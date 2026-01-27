Kupp bosszúja, Payton mohósága, Adams bánata, Vrabel rekordja – sztorik az NFL főcsoportdöntőiből

A HÉT JÁTÉKOSA. A Minnesota után a Seattle-lel is 14 meccset nyert meg az alapszakaszban Sam Darnold, és az új csapatával a Super Bowlba is eljutott. A Vikingsnél az idény utolsó meccseire szétesett a játéka, a playoffból való kiesést részben a nyakába varrták, és az első évét sérülés miatt kihagyó J. J. McCarthy is várt a lehetőségre, így elengedték. A Seahawksnál hozta ugyanazt a szintet, és bár sokan várták, hogy megint összeomlik a nagy nyomás alatt, a vasárnapi főcsoportdöntőben is remekül játszott, 346 passzolt yarddal és három touchdownnal vezette sikerre csapatát a Rams ellen. Az alapszakaszban a Los Angeles elleni mérlege két meccsen két TD és hat labdaeladás volt, de a legfontosabb összecsapáson nem hibázott. „Sok kritikusának befogta a száját ezzel a játékkal, nagyon örülök, hogy így alakult” – mondta Mike Macdonald vezetőedző. „Nem tudom elmondani, mennyire büszke vagyok Samre. Nem semmi, amin keresztülment, de mi mellette állunk a végsőkig. Már csak egy akadály maradt” – mondta Jaxon Smith-Njigba, a Seahawks sztárelkapója. Darnold következő ellenfele a New England lesz, amely ellen eddig négyszer játszott, háromszor a New York Jets és egyszer a Carolina irányítójaként, a mérlege négy vereség, egy TD és 9 eladott labda.

A HÉT EDZŐJE. Mike Vrabel az NFL történetében az első, aki játékosként és edzőként is a Super Bowlba jutott ugyanannak a klubnak az alkalmazásában. Vrabel a 2001-es, a 2003-as és a 2004-es idény bajnoki címét nyerte meg a New Englanddel, sokoldalúságát mutatja, hogy az utóbbi két döntőben linebacker létére egy-egy TD-elkapása is volt Tom Bradytől, karrierje során összesen 12 touchdownt szerzett támadójátékból, és egyet védőként. Hat évig edzősködött a Tennessee-nél, a Patriotsnál ez az első éve, és azonnal nagydöntőbe jutott régi-új csapatával. A másodéves Drake Maye irányításával a New England története 12. fináléjára készülhet, ami NFL-rekord (a San Francisco, a Pittsburgh és a Dallas áll 8-8-cal).

A HÉT ROSSZ DÖNTÉSE. A Denver–New England AFC-főcsoportdöntőn mindössze 17 pont született, ami elsősorban a coloradói pályára a második félidőben lecsapó hóviharnak tudható be, az ítéletidő a meccs utolsó szakaszában teljesen ellehetetlenítette a támadójátékot, egyik egység sem tudott előre haladni. Az előrejelzések figyelmeztettek a közelgő csapásra, a két csapat bivalyerős védelmének ismeretében az időjárási körülményektől függetlenül sem lehetett sok pontra számítani, Sean Payton, a Broncos vezetőedzője mégis túl mohó volt a második negyedben, csapata 7–0-s vezetésénél, amikor 14 yardra a Patriots célterületétől, negyedik és egynél a biztos mezőnygól helyett kockáztatott, folytatni akarta a támadást és belebukott, mert nem sikerült megtenni az egy yardot. Az adott körülmények között már akkor sejteni lehetett, hogy ez visszaüt, és így is lett, a New England szerzett 10 pontot, a Broncos egyet sem. Paytont a meccs után elsősorban erről a szituációról faggatták, ő elmondta, úgy érezte, 14–0-val lezárhatja a meccset. „Minden mérkőzés után vannak szituációk, amelyeket utólag megbánsz” – mondta Payton.

