulón van túl.

 

