A Packers élén Super Bowlt nyerő Mike McCarthy a Pittsburgh Steelers új vezetőedzője
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Pittsburgh 19 év után megvált főedzőjétől Mike Tomlintól. A Steelers magyar idő szerint szombat délután bejelentette, hogy Mike McCarthy veszi át a csapat irányítását.
A Pittsburghben született és nevelkedett McCarthy 2006 és 2018 között volt a Green Bay Packers főedzője, ez idő alatt egyszer nyert Super Bowlt, akkor pont a Steelers ellen. A Packers történetének második legtöbb győzelmével (125) rendelkező edzőjét 13 év után menesztette a wisconsini csapat. McCarthy 2020 és 2024 között öt idényen át a Dallast vezette, amellyel háromszor is elérte a legalább 12 győzelmet az alapszakaszban. McCarthy összesített mérlege 174 győzelem, 112 vereség és 2 döntetlen az alapszakaszban, míg 11–11 a rájátszásban. McCarthy a Steelersben ismét együtt dolgozhat Aaron Rodgersszel.
|CSAPAT
|TÁVOZÓ EDZŐ (évek)
|ÉRKEZŐ EDZŐ
|KORÁBBI POSZT
|Arizona Cardinals
|Jonathan Gannon (3)
|?
|Atlanta Falcons
|Raheem Morris (2)
|Kevin Stefanski
|Cleveland, vezetőedző
|Baltimore Ravens
|John Harbaugh (18)
|?
|Buffalo Bills
|Sean McDermott (9)
|?
|Cleveland Browns
|Kevin Stefanski (6)
|?
|Las Vegas Raiders
|Pete Carroll (1)
|?
|Miami Dolphins
|Mike McDaniel (4)
|Jeff Hafley
|Green Bay, védőkoordinátor
|New York Giants
|Brian Daboll (4)
|John Harbaugh
|Baltimore, vezetőedző
|Pittsburgh Steelers
|Mike Tomlin (19)
|Mike McCarthy
|Dallas Cowboys, vezetőedző (2020–2024)
|Tennessee Titans
|Brian Callahan (2)
|Robert Saleh
|San Francisco, védőkoordinátor