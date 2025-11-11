Sztárvédői eladása után táltosodott meg a Dolphins és a Jets

Nemzeti Sportrádió

2025.11.11. 12:35
Új vezér a New York Jets védelmében: Will McDonald IV (zöldben) élete meccsét játszotta (Fotó: Getty Images)
A New England nyerte meg a Tom Brady Bowlt a Tampa Bay ellen, a Miami és a New York Jets a legjobb védőjátékosai eladása után győzött remek védekezéssel, a Los Angeles Rams és a Seattle magabiztos sikerrel hangolt az egymás elleni csoportrangadóra. Ezen kívül az NFL 10. fordulójában láthattunk rendkívüli futóteljesítményt, a tökéletes puntot, érthetetlenül sok minnesotai szabálytalanságot és vicces ünnepléseket is.

A HÉT MEGLEPETÉSEI. A Miami Dolphins és a New York Jets is eladta a legjobbnak tartott védőjátékosait egy hete a piaci határidő napján, de mindkét csapat védelme remek teljesítményt nyújtott. A Dolphins a Philadelphiába távozó (ott remekül bemutatkozó) Jaelan Phillips nélkül is kordában tartotta a Buffalo támadóegységét, és a támadásban több mint 200 yardot elérő, két touchdownt is szerző De’Von Achane vezérletével 30–13-ra győzött. A Jets Quinnen Williamst a Dallasnak, Sauce Gardnert az Indianapolisnak adta el, de a Cleveland ellen 27–20-ra győzni tudott – a négy sacket szerző Will McDonald IV teljesítményétől feltüzelt védelem mellett a speciális egység is remekelt, Kene Nwangwu kirúgás, Isaiah Williams punt utáni visszahordásból szerzett touchdownt. 

A HÉT MECCSE. Tom Brady Bowlnak is hívhatnánk a Tampa Bay és a New England összecsapását, a ma már kommentátorként dolgozó irányítólegenda (nem ő volt az amerikai stábban, másik társaság közvetítette a meccset) hat bajnoki címet nyert a Patriots játékosaként, majd egyet a Buccaneersszel is. Volt csapatainak ütközetét a hazai pályán játszó floridaiak kezdték jobban, 7–0-ra és 10–7-re is vezettek az első félidőben, de közvetlenül a nagyszünet előtt és után is szerzett egy-egy TD-t a New England, amely így 21–10-re elhúzott, és vissza sem nézett. A Patriots tartja magát az Amerikai főcsoport élmezőnyében – mintha húsz évvel ezelőtt lenne, a Denver és az Indianapolis fut még versenyt a főcsoportelsőségért.

A HÉT CSOPORTRIVALIZÁLÁSA. A sorsolás úgy hozta, hogy a 10. fordulóban az NFC Nyugati csoportjának tagjai egymással találkoztak. A nagy izgalmak elmaradtak, a Los Angeles Rams a négy TD-passzt kiosztó Matthew Stafford (a liga történetében elsőként egymás után három meccsen adott négy touchdownpasszt úgy, hogy közben nem vesztett labdát) irányításával 42–26-ra győzött San Franciscóban, míg a támadójátékai 78%-ában futó Seattle Seahawks 44–22-es vereséggel küldte haza az Arizonát. A Rams és a Seahawks egyaránt 7–2-vel áll a csoport élén, és a 11. fordulóban egymással játszanak Kaliforniában.

A HÉT FUTÓJA. Az NFL történetének első berlini mérkőzése hosszabbításba torkollott az Indianapolis és az Atlanta között, de a borús novemberi délutánba fényt hozott Jonathan Taylor, aki 244 futott yarddal és három touchdownnal zárt (a második 83 yardos volt, a leghosszabb futott TD ebben az idényben), és a mérkőzést is az ő hatpontosa döntötte el. A Colts németországi sikerében aktív szerepet játszott a német anyanyelvű Bernhard Raimann, az Indianapolis osztrák támadófalembere, aki a Pro Football Focus értékelése alapján a győztes csapat legjobb támadója volt.

A HÉT STATISZTIKÁJA. A Baltimore 27–19-re győzött a Minnesota vendégeként, a vendégsikerben nagy szerepet játszott a Vikings 13 büntetése 102 yardért. Csak azért nyolcszor dobtak zászlót a hazaiakra, mert valamelyik játékosuk a játék indítása előtt bemozdult – 16 éve nem volt példa arra, hogy egy mérkőzésen egy csapat ilyen sok false start hibát vétsen. Aaron Jones, a Minnesota futója a meccs után azzal vádolta meg a Ravens védőit, hogy utánozták J. J. McCarthy játékindító kiabálásait, és emiatt mozdultak be a csapattársak – Jones vádjai súlyosak, hiszen ha igazak, a Ravensnek az ilyen hamis bekiabálásokért alkalmanként 15 yardos büntetés járt volna. Csakhogy egyetlen Vikings-csapattárs sem erősítette meg Jones szavait, és Kevin O’Connell vezetőedző sem kente a dolgot a Baltimore-ra.

