Tripla dupla Doncictól; Gilgeous-Alexander ismét győzelemre vezette a Thundert

A keleti rangadón a Philadelphia 76ers 129–105-re győzött Brooklynban. Kelly Oubre Jr. 29 pontot szerzett, mielőtt bokasérülés miatt kivált, míg Tyrese Maxey 26-tal járult hozzá a sikerhez. A Nets továbbra is nyeretlen (0–6), és továbbra sem találja a megoldást a gyenge triplamutatóra (7/38).

A Charlotte Hornets LaMelo Ball nélkül is magabiztosan verte a Utah Jazzt (126–103), Miles Bridges és a fiatal Kon Knueppel 53 pontot termelt közösen. A Hornets 18 triplát dobott, miközben a Jazz mindössze 22 százalékkal célzott távolról. Közben Donovan Mitchell 37 ponttal és nyolc triplával vezette győzelemre a Clevelandet az Atlanta Hawks ellen (117–109), míg RJ Barrett 27 pontjával a Toronto Raptors is simán nyert a Memphis Grizzlies ellen (117–104).

New Yorkban Jalen Brunson 31 ponttal vezette a Knickset a Chicago Bulls elleni 128–116-os sikerhez, ezzel megszakítva a vendégek veretlenségi sorozatát. A csapat hibátlanul célzott a büntetővonalról (22/22) és 20 triplát értékesített. A Phoenix Suns is magabiztosan győzött: Devin Booker 28 ponttal és 13 gólpasszal, Grayson Allen öt triplával segítette a San Antonio Spurs elleni 130–118-as diadalt, amely a texasiak első vereségét jelentette.

A játéknap zárásaként Luka Doncic ismét tripla duplát ért el (29 pont, 11 lepattanó, 10 assziszt), így a Los Angeles Lakers 130–120-ra verte a Miami Heatet. LeBron James továbbra sem játszott, de Austin Reaves és Jake LaRavia 51 közös pontja elég volt ahhoz, hogy a Lakers tartsa lépést a nyugati élmezőnnyel.

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–New Orleans Pelicans 137–106

Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers 105–129

Charlotte Hornets–Utah Jazz 126–103

Cleveland Cavaliers–Atlanta Hawks 117–109

Toronto Raptors–Memphis Grizzlies 117–104

New York Knicks–Chicago Bulls 128–116

Phoenix Suns–San Antonio Spurs 130–118

Los Angeles Lakers–Miami Heat 130–120