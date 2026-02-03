Nemzeti Sportrádió

Először rendeznek Párizsban NFL-alapszakaszmeccset

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.03. 11:49
null
Címkék
NFL New Orleans Saints Stade de France
A profi amerikaifutball-liga (NFL) bejelentette, hogy idén először Párizsban is rendeznek majd alapszakasz-mérkőzést.

A helyszín az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra épített Stade de France lesz, amely a 2024-es párizsi olimpia egyik központi létesítménye volt, és már az is biztos, hogy az egyik pályára lépő csapat a New Orleans Saints lesz.

Az NFL 2026-os idényében minden eddiginél több mérkőzést rendeznek majd az Egyesült Államokon kívül: négy kontinensen, hét ország nyolc stadionjában kilenc találkozóra kerül sor. Melbourne-ben, Rio de Janeiróban, Münchenben, Madridban, Párizsban és Mexikóvárosban egy-egy mérkőzést láthatnak a rajongók, míg Londonban három összecsapást játszanak.

(MTI)

 

NFL New Orleans Saints Stade de France
Legfrissebb hírek

NFL: a Super Bowl-párosítás, amivel nyáron még nem számoltunk

Amerikai sportok
2026.01.31. 18:59

Kupp bosszúja, Payton mohósága, Adams bánata, Vrabel rekordja – sztorik az NFL főcsoportdöntőiből

Amerikai sportok
2026.01.27. 13:48

Újabb izgalmas végjáték után a Seattle a Rams legyőzésével jutott a Super Bowlba – videó

Amerikai sportok
2026.01.26. 04:09

A havas védőcsata után a New England Patriots jutott elsőként a Super Bowlba – videó

Amerikai sportok
2026.01.26. 00:24

A Packers élén Super Bowlt nyerő Mike McCarthy a Pittsburgh Steelers új vezetőedzője

Amerikai sportok
2026.01.24. 23:39

NFL: csereirányítóval sansztalan a Broncos a Super Bowlra a Patriots ellen?

Amerikai sportok
2026.01.24. 17:03

Kezdőirányítója nélkül várja a Denver a New Englandet, jön a Seahawks–Rams dráma harmadik felvonása

Amerikai sportok
2026.01.20. 17:40

Újabb elképesztő feltámadást hozott a Bears, de hosszabbításban a Rams jutott az NFC döntőjébe – videó

Amerikai sportok
2026.01.19. 04:49
Ezek is érdekelhetik