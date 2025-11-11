Sztárvédői eladása után táltosodott meg a Dolphins és a Jets

A HÉT MEGLEPETÉSEI. A Miami Dolphins és a New York Jets is eladta a legjobbnak tartott védőjátékosait egy hete a piaci határidő napján, de mindkét csapat védelme remek teljesítményt nyújtott. A Dolphins a Philadelphiába távozó (ott remekül bemutatkozó) Jaelan Phillips nélkül is kordában tartotta a Buffalo támadóegységét, és a támadásban több mint 200 yardot elérő, két touchdownt is szerző De’Von Achane vezérletével 30–13-ra győzött. A Jets Quinnen Williamst a Dallasnak, Sauce Gardnert az Indianapolisnak adta el, de a Cleveland ellen 27–20-ra győzni tudott – a négy sacket szerző Will McDonald IV teljesítményétől feltüzelt védelem mellett a speciális egység is remekelt, Kene Nwangwu kirúgás, Isaiah Williams punt utáni visszahordásból szerzett touchdownt.

A HÉT MECCSE. Tom Brady Bowlnak is hívhatnánk a Tampa Bay és a New England összecsapását, a ma már kommentátorként dolgozó irányítólegenda (nem ő volt az amerikai stábban, másik társaság közvetítette a meccset) hat bajnoki címet nyert a Patriots játékosaként, majd egyet a Buccaneersszel is. Volt csapatainak ütközetét a hazai pályán játszó floridaiak kezdték jobban, 7–0-ra és 10–7-re is vezettek az első félidőben, de közvetlenül a nagyszünet előtt és után is szerzett egy-egy TD-t a New England, amely így 21–10-re elhúzott, és vissza sem nézett. A Patriots tartja magát az Amerikai főcsoport élmezőnyében – mintha húsz évvel ezelőtt lenne, a Denver és az Indianapolis fut még versenyt a főcsoportelsőségért.

A HÉT CSOPORTRIVALIZÁLÁSA. A sorsolás úgy hozta, hogy a 10. fordulóban az NFC Nyugati csoportjának tagjai egymással találkoztak. A nagy izgalmak elmaradtak, a Los Angeles Rams a négy TD-passzt kiosztó Matthew Stafford (a liga történetében elsőként egymás után három meccsen adott négy touchdownpasszt úgy, hogy közben nem vesztett labdát) irányításával 42–26-ra győzött San Franciscóban, míg a támadójátékai 78%-ában futó Seattle Seahawks 44–22-es vereséggel küldte haza az Arizonát. A Rams és a Seahawks egyaránt 7–2-vel áll a csoport élén, és a 11. fordulóban egymással játszanak Kaliforniában.

A HÉT FUTÓJA. Az NFL történetének első berlini mérkőzése hosszabbításba torkollott az Indianapolis és az Atlanta között, de a borús novemberi délutánba fényt hozott Jonathan Taylor, aki 244 futott yarddal és három touchdownnal zárt (a második 83 yardos volt, a leghosszabb futott TD ebben az idényben), és a mérkőzést is az ő hatpontosa döntötte el. A Colts németországi sikerében aktív szerepet játszott a német anyanyelvű Bernhard Raimann, az Indianapolis osztrák támadófalembere, aki a Pro Football Focus értékelése alapján a győztes csapat legjobb támadója volt.

A HÉT STATISZTIKÁJA. A Baltimore 27–19-re győzött a Minnesota vendégeként, a vendégsikerben nagy szerepet játszott a Vikings 13 büntetése 102 yardért. Csak azért nyolcszor dobtak zászlót a hazaiakra, mert valamelyik játékosuk a játék indítása előtt bemozdult – 16 éve nem volt példa arra, hogy egy mérkőzésen egy csapat ilyen sok false start hibát vétsen. Aaron Jones, a Minnesota futója a meccs után azzal vádolta meg a Ravens védőit, hogy utánozták J. J. McCarthy játékindító kiabálásait, és emiatt mozdultak be a csapattársak – Jones vádjai súlyosak, hiszen ha igazak, a Ravensnek az ilyen hamis bekiabálásokért alkalmanként 15 yardos büntetés járt volna. Csakhogy egyetlen Vikings-csapattárs sem erősítette meg Jones szavait, és Kevin O’Connell vezetőedző sem kente a dolgot a Baltimore-ra.