A meccsen összesen négy mezőnygólt hibáztak el a rúgók, Andy Borregales és Wil Lutz is kettőt. Utóbbi az elsőt a félidő végén, még viszonylag jó időjárásban 54 yardról, majd a másodikat öt perccel a vége előtt 45 yardról azért, mert Jeremy Crawshaw holder a hóban nem látta a vonalakat, és a szokásos nyolc helyett hét yarddal a játékvonal mögé helyezte el a hátradobott labdát, amelyet Lutz elrúgása után így blokkolhattak a szokásosnál közelebb kerülő védők.

A HÉT STATISZTIKÁJA. Az ezredforduló óta háromszor választottak új pápát a római katolikus egyházban, és mind a három pápaválasztást követő NFL-idényben a Seattle Seahawks lett a Nemzeti főcsoport győztese az alapszakaszban és a rájátszásban is. XVI. Benedek 2005-ben történt megválasztását követően a Seahawks kikapott a Pittsburghtől a nagydöntőben, de Ferenc pápa 2013-as beiktatása után a Seattle a Denvert legyőzve megszerezte első bajnoki címét. Tavaly XIV. Leó lett a pápa, a Seahawks pedig újra készülhet a Super Bowlra.

Montázs: Bleacher Report

A HÉT ELÉGTÉTELE. Amikor a Los Angeles Rams 2022 februárjában megnyerte a Super Bowlt, a két touchdownpasszt elkapó Cooper Kuppot választották meg a nagydöntő legjobb játékosának. A 2024-es idény után azonban a csapat lemondott a sérülékeny szőke elkapóról, megpróbálta elcserélni, s miután nem talált vevőt, szerződést bontott vele, azt tanácsolva neki, vonuljon vissza. „A Ramsszel csúnyán ért véget a közös kaland” – mondta Kupp, aki végül három évre a Seattle-hez szerződött, és a főcsoportdöntőben vehetett elégtételt korábbi csapatán, touchdownnal segítette a Super Bowlba a Seahawksot. Nem mindenkivel romlott meg a kapcsolata, a játékosok közül Puka Nacua és Matthew Stafford is ölelgette a mérkőzés után.

A HÉT VESZTESE. A Cooper Kupp helyére szerződtetett Davante Adams nem titkoltan azzal a szándékkal szerződött a Los Angeles Ramshez, hogy 12 éves karrierje során először a Super Bowlba jusson. A Green Bay játékosaként négyszer játszott a főcsoportdöntőben, de mindegyik alkalommal kikapott a Packers. Az idén a Ramsnél újra kiválóan játszott, a ligában senki sem zárt nála több elkapott touchdownnal, a Seattle ellen is volt egy TD-je, de ötből ötödször is megbotlott a Super Bowl küszöbén. „Nehéz most bármit mondani. Fel kell dolgoznunk ezt a vereséget, aztán gondolkozhatunk azon, mi lesz ezután. Szeretem ezt a csapatot, szeretek itt játszani, csak szívás, hogy nem értük el a célunkat” – mondta a meccs után Adams.

A HÉT NYILATKOZATA. Bár a Denver elvesztette a New England elleni főcsoportdöntőt, a Broncos hazai pályán játszhatott, ráadásul igazi januári klasszikust. Pat Surtain II, a hazaiak cornerbackje a vereségen túltéve magát kiemelte az összecsapás hangulatát. „Nagyon élvezetes volt ilyen időben, ilyen közönség előtt, ekkora tétért játszani. A főcsoportért, a Super Bowlért mentünk ki, miközben szakadt a hó – ennél aligha lehet jobb ez a játék. Újra kisgyereknek éreztem magam, aki csak játszik a hóban” – mondta a 2000-ben született Surtain, aki ugyan ifjúsága nagy részét Floridában töltötte, 2005 és 2008 között az apja Kansas Cityben játszott, ahol a kis Pat bőven hempereghetett a hóban.

