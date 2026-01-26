Újabb izgalmas végjáték után a Seattle a Rams legyőzésével jutott a Super Bowlba – videó

Csoportriválisok révén kétszer már megküzdött egymással a Seattle Seahawks és a Los Angeles Rams. Az első felvonást november közepén a Rams nyerte Los Angelesben miután Jason Myers az utolsó pillanatokban kihagyta a mezőnygól-kísérletet. A második felvonást egy hónappal később Seattle-ben rendezték, az az összecsapás is végletekig kiélezett mérkőzést hozott, melynek végén a Seahawks hosszabbítás után 38–37-re megverte a Ramst úgy, hogy 16 pontos hátrányból felállva harcolta ki a túlórát. A Los Angeles egy TD-vel hétpontos előnybe került, de a hazaiak az ellentámadásból szintén touchdownt értek el, ráadásul a kétpontos kísérlet is sikerült. Az alapszakaszban tehát 1-1 meccset nyertek a csapatok, a két találkozó alapján pontok (58–57) és yardok (830–829) terén is nagyon közel állt egymáshoz a két együttes, a két NFC nyugati divízióból érkező csapat harmadik találkozójának tétje az volt, hogy melyik együttes játszhat Super Bowlt egy harmadik csoportrivális (San Francisco 49ers) otthonában.

Egy gyors 3&outtal kezdett a Rams, erre egy 81 yardos TD-vel végződő támadósorozattal válaszolt a Seahawks. A Rams egy mezőnygóllal zárkózott, de a Seattle támadósora megint eljutott a vörös zónába. Ott azonban fellépett a vendég védelem, és mezőnygólon tartotta Sam Darnoldékat. A második negyedben előbb egy újabb FG-t értékesített a Los Angeles, aztán egy hét és fél percet felölelő, 87 yardos TD-drive-val letette a névjegyét Matthew Stafford és a Rams támadósor is. A szünetre így is a hazaiak mehettek előnnyel: a Seahawks ugyanis fél perc alatt 74 yardot megtéve touchdownt szerzett. Darnold előbb egy 42 yardos passzal találta meg Jaxon Smith-Njigbát, aztán egy 14 yardos átadással meglett a touchdown is.

A szünet után viszont beragadt a Seahawks támadósora, puntoltak a hazaiak, viszont Xavier Smith elcsúszott, majd a földön fekve próbálta elkapni a rúgást, a labdát a Seattle szerezte meg. Sam Darnold nem kegyelmezett, rögtön az első játékból kiosztott egy 17 yardos TD-passzt az addig az egész alapszakaszban három elkapást bemutató Jake Bobónak, a mérkőzésen először két labdabirtoklásra nőtt a különbség. A Los Angelesen meg se látszott a hiba okozta törés. Stafford előbb egy 40 yardos passzt osztott ki Colby Parkinsonnak, ezt pedig egy 29 yardos átadás követte Davante Adamsnek, aki a következő játékból a touchdownt is megszerezte. Hiába a két jó védelem, a harmadik negyedben mindkét támadósor hasított. A Seattle szűk öt perccel később Cooper Kupp 13 yardos TD-jével visszaállította a 11 pontos különbséget. Kuppot a Rams draftolta 2017-ben, majd nyolc évvel később került a Seahawkshoz. A 32 éves elkapó a Los Angelesszel Super Bowlt nyert, a döntőben őt választották az MVP-nek. Volt játékosa pontszerzésére egy gyors, öt játékból álló 87 yardos támadósorozattal válaszoltak a vendégek, Puka Nacua is szerzett egy touchdownt.

A harmadik negyedben tehát mindkét csapat két hatpontost is szerzett, mindenki joggal gondolta, hogy egy adok-kapok alakul ki. Viszont az utolsó negyedben egyik csapat sem szerzett pontot. A Rams ugyan 87 yardot megtéve eljutott a Seahawks hatyardos vonaláig, de ott negyedik kísérletre sem sikerült touchdownt elérni. A Seattle 49 yardot megtéve négy és fél percet lepörgetett az órából. 25 másodperce maradt a Los Angelesnek, ez negyven yardra volt elég a szükséges 93-ból. Nacua elkapta a labdát a félpályán, de belül ért földet, így véget ért a mérkőzés, a Seahawks 31–27-re nyert és történelme során negyedszer bejutott a Super Bowlba.

Matthew Stafford 35 átadásából 22 pontos volt, 374 yarddal és három passzolt TD-vel zárt a liga legjobb védelme ellen. Kyren Williams mellett Davante Adams (négy elkapás, 89 yard) és Puka Nacua (kilenc elkapás, 165 yard) is szerzett elkapott hatpontost. Williamsnek továbbá 39 futott yardja is volt, míg Blake Corum kilenc labdacipelésből 55 yarddal zárt. Sok kritika illette korábban és idén is Sam Darnoldot. A 2018-ban a harmadik pickkel kiválasztott irányító a Rams elleni teljesítményével végleg cáfolt mindenkit. Darnoldnak idénycsúcsot jelentő 346 passzolt yardja volt, három passzolt TD-jét Jake Bobo, Cooper Kupp és Jaxon Smith-Njigba kapta el. Utóbbi tíz elkapásból 153 yardig jutott, ez utóbbi a Seattle történelmének második legtöbb elkapott yardja a rájátszásban. Darnold NFL-karrierjének nyolcadik évében már az ötödik csapatában játszik, talán kevesen gondolták, hogy a 2018-ban draftolt irányítók közül ő lesz az első, aki Super Bowlt játszik és nem Baker Mayfield, Lamar Jackson vagy Josh Allen.

A Seattle 2013 után történelme második SB-győzelmére hajt, legutóbb 11 éve volt döntőben, akkor pont a mostani ellenfél New England Patriots ellen maradt alul. Érdekesség, hogy 25 év után ez lesz az első Super Bowl, amelybe két olyan csapat jutott, amely az előző idényben egyaránt negatív mérleggel zárt. Magyar idő szerint február 9-én, hétfőn hajnalban a New England Patriots és a Seattle Seahawks csap össze a 60. Super Bowlon Santa Clarában.

NFL

KONFERENCIADÖNTŐ

NFC

Seattle Seahawks (1.)–Los Angeles Rams (5.) 31–27 (10–3, 7–10, 14–14, 0–0)

AFC

Denver Broncos (1.)–New England Patriots (2.) 7–10 (7–0, 0–7, 0–3, 0–0)