A HÉT PUNTJA. Nagyon ritkán esik szó a punterekről, de most ki kell emelni a Las Vegas-i A. J. Cole megoldását. A Denver elleni mérkőzés második negyedében a félpályáról rúgta el a labdát úgy, hogy az egy yardra a Broncos célterülete előtt ért talajt, majd kipattant az oldalvonalon fél yardra az end zone-tól. A labda formája miatt sokszor nagy lutri, hogyan fog pattanni ilyen esetben, ezúttal a Raidersnek kedvezett a szerencse.

A HÉT ÜNNEPLÉSE. Az előző fordulóban az NFL megbüntette Rico Dowdle-t, a Carolina futóját, mert a touchdownja után szexuális jellegű csípőmozdulatokat hajtott végre. Korábban már volt ebből ügy, ezért a liga rögzítette a szabályzatában, hogy kettőnél több ilyen mozdulatot büntetni fognak – Dowdle éppen kétszer „pumpált”, mégis megbüntették. Ezen a héten Dowdle és a minnesotai Aaron Jones is úgy tett a maga TD-je után, mintha így ünnepelne, de még mielőtt a játékvezetők számolni kezdtek volna, a korlátozott mozdulat mindkét esetben elmaradt.

A HÉT GYÁSZHÍREI. Egy hete sokkolta a világot, hogy meghalt Marshawn Kneeland, a Dallas védője, aki napokkal korábban touchdownt szerzett. Rendőrségi jelentések szerint öngyilkosságot követett el 24 évesen. Vasárnap a ligát 17 éven át vezető Paul Tagliabue hunyt el 84 esztendős korában, Roger Goodell közvetlen elődje 1989 és 2006 között volt az NFL ötödik vezetője.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Alaposan átrendeződött a helyzet a Nemzeti főcsoportban, a San Francisco helyére felugrott a Chicago (így az Északi csoportból hárman állnak playoffhelyen), míg a Tampa Bay veresége miatt a Seattle és a Detroit mögé csúszott vissza. Az AFC-ben a Kansas City szabadnapos volt, míg a Baltimore és a Houston győzött, mindhárom csapat ott sorakozik a rájátszást érő pozíciók küszöbén.

AFC. Főcsoportgyőztes: Indianapolis Colts (8–2). Wild card kör: Denver Broncos (8–2)–Jacksonville Jaguars (5–4), New England Patriots (8–2)–Buffalo Bills (6–3), Pittsburgh Steelers (5–4)–Los Angeles Chargers (7–3)

NFC. Főcsoportgyőztes: Philadelphia Eagles (7–2). Wild card kör: Seattle Seahawks (7–2)–Green Bay Packers (5–3–1), Detroit Lions (6–3)–Chicago Bears (6–3), Tampa Bay Buccaneers (6–3)–Los Angeles Rams (7–2)

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A tabella másik végén is nagy a helyezkedés, hat csapat áll legfeljebb két győzelemmel. A Tennessee-nek csak egy van, ezzel jelen állás szerint egymás után a második évben húzhatna elsőként a játékosbörzén. A New Orleans, a NY Jets és a Miami győzelemmel „rontott” a helyzetén, de még ezen a téren is sok változás várható az alapszakasz végéig, és ugyebár a draftcetlikkel kereskedni is lehet, mielőtt áprilisban Pittsburghben sor kerül az újoncok kiválasztására.

Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. Tennessee Titans (1–7), 2. New York Giants (2–8), 3. New Orleans Saints (2–8), 4. Cleveland Browns (2–7), 5. New York Jets (2–7), 6. Las Vegas Raiders (2–7), 7. Washington Commanders (3–7), 8. Miami Dolphins (3–7), 9. Arizona Cardinals (3–7), 10. Cincinnati Bengals (3–6)

NFL

ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

Péntek hajnal

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 10–7

Vasárnap délután és kora este

Indianapolis Colts–Atlanta Falcons 31–25 – Berlinben

Chicago Bears–New York Giants 24–20

Miami Dolphins–Buffalo Bills 30–13

Minnesota Vikings–Baltimore Ravens 19–27

New York Jets–Cleveland Browns 27–20

Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots 23–28

Carolina Panthers–New Orleans Saints 7–17

Houston Texans–Jacksonville Jaguars 36–29

Vasárnap késő este

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 44–22

San Francisco 49ers–Los Angeles Rams 26–42

Washington Commanders–Detroit Lions 22–44

Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers 25–10

Kedd hajnal

Green Bay Packers–Philadelphia Eagles 7–10

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans

A 11. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Miami Dolphins–Washington Commanders, Madrid (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Houston Texans

19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears

19.00: New York Giants–Green Bay Packers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers

22.05: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks

22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers

22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Indianapolis Colts, New Orleans Saints

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 8 – 2 – 0 0.800 265–192 +73 2. Buffalo Bills 6 – 3 – 0 0.667 248–197 +51 3. Miami Dolphins 3 – 7 – 0 0.300 210–256 –46 4. New York Jets 2 – 7 – 0 0.222 195–241 –46 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 5 – 4 – 0 0.556 212–220 –8 2. Baltimore Ravens 4 – 5 – 0 0.444 229–235 –6 3. Cincinnati Bengals 3 – 6 – 0 0.333 216–300 –84 4. Cleveland Browns 2 – 7 – 0 0.222 146–211 –65 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Indianapolis Colts 8 – 2 – 0 0.800 321–205 +116 2. Jacksonville Jaguars 5 – 4 – 0 0.556 205–220 –15 3. Houston Texans 4 – 5 – 0 0.444 204–150 +54 4. Tennessee Titans 1 – 8 – 0 0.111 130–257 –127 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 8 – 2 – 0 0.800 235–173 +62 2. Los Angeles Chargers 7 – 3 – 0 0.700 240–203 +37 3. Kansas City Chiefs 5 – 4 – 0 0.556 235–159 +76 4. Las Vegas Raiders 2 – 7 – 0 0.222 139–220 –81 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 7 – 2 – 0 0.778 218–192 +26 2. Dallas Cowboys 3 – 5 – 1 0.389 263–277 –14 3. Washington Commanders 3 – 7 – 0 0.300 223–280 –57 4. New York Giants 2 – 8 – 0 0.200 217–273 –56 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Detroit Lions 6 – 3 – 0 0.667 283–200 +83 2. Chicago Bears 6 – 3 – 0 0.667 239–247 –8 3. Green Bay Packers 5 – 3 – 1 0.611 213–176 +37 4. Minnesota Vikings 4 – 5 – 0 0.444 201–213 –12 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 3 – 0 0.667 220–206 +14 2. Carolina Panthers 5 – 5 – 0 0.500 177–222 –45 3. Atlanta Falcons 3 – 6 – 0 0.333 168–209 –41 4. New Orleans Saints 2 – 8 – 0 0.200 155–250 –95 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 7 – 2 – 0 0.778 275–172 +103 2. Los Angeles Rams 7 – 2 – 0 0.778 250–153 +97 3. San Francisco 49ers 6 – 4 – 0 0.600 220–230 –10 4. Arizona Cardinals 3 – 6 – 0 0.333 202–215 –13 A CSOPORTOK ÁLLÁSA