A HÉT PUNTJA. Nagyon ritkán esik szó a punterekről, de most ki kell emelni a Las Vegas-i A. J. Cole megoldását. A Denver elleni mérkőzés második negyedében a félpályáról rúgta el a labdát úgy, hogy az egy yardra a Broncos célterülete előtt ért talajt, majd kipattant az oldalvonalon fél yardra az end zone-tól. A labda formája miatt sokszor nagy lutri, hogyan fog pattanni ilyen esetben, ezúttal a Raidersnek kedvezett a szerencse.

A HÉT ÜNNEPLÉSE. Az előző fordulóban az NFL megbüntette Rico Dowdle-t, a Carolina futóját, mert a touchdownja után szexuális jellegű csípőmozdulatokat hajtott végre. Korábban már volt ebből ügy, ezért a liga rögzítette a szabályzatában, hogy kettőnél több ilyen mozdulatot büntetni fognak – Dowdle éppen kétszer „pumpált”, mégis megbüntették. Ezen a héten Dowdle és a minnesotai Aaron Jones is úgy tett a maga TD-je után, mintha így ünnepelne, de még mielőtt a játékvezetők számolni kezdtek volna, a korlátozott mozdulat mindkét esetben elmaradt.

A HÉT GYÁSZHÍREI. Egy hete sokkolta a világot, hogy meghalt Marshawn Kneeland, a Dallas védője, aki napokkal korábban touchdownt szerzett. Rendőrségi jelentések szerint öngyilkosságot követett el 24 évesen. Vasárnap a ligát 17 éven át vezető Paul Tagliabue hunyt el 84 esztendős korában, Roger Goodell közvetlen elődje 1989 és 2006 között volt az NFL ötödik vezetője.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Alaposan átrendeződött a helyzet a Nemzeti főcsoportban, a San Francisco helyére felugrott a Chicago (így az Északi csoportból hárman állnak playoffhelyen), míg a Tampa Bay veresége miatt a Seattle és a Detroit mögé csúszott vissza. Az AFC-ben a Kansas City szabadnapos volt, míg a Baltimore és a Houston győzött, mindhárom csapat ott sorakozik a rájátszást érő pozíciók küszöbén.
AFC. Főcsoportgyőztes: Indianapolis Colts (8–2). Wild card kör: Denver Broncos (8–2)–Jacksonville Jaguars (5–4), New England Patriots (8–2)–Buffalo Bills (6–3), Pittsburgh Steelers (5–4)–Los Angeles Chargers (7–3)
NFC. Főcsoportgyőztes: Philadelphia Eagles (7–2). Wild card kör: Seattle Seahawks (7–2)–Green Bay Packers (5–3–1), Detroit Lions (6–3)–Chicago Bears (6–3), Tampa Bay Buccaneers (6–3)–Los Angeles Rams (7–2)

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A tabella másik végén is nagy a helyezkedés, hat csapat áll legfeljebb két győzelemmel. A Tennessee-nek csak egy van, ezzel jelen állás szerint egymás után a második évben húzhatna elsőként a játékosbörzén. A New Orleans, a NY Jets és a Miami győzelemmel „rontott” a helyzetén, de még ezen a téren is sok változás várható az alapszakasz végéig, és ugyebár a draftcetlikkel kereskedni is lehet, mielőtt áprilisban Pittsburghben sor kerül az újoncok kiválasztására.
Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. Tennessee Titans (1–7), 2. New York Giants (2–8), 3. New Orleans Saints (2–8), 4. Cleveland Browns (2–7), 5. New York Jets (2–7), 6. Las Vegas Raiders (2–7), 7. Washington Commanders (3–7), 8. Miami Dolphins (3–7), 9. Arizona Cardinals (3–7), 10. Cincinnati Bengals (3–6)

ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
Péntek hajnal
Denver Broncos–Las Vegas Raiders 10–7
Vasárnap délután és kora este
Indianapolis Colts–Atlanta Falcons 31–25 – Berlinben
Chicago Bears–New York Giants 24–20
Miami Dolphins–Buffalo Bills 30–13
Minnesota Vikings–Baltimore Ravens 19–27
New York Jets–Cleveland Browns 27–20
Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots 23–28
Carolina Panthers–New Orleans Saints 7–17
Houston Texans–Jacksonville Jaguars 36–29
Vasárnap késő este
Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 44–22
San Francisco 49ers–Los Angeles Rams 26–42
Washington Commanders–Detroit Lions 22–44
Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers 25–10
Kedd hajnal
Green Bay Packers–Philadelphia Eagles 7–10 
Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans

