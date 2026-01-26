A havas védőcsata után a New England Patriots jutott elsőként a Super Bowlba – videó

A 2024-es idényben a Patriots 4–13-as mérleggel végzett. A nyáron érkezett a vezetőedzői posztra Mike Vrabel, aki 14–3-as mérlegig és az AFC második kiemelésig repítette a New Englandet. A Broncosnál nem volt edzőváltás, Sean Payton második évében 10–7-es, a harmadikban pedig 14–3-as mérleget ért el a Denverrel, amely a közös ellenfelek elleni jobb mérleg miatt megelőzte a Patriotsot és megszerezte az AFC első kiemelését. A Pats a Houston Texanst, míg a Broncos a Buffalo Billst verve jutott a konferenciadöntőbe. Így tehát a 2015-ös rájátszás után tíz évvel ismét az első kiemelt Denver a második kiemelt Patriotsal mérkőzött meg az AFC trónjáért, akkor az utolsó Peyton Manning–Tom Brady mérkőzésen előbbi került ki győztesen.

A New England kétszer játszott a Denverben rájátszásmeccset, de egyszer sem tudott nyerni, ezen akart változtatni Drake Maye. A vendégek dolgát könnyítette, hogy Bo Nix megsérült a Bills elleni hosszabbításos győzelem során, így a Broncosnál a legutóbb kezdőként 2023-ban pályára lépő Jarrett Stidham irányított. Ahogy várható volt, a mérkőzés egésze során főleg a védelmek domináltak, a második félidőre ráadásul a hóesés is nehezítette a támadósorok dolgát. Az első negyedben öt punt mellett egy valamire való támadósorozatot láthattak a nézők, az viszont TD-vel zárult. Stidham egy 52 yardos passzal találta meg Marvin Mimst, két játékkal később Courland Sutton hatyardos elkapásával megszerezték a vezetést a hazaiak.

A második negyedben is eljutott a vörös zónáig a Denver, de a negyedik kísérlet sikertelen volt, így pont nélkül záródott a hat és fél perces drive. A következő hazai támadássorozatban ráadásul Stidham mozdulatát először sikertelen passznak látták a bírók, de a videózás után végül fumblet ítéltek. A New England 12 yardra a célterülettől megkapta a labdát, Drake Maye pedig köszönte szépen futott touchdwonnal egyenlített. A szünet előtt mindkét csapat növelhette volna pontjai számát, de Will Lutz 54, Andy Borregales pedig 63 yardról hagyta ki a mezőnygólkísérletet.

A szünet után egy 16 játékból álló, kilenc és fél percet lepörgető drive-val nyitott a New England, a támadósorozat szépséghibája, hogy a kétyardosról nem sikerült touchdownt elérni, de a mezőnygóllal így is megszerezte a vezetést a Patriots. A vendégek a következő drive-jukban is jól haladtak, de Borregales 46 yardról is kihagyta. Viszont egyre erősebbé vált a havazás, ez pedig teljesen ellehetetlenítette a támadók dolgát. Az utolsó negyedben nyolc támadósorozatot indítottak a csapatok, a leghosszabb 17 yardos volt. Egy rövid punt után így is rúghatott mezőnygólt az egyenlítésért a Denver, de Lutz 45 yardos rúgását blokkolták. Még egy utolsó esélyt kapott a Denver, három perc maradt az órán, a saját térfelének közepéről indulhatott Stidham, aki azonban eladta a labdát. Maye megfutott egy első kísérletet, ezzel véget ért a mérkőzés, a New England Patriots 10–7-es győzelemmel bejutott a Super Bowlba.

A hazaiak részéről Jarrett Stidham 31 passzkísérletéből 17 volt pontos, 133 yardért, egy touchdownért és egy interceptionért. Marvin Mims 62, Courtland Sutton 17 elkapott yarddal és egy TD-vel zárt, míg RJ Harvey 37 futott yardot gyűjtött.

A Patriots a rájátszásban 54 pontot szerzett, ez a legkevesebb, amelyet csapat három mérkőzésen elért, mégis Super Bowlba jutott. A New England lehet az NFL történelmének első csapata, amely úgy nyer bajnoki címet, hogy az előző évben 13 veresége volt. Mike Vrabel pedig a nyolcadik vezetőedző lett, aki első évében SB-ba jut csapatával. Drake Maye – aki minden idők második legfiatalabb irányítója lehet a Super Bowlok történetében – mindössze 86 passzolt yarddal zárt, továbbá a földön 65 yardot tette meg egy futott TD kíséretében. Mack Hollins 51 yardot gyűjtött, míg Stefon Diggs jegyezte Maye sikeres passzainak felét (5). A futójátékért Rhamondre Stevenson felelt, aki 25 labdacipelésből 71 yardot tett meg. A New England védelme ezúttal is kitett magáért, az egység a három rájátszásmérkőzés során mindössze két TD-t engedett, eközben pedig nyolc labdaszerzést jegyzett. A Patriots előtt legutóbb 1991-ban a Bills nyert konferenciadöntőt tíz vagy annál kevesebb szerzett ponttal. A New England ez volt a 40. győzelme a rájátszásban, ezzel beérte a San Francisco 49erst a lista élén.

NFL

KONFERENCIADÖNTŐ

AFC

Denver Broncos (1.)–New England Patriots (2.) 7–10 (7–0, 0–7, 0–3, 0–0)

KÉSŐBB

NFC

Hétfő, 0.30: Seattle Seahawks (1.)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)