A Packers élén Super Bowlt nyerő Mike McCarthy a Pittsburgh Steelers új vezetőedzője

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Pittsburgh 19 év után megvált főedzőjétől Mike Tomlintól. A Steelers magyar idő szerint szombat délután bejelentette, hogy Mike McCarthy veszi át a csapat irányítását.

A Pittsburghben született és nevelkedett McCarthy 2006 és 2018 között volt a Green Bay Packers főedzője, ez idő alatt egyszer nyert Super Bowlt, akkor pont a Steelers ellen. A Packers történetének második legtöbb győzelmével (125) rendelkező edzőjét 13 év után menesztette a wisconsini csapat. McCarthy 2020 és 2024 között öt idényen át a Dallast vezette, amellyel háromszor is elérte a legalább 12 győzelmet az alapszakaszban. McCarthy összesített mérlege 174 győzelem, 112 vereség és 2 döntetlen az alapszakaszban, míg 11–11 a rájátszásban. McCarthy a Steelersben ismét együtt dolgozhat Aaron Rodgersszel.