Őrizetben Joey Barton, az angol futball fenegyereke; a gyanú szerint véresre vert egy férfit
Újabb balhéba keveredett Joey Barton: a nehéz természetű, korábbi egyszeres angol válogatott labdarúgót súlyos testi sértés gyanújával vették őrizetbe Liverpoolban.
A gyanú szerint a 43 éves Joey Barton és 50 éves társa olyan súlyosan bántalmazott egy férfit a Liverpool közeli Huyton and Prescot golfklubnál vasárnap este, hogy az áldozatot súlyos arc- és bordasérülésekkel kórházba kellett szállítani – tudósít a Guardian.
A rendőrség még kedden is bizonyítékok után kutatott a tett helyszínén. Az előzményekről egyelőre nincs hír.
A Manchester City, a QPR, a Newcastle United, a Marseille, a Rangers és a Burnley labdarúgója nem először kerül összetűzésbe a törvénnyel; előfordult olyasmi is, hogy a saját felesége jelentette fel, amiért részegen bántalmazta őt.