A 11. FORDULÓ MŰSORA
Péntek
2.15: New England Patriots–New York Jets (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Miami Dolphins–Washington Commanders, Madrid (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
19.00: Tennessee Titans–Houston Texans
19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears
19.00: New York Giants–Green Bay Packers
19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals
19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers
22.05: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks
22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers
22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens
22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Hétfő
2.20: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Indianapolis Colts, New Orleans Saints

 
AFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. New England Patriots8 – 2 – 00.800265–192+73
2. Buffalo Bills6 – 3 – 00.667248–197+51
3. Miami Dolphins3 – 7 – 00.300210–256–46
4. New York Jets2 – 7 – 00.222195–241–46
     
AFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Pittsburgh Steelers5 – 4 – 00.556212–220–8
2. Baltimore Ravens4 – 5 – 00.444229–235–6
3. Cincinnati Bengals3 – 6 – 00.333216–300–84
4. Cleveland Browns2 – 7 – 00.222146–211–65
     
AFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Indianapolis Colts8 – 2 – 00.800321–205+116
2. Jacksonville Jaguars5 – 4 – 00.556205–220–15
3. Houston Texans4 – 5 – 00.444204–150+54
4. Tennessee Titans1 – 8 – 00.111130–257–127
     
AFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. Denver Broncos8 – 2 – 00.800235–173+62
2. Los Angeles Chargers7 – 3 – 00.700240–203+37
3. Kansas City Chiefs5 – 4 – 00.556235–159+76
4. Las Vegas Raiders2 – 7 – 00.222139–220–81
     
NFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Philadelphia Eagles7 – 2 – 00.778218–192+26
2. Dallas Cowboys3 – 5 – 10.389263–277–14
3. Washington Commanders3 – 7 – 00.300223–280–57
4. New York Giants2 – 8 – 00.200217–273–56
     
NFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Detroit Lions6 – 3 – 00.667283–200+83
2. Chicago Bears6 – 3 – 00.667239–247–8
3. Green Bay Packers5 – 3 – 10.611213–176+37
4. Minnesota Vikings4 – 5 – 00.444201–213–12
     
NFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Tampa Bay Buccaneers6 – 3 – 00.667220–206+14
2. Carolina Panthers5 – 5 – 00.500177–222–45
3. Atlanta Falcons3 – 6 – 00.333168–209–41
4. New Orleans Saints2 – 8 – 00.200155–250–95
     
NFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. Seattle Seahawks7 – 2 – 00.778275–172+103
2. Los Angeles Rams7 – 2 – 00.778250–153+97
3. San Francisco 49ers6 – 4 – 00.600220–230–10
4. Arizona Cardinals3 – 6 – 00.333202–215–13
A CSOPORTOK ÁLLÁSA
 
AFCGy-V-D
1. Indianapolis Colts8 – 2 – 0
2. Denver Broncos8 – 2 – 0
3. New England Patriots8 – 2 – 0
4. Pittsburgh Steelers5 – 4 – 0
5. Los Angeles Chargers7 – 3 – 0
6. Buffalo Bills6 – 3 – 0
7. Jacksonville Jaguars 5 – 4 – 0
8. Kansas City Chiefs5 – 4 – 0
9. Houston Texans4 – 5 – 0
10. Baltimore Ravens4 – 5 – 0
11. Cincinnati Bengals3 – 6 – 0
12. Miami Dolphins3 – 7 – 0
13. New York Jets 2 – 7 – 0
14. Las Vegas Raiders2 – 7 – 0
15. Cleveland Browns2 – 7 – 0
16. Tennessee Titans1 – 8 – 0
  
NFCGy-V-D
1. Philadelphia Eagles 7 – 2 – 0
2. Seattle Seahawks7 – 2 – 0
3. Detroit Lions 6 – 3 – 0
4. Tampa Bay Buccaneers6 – 3 – 0
5. Los Angeles Rams7 – 2 – 0
6. Chicago Bears6 – 3 – 0
7. Green Bay Packers5 – 3 – 1
8. San Francisco 49ers6 – 4 – 0
9. Carolina Panthers5 – 5 – 0
10. Minnesota Vikings4 – 5 – 0
11. Dallas Cowboys3 – 5 – 1
12. Arizona Cardinals3 – 6 – 0
13. Atlanta Falcons3 – 6 – 0
14. Washington Commanders3 – 7 – 0
15. New Orleans Saints2 – 8 – 0
16. New York Giants2 – 8 – 0
A FŐCSOPORTOK ÁLLÁSA

 

 

NFL redzone Itt van Amerika!
