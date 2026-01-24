Nemzeti Sportrádió

A Packers élén Super Bowlt nyerő Mike McCarthy a Pittsburgh Steelers új vezetőedzője

2026.01.24. 23:39
Mike McCarthy a Steelers új vezetőedzője (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Pittsburgh Steelers Mike McCarthyt nevezte ki a csapat új főedzőjének.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Pittsburgh 19 év után megvált főedzőjétől Mike Tomlintól. A Steelers magyar idő szerint szombat délután bejelentette, hogy Mike McCarthy veszi át a csapat irányítását.

A Pittsburghben született és nevelkedett McCarthy 2006 és 2018 között volt a Green Bay Packers főedzője, ez idő alatt egyszer nyert Super Bowlt, akkor pont a Steelers ellen. A Packers történetének második legtöbb győzelmével (125) rendelkező edzőjét 13 év után menesztette a wisconsini csapat. McCarthy 2020 és 2024 között öt idényen át a Dallast vezette, amellyel háromszor is elérte a legalább 12 győzelmet az alapszakaszban. McCarthy összesített mérlege 174 győzelem, 112 vereség és 2 döntetlen az alapszakaszban, míg 11–11 a rájátszásban. McCarthy a Steelersben ismét együtt dolgozhat Aaron Rodgersszel.

CSAPATTÁVOZÓ EDZŐ (évek)ÉRKEZŐ EDZŐKORÁBBI POSZT
Arizona CardinalsJonathan Gannon (3)? 
Atlanta FalconsRaheem Morris (2)Kevin StefanskiCleveland, vezetőedző
Baltimore RavensJohn Harbaugh (18)? 
Buffalo BillsSean McDermott (9)? 
Cleveland BrownsKevin Stefanski (6)? 
Las Vegas RaidersPete Carroll (1)? 
Miami DolphinsMike McDaniel (4)Jeff HafleyGreen Bay, védőkoordinátor 
New York GiantsBrian Daboll (4)John HarbaughBaltimore, vezetőedző
Pittsburgh SteelersMike Tomlin (19)Mike McCarthyDallas Cowboys, vezetőedző (2020–2024)
Tennessee TitansBrian Callahan (2)Robert SalehSan Francisco, védőkoordinátor
2026-OS EDZŐKERINGŐ

 

 