A HÉT BUTASÁGA. „Nincs most értelme azon a szituáción rágódni. Örülünk, hogy a meccs hátralévő részén jól játszott” – Mike Macdonald, a Seattle vezetőedzője nem akart sokat beszélni Riq Woolen esetéről, amely könnyen a Rams javára fordíthatta volna a konferenciadöntőt. A harmadik negyed végéhez közeledve 31–20-as Seahawks-vezetésnél a cornerback kis híján lehalászta Matthew Stafford labdáját, csak Puka Nacua lélekjelenlétének köszönhetően nem született interception. A Los Angeles így is negyedik és 12-es játékra, azaz puntolásra kényszerült volna, de Woolen megállt a Rams kispadja előtt, cikizni kezdte az ellenfelet, amire az NFL évek óta különösen odafigyel. Woolen felelőtlensége 15 yardos büntetéssel és a Rams támadásának folytatásával járt, a következő játékban Stafford megtalálta Nacuát, aki éppen Woolent faképnél hagyva touchdownt szerzett, és a vendégcsapat feljött 31–27-re, ismét nyílttá téve a mérkőzést. „Nagy játék volt, de amit a csapatommal tettem, az nem volt nagy. Ezentúl a társaimmal ünnepelek inkább” – mondta az esetről Woolen, akit ebben az idényben harmadszor büntettek meg gúnyolódásért.

A HÉT DÖNTÉSEI. Az elmúlt héten az AFC Északi csoportjának két sikercsapata, az egyaránt majdnem húsz év után váltó Baltimore és Pittsburgh is megtalálta következő vezetőedzőjét. A Ravens a 42 éves Jesse Mintertől várja a megújulást, John Harbaugh utódja hozzá hasonlóan a védelmekre szakosodott, a Los Angeles Chargers védőkoordinátori posztját hagyta ott az egyik legkecsegtetőbb pozícióért. A Steelers nem a fiatalításra szavazott, Mike McCarthy kilenc évvel idősebb utódjánál, Mike Tomlinnál, 62 évével első napján a klub történetének legidősebb vezetőedzője lett. A Green Bayjel (és Aaron Rodgersszel) Super Bowlt nyerő, legutóbb Dallasban dolgozó szakember támadóspecialista, vélhetően egy új irányító fejlesztését és a támadójáték összehangolását várják tőle elsősorban.

CSAPAT TÁVOZÓ EDZŐ (évek) ÉRKEZŐ EDZŐ KORÁBBI POSZT Arizona Cardinals Jonathan Gannon (3) ? Atlanta Falcons Raheem Morris (2) Kevin Stefanski Cleveland, vezetőedző Baltimore Ravens John Harbaugh (18) Jesse Minter LA Chargers, védőkoordinátor Buffalo Bills Sean McDermott (9) ? Cleveland Browns Kevin Stefanski (6) ? Las Vegas Raiders Pete Carroll (1) ? Miami Dolphins Mike McDaniel (4) Jeff Hafley Green Bay, védőkoordinátor New York Giants Brian Daboll (4) John Harbaugh Baltimore, vezetőedző Pittsburgh Steelers Mike Tomlin (19) Mike McCarthy Dallas, vezetőedző (2024-ig) Tennessee Titans Brian Callahan (2) Robert Saleh San Francisco, védőkoordinátor 2026-OS EDZŐKERINGŐ

ÍGY DRAFTOLNAK. Már csak az utolsó két csapat hiányzik az április végi pittsburghi újoncbörze sorrendjében, miután a hét végén kiesett két csapat is bekerült a helyére a listán.

Az első 30 pick sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. Cincinnati Bengals, 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Baltimore Ravens, 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings, 19. Carolina Panthers, 20. Dallas Cowboys (a Green Bay jogával), 21. Pittsburgh Steelers, 22. Los Angeles Chargers, 23. Philadelphia Eagles, 24. Cleveland Browns (a Jacksonville jogával), 25. Chicago Bears, 26. Buffalo Bills, 27. San Francisco 49ers, 28. Houston Texans, 29. Los Angeles Rams, 30. Denver Broncos

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

KONFERENCIADÖNTŐ

NFC

Seattle Seahawks (1.)–Los Angeles Rams (5.) 31–27

AFC

Denver Broncos (1.)–New England Patriots (2.) 7–10

SUPER BOWL

Február 9., hétfő

0.30: Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!