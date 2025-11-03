Nemzeti Sportrádió

Tripla dupla Doncictól; Gilgeous-Alexander ismét győzelemre vezette a Thundert

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.03. 07:42
null
Luka Doncic játékával nem igazán tudnak mit kezdeni az ellenfelek (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Luka Doncic
Az Oklahoma City Thunder továbbra is megállíthatatlan a NBA-ben: Shai Gilgeous-Alexander vezetésével 137–106-ra kiütötte a New Orleans Pelicanst, ezzel 7–0-ra fokozta mérlegét, akárcsak tavaly ilyenkor. A címvédő MVP 30 ponttal és 7 gólpasszal vezette sikerre csapatát, amely továbbra is nélkülözte Chet Holmgrent. A Pelicans tovább szenved: ez volt zsinórban a 13. veresége, ami beállította a klubrekordot.

A keleti rangadón a Philadelphia 76ers 129–105-re győzött Brooklynban. Kelly Oubre Jr. 29 pontot szerzett, mielőtt bokasérülés miatt kivált, míg Tyrese Maxey 26-tal járult hozzá a sikerhez. A Nets továbbra is nyeretlen (0–6), és továbbra sem találja a megoldást a gyenge triplamutatóra (7/38).

A Charlotte Hornets LaMelo Ball nélkül is magabiztosan verte a Utah Jazzt (126–103), Miles Bridges és a fiatal Kon Knueppel 53 pontot termelt közösen. A Hornets 18 triplát dobott, miközben a Jazz mindössze 22 százalékkal célzott távolról. Közben Donovan Mitchell 37 ponttal és nyolc triplával vezette győzelemre a Clevelandet az Atlanta Hawks ellen (117–109), míg RJ Barrett 27 pontjával a Toronto Raptors is simán nyert a Memphis Grizzlies ellen (117–104).

New Yorkban Jalen Brunson 31 ponttal vezette a Knickset a Chicago Bulls elleni 128–116-os sikerhez, ezzel megszakítva a vendégek veretlenségi sorozatát. A csapat hibátlanul célzott a büntetővonalról (22/22) és 20 triplát értékesített. A Phoenix Suns is magabiztosan győzött: Devin Booker 28 ponttal és 13 gólpasszal, Grayson Allen öt triplával segítette a San Antonio Spurs elleni 130–118-as diadalt, amely a texasiak első vereségét jelentette.

A játéknap zárásaként Luka Doncic ismét tripla duplát ért el (29 pont, 11 lepattanó, 10 assziszt), így a Los Angeles Lakers 130–120-ra verte a Miami Heatet. LeBron James továbbra sem játszott, de Austin Reaves és Jake LaRavia 51 közös pontja elég volt ahhoz, hogy a Lakers tartsa lépést a nyugati élmezőnnyel.

NBA, ALAPSZAKASZ
Oklahoma City Thunder–New Orleans Pelicans 137–106
Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers 105–129
Charlotte Hornets–Utah Jazz 126–103
Cleveland Cavaliers–Atlanta Hawks 117–109
Toronto Raptors–Memphis Grizzlies 117–104
New York Knicks–Chicago Bulls 128–116
Phoenix Suns–San Antonio Spurs 130–118
Los Angeles Lakers–Miami Heat 130–120

 

NBA Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Luka Doncic
Legfrissebb hírek

Bostonban nyert a Houston, a GSW ellen szerezte meg első győzelmét a tavalyi döntős Pacers – videók

Amerikai sportok
Tegnap, 9:30

NBA: kirabolták a legjobban fizetett játékos otthonát

Amerikai sportok
2025.11.01. 13:02

Leonard, Doncic és Booker is remekelt az NBA-kupa nyitányán

Amerikai sportok
2025.11.01. 07:40

Wemby újra nagyot alkotott, a Spurs klubtörténeti győzelmet aratott az NBA-ben

Amerikai sportok
2025.10.31. 07:27

Utolsó másodperces Reaves-dobással nyert a Lakers – videók

Amerikai sportok
2025.10.30. 09:16

Félelmetesen kezdett Victor Wembanyama, míg JJ Redick kijelölte a referenciapontot a Doncicot elvesztő Lakersben

Amerikai sportok
2025.10.29. 11:43

Sarr és Maxey is dupla duplázott, a 76ers a ráadásban tudott nyerni Washingtonban

Amerikai sportok
2025.10.29. 08:04

NBA: Jokics megint legyártott egy tripla duplát, Wemby és a Spurs új rekord előtt áll

Amerikai sportok
2025.10.28. 07:42
Ezek is érdekelhetik