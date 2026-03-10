Erkélyjelenet a cseh futballban, avagy felszabadító rúgás a javából – videó

Tomás Koubek, a Slovan Liberec kapusa el akarta kerülni, hogy egy félresikerült hazagurítás után szöglethez jusson a házigazda Bohemians, az alapvonal előtt nagyot rúgott a labdába, amely elhagyta a sokat látott Dolícek Stadion légterét, majd elnyelte a sporttelepet határoló utca egyik lakóházának erkélye – így:

O jedinou trefu prvního poločasu v zápase Bohemky s Libercem se postaral Tomáš Koubek.😍pic.twitter.com/D6wIYec48g — Sporťák (@SportakCZ) March 7, 2026

A meccs érvényes gólt nem hozott, így a maradandóság szempontjából legfeljebb az egy-egy kiállítás vetekedhet a fenti képsorral.

A korábbi Augsburg- és Rennes-kapust, a 11-szeres cseh válogatott Koubeket foglalkoztató Liberec a hatodik, a Bohemians a 12. helyen várja a folytatást; a cseh bajnokság mezőnye 25 fordulón van túl.