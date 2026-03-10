Szeptemberben debütál a World Aquatics új vízilabdaszakága
Szeptember első hetében, Dubrovnikban rendezi meg első nemzetközi versenyét új szakágában, a 4x4-es vízilabdában a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (World Aquatics).
Az Adriai-tenger partján fekvő városban nagy hagyománya van a strandvízilabdának, hiszen több mint egy évszázada játszanak itt ilyen jellegű mérkőzéseket a nyílt vízen. Minden esztendőben megrendezik például a Wild League-et.
A 4x4-es vízilabdában kisebb a játéktér és rövidebb a támadóidő is, ezáltal rendkívül gyorsak és eseménydúsak az összecsapások. A viadalra a nemzetközi szövetség várja a jelentkező országokat, az eseményt augusztus 31. és szeptember 6. között rendezik.
